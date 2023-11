Zeitungen zum Geschehen am Montag

«The Irish Times»: Haushaltsstrategie der Ampel ist ruiniert

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» beschäftigt sich am Montag mit den Folgen des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts für die Ampelkoalition:

«Die Beziehungen zwischen den beiden kleineren Parteien der deutschen Regierungskoalition, den Grünen und der FDP, sind prekär. Das Überleben des Bündnisses hängt weitgehend von der zähneknirschenden Bereitschaft der FDP ab, die ehrgeizigen Klimapläne der Grünen und dementsprechende umfangreiche Investitionen in die schwächelnde Wirtschaft zu unterstützen. Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch genau diese Pläne ins Wanken gebracht und damit den Zusammenbruch der Regierung riskiert. (...)

Die Haushaltsstrategie der Regierungskoalition ist ruiniert, und das war genau das Ziel der Beschwerdeführer vor dem Verfassungsgericht, der finanzpolitischen Falken der oppositionellen CDU. Die Regierung hat nur begrenzte Möglichkeiten, wenn sie ihr Programm umsetzen will. Eine Änderung der Schuldenbremse würde jedenfalls eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erfordern, die nicht erreichbar ist. Andere schlagen die Ausrufung eines weiteren Ausnahmezustands vor, diesmal nicht wegen des Coronavirus, sondern wegen des Krieges in der Ukraine. Eine gerichtliche Anfechtung in Karlsruhe wäre so gut wie sicher.»

«Dagens Nyheter»: Die Welt sollte Nikki Haley Erfolg wünschen

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Montag den Vorwahlkampf bei den US-Republikanern:

«(Der frühere US-Präsident Donald) Trump führt in den wichtigsten Umfragen vor (Amtsinhaber) Joe Biden, und er geht mit einem großen Vorsprung in die Vorwahlen der Republikaner, die im Januar in Iowa starten. Doch wenn ihm jemand Paroli bieten kann, dann ist es wahrscheinlich seine eigene UN-Botschafterin von 2017 bis 2019, Nikki Haley. Sie ist scharfsinnig und wortgewandt und hat sich, anders als der glücklose Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, in Fernsehdebatten einen Namen gemacht. (...) Man sollte nicht ausschließen, dass sie Erfolg hat.

Haley hat zwei Vorzüge, die eigentlich alle Einwände aufwiegen sollten: Sie ist nicht Donald Trump. Und sie wäre bei weitem die beste Kandidatin für die Ukraine, die sie weiterhin mit Nachdruck unterstützt, obwohl dies bei amerikanischen Rechtswählern politisch inopportun geworden ist. Man darf nicht hoffen, dass sie die Wahl im nächsten Herbst gewinnt. Aber wenn sie die Nominierung der Republikaner gewinnt, ist für die Welt im Jahr 2024 schon viel gewonnen.»

«De Tijd»: Ein Werkzeug mit großem kommerziellen Potenzial

BRÜSSEL: OpenAI-Chef Sam Altman ist vom Verwaltungsrat der Entwicklerfirma gefeuert worden. Dazu meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Montag:

«Es geht dabei um einige grundsätzliche Fragen. OpenAI ist, wie der Name schon sagt, eine Art Non-Profit-Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, künstliche allgemeine Intelligenz zu entwickeln und sie der gesamten Menschheit zur Verfügung zu stellen. Unter diesem Dach wurde jedoch auch ein kommerzieller Zweig eingerichtet, dessen Kapital von privaten Investoren stammt. Das führt zu Spannungen: Der Verwaltungsrat wacht über die allgemeine Mission, CEO Sam Altman dagegen sah es als seine Aufgabe an, die kommerziellen Aktivitäten zum Erfolg zu führen. Der Verwaltungsrat und der CEO verfolgten also unterschiedliche Ziele.

Zudem lässt sich die von OpenAI propagierte Offenheit nur schwer mit der verständlichen Weigerung des kommerziellen Zweigs vereinbaren, all seine Geheimnisse mit jedem zu teilen. Schließlich bilden diese Geheimnisse den Wettbewerbsvorteil, der die Grundlage dafür ist, dass private Investoren eine ansehnliche Rendite für ihre Investitionen erhalten können. (...) Die von OpenAI entwickelte Software ist ein mächtiges Werkzeug mit enormen kommerziellen Möglichkeiten. Mit ihr lässt sich eine Menge Geld verdienen. Das setzt eine Dynamik in Gang, die nur schwer zu stoppen ist.»

«NZZ»: George Weah hat bemerkenswerte Größe gezeigt

ZÜRICH: In Liberia hat der Präsident und Ex-Weltfußballer George Weah seine knappe Niederlage bei einer Stichwahl eingestanden. Dazu heißt es am Montag in der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Weah, der unter anderem für den AC Milan und Paris St. Germain stürmte und 1995 von der FIFA als bisher einziger Afrikaner zum weltbesten Fußballer gekürt wurde, hat mit der Niederlage möglicherweise auch das Ende seiner Zweitkarriere als Politiker verkündet. Diese verlief weniger glanzvoll als die des Fußballers Weah. Und dennoch dürfte auch der Politiker in Erinnerung bleiben: weil er in der Niederlage Größe zeigte auf einem Kontinent, auf dem dies gerade sehr ungewöhnlich ist.

Weahs Eingeständnis ist bemerkenswert, für Afrika und für Liberia: für das Land, weil erst vor 20 Jahren ein Bürgerkrieg endete, der mehr als 250.000 Tote und ein verwüstetes Liberia zurückließ. Für den Kontinent, weil in den vergangenen Jahren nicht funktionierende Wahlen, sondern eine lange Reihe von Staatsstreichen für Schlagzeilen sorgten.»