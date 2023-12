Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Wall Street Journal»: Huthi-Rebellen sind Stellvertreter des Irans

NEW YORK: Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen haben erneut Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen. Ein Zerstörer der US-Marine kam diesen zu Hilfe und schoss mehrere Drohnen ab. Dazu schreibt das «Wall Street Journal» am Montag:

«Die Huthis, die bei Waffen und Ausbildung auf den Iran zählen, würden diese Angriffe niemals ohne die stille oder ausdrückliche Zustimmung der Revolutionsgarden des Irans durchführen. Sie sind Teil der Stellvertreterkämpfe des Irans, mit denen er Israels Verbündeten, darunter US-Truppen, zusetzt. Die Leser werden sich vielleicht daran erinnern, dass die Biden-Regierung kurz nach ihrem Amtsantritt die Huthis von der Liste der ausländischen Terrororganisationen gestrichen hatte. Das war Teil des Werbens des Weißen Hauses um den Iran, und wir sehen nun, wozu das geführt hat. (...)

Die Huthis stellen eine erhebliche Bedrohung für wichtige Schifffahrtsrouten im Roten Meer dar. Früher oder später könnte eine ihrer Raketen ein Handelsschiff versenken und womöglich sogar US-amerikanischen Seeleuten Schaden zufügen. Dies ist ein weiteres Versagen der Biden-Regierung in ihrer Abschreckungsstrategie. Aus Angst vor einer Eskalation, die den Krieg zwischen der Hamas und Israel auf den gesamten Nahen Osten ausweiten könnte, sträubt sie sich dagegen, den iranischen Stellvertretern etwas anderes als eine symbolische Antwort entgegenzusetzen. Aber die Eskalation findet trotzdem statt, und der Iran steht in ihrem Mittelpunkt.»

«La Repubblica»: Biden mit Nahost-Politik allein

ROM: Die italienische Zeitung «La Repubblica» meint zur Nahost-Politik von US-Präsident Joe Biden am Montag:

«Biden ist allein. Kurz vor dem Rennen ums Weiße Haus 2024 sieht er einen Teil der jüdischen Wähler wegen seiner Warnung an Israel «Macht nicht unsere Fehler nach dem 11. September, jenseits von Stärke braucht es Diplomatie» verunsichert. Zudem verliert er weitere Stimmen bei jungen Menschen, Schwarzen und Linken, die sich mit den Arabern solidarisieren. Außenminister (Antony) Blinken fliegt zwischen den Hauptstädten hin und her, Vizepräsidentin (Kamala) Harris will «Zivilisten schützen», Verteidigungsminister (Lloyd) Austin befürchtet, dass «die Angriffe der Hamas Rekruten bringen». (...) Biden, 81 Jahre alt, hält stand: zwei Völker, zwei Staaten.

Biden besteht auf (den Friedensvereinbarungen von) Oslo, weil er weiß, dass die Hypothesen von Denkfabriken und Talkshows Illusionen sind. Gaza zu besetzen wäre für Israel täglicher Kleinkrieg, eine UN-Friedensmission hat keine identifizierbaren Hauptakteure, PLO-Chef Mahmud Abbas bleibt im Hintergrund. (...) Eingekreist, alt und dennoch entschlossen will Biden den Frieden wieder aufbauen wie Carter und Clinton: Unmögliche Mission? Im Nahen Osten, so wettet ein Veteran, der sein Leben zwischen Jerusalem und Gaza verbracht hat, passieren unmögliche Dinge.«