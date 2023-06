Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Hospodarske noviny»: EU-Asylkompromiss ist richtig

PRAG: Zur geplanten EU-Asylreform schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Montag:

«Wenn es zu einer Migrationswelle kommt, werden die weniger belasteten Staaten zwei Möglichkeiten haben - entweder nehmen sie einen Teil der Flüchtlinge auf oder sie leisten Ausgleichszahlungen. (...) Der jetzt gefundene Kompromiss ist richtig. Solidarität, und zwar großzügige, ist schlicht unabdingbar, damit das Schengen-System in Europa nicht zusammenbricht. Dessen Existenz ist für die Wirtschaft von entscheidender Bedeutung.

Zudem werden die Prozeduren an den EU-Außengrenzen deutlich verschärft, so dass diejenigen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, hoffentlich einfacher abgeschoben werden können. Doch man sollte sich zwei Fakten bewusst machen: Zum einen ist das Abkommen noch nicht in trockenen Tüchern, denn das EU-Parlament muss noch zustimmen. Zum anderen bedeutet die Reform kein Ende der Migration, denn diese ist eine Erscheinung, welche die Menschheit seit jeher begleitet.»

«Libération»: Bringt die Offensive den Ukrainern die Freiheit zurück?

PARIS: Zur ukrainischen Großoffensive zur Befreiung der von Russland besetzten Gebiete schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Montag:

«Die Ukrainer können es sich nicht leisten, nur unter den besten Bedingungen zu kämpfen. Sie sind daher gezwungen, am helllichten Tag aus ihren Stellungen herauszukommen, angesichts eines Infernos von Beschuss, Raketen, Minen, Mörsern und Bomben. Man weiß also, dass es Opfer gibt, zweifellos viele, und dass es noch viele weitere geben wird (...). Diese Gegenoffensive wird den Ukrainern vielleicht ihre Freiheit zurückgeben, aber dafür werden noch viele Krankenwagen nachts in den Straßen um das Zentralkrankenhaus von Saporischschja herum heulen.»

«La Vanguardia»: Trump bleibt Liebling der Republikaner

BARCELONA: Zur erneuten Anklageerhebung gegen Ex-Präsident Donald Trump in den USA und der Kandidatur des Republikaners bei den Präsidentschaftswahlen 2024 schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Montag:

«Nach dem US-Rechtssystem könnte Trump auch nach einer Verurteilung erneut Präsident werden. Aber sowohl die Republikanische Partei als auch ihre Wähler werden sich überlegen müssen, ob es sinnvoll ist, weiterhin einen Kandidaten zu unterstützen, der wegen schwerer Bundesverbrechen gegen die Institutionen, die er als Präsident zu verteidigen geschworen hat, im Gefängnis landen könnte. Trump bleibt dennoch der Lieblingskandidat der republikanischen Basis. Am Samstag zögerte er nicht, auf seiner Theorie einer «Hexenjagd» gegen ihn zu beharren (...)

Trumps Rivalen müssen noch eine klare Strategie entwickeln, um ihn zu Fall zu bringen. Mit wenigen Ausnahmen haben die republikanischen Kandidaten eine unnachgiebige rechte Politik in Bezug auf Abtreibung, Einwanderung, Waffenkontrolle und LGBTQ-Rechte verfolgt. (...) Trump, der sich seines großen Vorsprungs in den Umfragen bewusst ist, erwägt, nicht an den TV-Debatten (im August) teilzunehmen. Vor den republikanischen Vorwahlen spricht alles für den Ex-Präsidenten. Seine schwerwiegenden juristischen Probleme oder eine Verurteilung könnten ihn bei den Präsidentschaftswahlen zwar Unterstützung kosten. Aber die sind noch in weiter Ferne.»

«NRC»: Kriegsführung wie zu Stalins Zeiten

AMSTERDAM: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine seit der Zerstörung des Kachowka-Staudamms meint die niederländische Zeitung «NRC» am Montag:

«Moskau hat unbestreitbar den größten Nutzen aus dieser Katastrophe gezogen. In der vergangenen Woche hat die Ukraine die lang erwartete Gegenoffensive eingeleitet, nachdem sie zuvor vor allem psychologische Kriegsführung betrieben hatte, zum Beispiel mit dem Drohnenangriff auf Moskau und kleinere Angriffe auf russisches Gebiet. Mit größeren mechanisierten Verbänden sucht die Ukraine nun nach Schwachstellen in den russischen Linien und hofft, irgendwo einen größeren Durchbruch zu erzwingen. (...)

Wie es scheint, wollten die Russen vor allem die Gegenoffensive verzögern, indem sie in der Ukraine eine weitere Katastrophe herbeiführten. Dass dabei auch viele Menschen in den russisch besetzten Gebieten betroffen sind, wird einfach hingenommen. Es passt in das Muster der Gnadenlosigkeit seit Beginn der Invasion - ganz so als wäre Stalin nie weg gewesen. Dass die Ukraine auch weiterhin auf großzügige finanzielle Unterstützung durch westliche Verbündete angewiesen sein wird, war schon vorher klar, aber die Dringlichkeit dieser Unterstützung hat sich mit dem Bruch des Kachowka-Damms nur noch erhöht.»

«Financial Times»: US-Justiz muss fair und gründlich sein

LONDON: Zur erneuten Anklageerhebung gegen Ex-Präsident Donald Trump meint die Londoner «Financial Times» am Montag:

«Selbst ein verurteilter Trump könnte vom Gefängnis aus weiter für das Amt des Präsidenten kandidieren. Das US-System ist also in zweierlei Hinsicht gefordert: Die Justiz steht unter großem Druck und muss zeigen, dass sie fair und gründlich arbeitet. Obwohl die Rechtsstaatlichkeit für alle Bürger gleichermaßen gilt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass der mächtigste mutmaßliche Verbrecher Amerikas nicht nur fair behandelt wird, sondern dass seine Behandlung auch als fair empfunden wird. (...)

Trump hat erklärt, dass das Jahr 2024 eine «letzte Schlacht» zwischen den Mächten des Guten und des Bösen sein wird. Sollte er gewählt werden, werde es «Vergeltung» geben. Er hat jeden Anreiz, die Wahl 2024 zu einem existenziellen Showdown zu machen. Sollte Trump nächstes Jahr gewinnen, würde er sich sicherlich selbst begnadigen.

Die USA geraten damit in eine Phase noch größerer Risiken als beim gescheiterten Versuch, die Wahl von 2020 zu annullieren. Sollte Trump der republikanische Präsidentschaftskandidat sein, was derzeit wahrscheinlich ist, werden die Amerikaner im nächsten Jahr im Grunde genommen in einem Volksentscheid über die Rechtsstaatlichkeit abstimmen.»