Zeitungen zum Geschehen am Montag

«El País»: Gazastreifen braucht dauerhaften Waffenstillstand

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» schreibt am Montag in einem Kommentar zum Gaza-Krieg:

«Die Gaza-Katastrophe nimmt apokalyptische Ausmaße an und kann nicht durch kurze humanitäre Feuerpausen, sondern nur mit einem dauerhaften Waffenstillstand beendet werden. Die 2,1 Millionen Gaza-Bewohner, von denen 85 Prozent durch die Bombardierungen der israelischen Armee vertrieben wurden, müssen mit Unterkünften, Wasser und Nahrung versorgt werden. Die USA haben die Forderung nach einem Waffenstillstand in der letzten Resolution des UN-Sicherheitsrates nicht unterstützt. Geblieben ist eine Resolution, in der gefordert wird, «Bedingungen für eine nachhaltige Einstellung der Feindseligkeiten zu schaffen».

Diese Krise stellt die Regierung von Joe Biden und der US-Diplomatie auf eine schwere Probe. Sie kann sich nicht von der kriegerischen Haltung Israels distanzieren, will aber die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen und eine erneute Besetzung des Küstenstreifens vermeiden. Der Wert der Resolution des UN-Sicherheitsrates wird davon abhängen, ob humanitäre Hilfe zunimmt und die massiven Bombardierungen und großen Angriffe am Boden abnehmen. Es wäre der erste Schritt hin zu einem Waffenstillstand, die einzige Überlebensgarantie für die Gaza-Bewohner.»