Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Dagens Nyheter»: Für die Hamas läuft es nach Plan

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Montag die Entwicklung im Gazakrieg:

«Kein Mensch bei klarem Verstand kann annehmen, dass die Hamas mit etwas anderem gerechnet hat als dem, was jetzt geschieht. Und doch geschieht es. Der Konflikt weitet sich aus und ein großer Krieg rückt näher. Das israelische Militär beschießt Ziele in Syrien und liefert sich fast täglich Gefechte mit der als terroristisch eingestuften Hisbollah an der Grenze zum Libanon im Norden, während Rebellen im Jemen nach eigenen Angaben auf Israel geschossen haben. Die ganze Region ist erschüttert. Ebenso wie viele westliche Länder, in denen die Hassverbrechen gegen Juden, aber auch gegen Muslime im vergangenen Monat zugenommen haben. Die Welt ist in Aufruhr.

Eines der wenigen Dinge, die wir mit Gewissheit sagen können (auch wenn es schwer zu glauben ist), ist dies: Terrorismus funktioniert. Die Rekrutierung der Hamas für die nächsten Jahrzehnte ist gesichert (...). Die Hamas will Israel und seine Bevölkerung bekanntermaßen auslöschen und diesem Ziel kann sie ohne eine Art großen Krieg nicht näher kommen. Und um die Chance auf einen großen Krieg zu bekommen, muss die Welt in Aufruhr versetzt werden.»

«Corriere della Sera»: Zunehmender Antisemitismus in Europa

ROM: Die italienische Zeitung «Corriere della Sera» meint am Montag zu den Angriffen auf Juden und jüdische Einrichtungen in verschiedenen Ländern Europas:

«In Europa wird die Trauer von einer zunehmenden Zahl an Aggressionen gegen jüdische Mitbürger begleitet: Hakenkreuze an den Wänden, Angriffe auf Synagogen und jüdische Friedhöfe. Angriffe auf Juden. Nicht gegen Israelis, die in irgendeiner Beziehung zu (Israels Ministerpräsident Benjamin) Netanjahu stehen. Angriffe auf Menschen, die keinerlei Verbindung zu den Bombardierungen und Raketenangriffen auf den Gazastreifen haben. Juden. Nur Juden. Niemand Anderes als Juden.

In Deutschland haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz, insbesondere aber Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock dazu geäußert. In Großbritannien hat Labour-Chef Keir Starmer die Zwiespältigkeit in einigen Aufrufen zu einer Feuerpause im Gazastreifen angeprangert. Bei uns (in Italien) weniger. Viel weniger.»

«De Tijd»: Israel sollte verhältnismäßig vorgehen

BRÜSSEL: Zum Gaza-Krieg meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Montag:

«Israel ist in die Falle der Hamas getappt. Mit ihrem gnadenlosen Terroranschlag hat die Hamas eine überzogene Vergeltungsaktion provoziert. Und zwar in der Hoffnung, dass die muslimische Welt so sehr in Wut gerät, dass der Konflikt eskaliert.

Die wichtigste Frage lautet daher: Wie kann die Spirale von Gewalt und Vergeltung durchbrochen oder zumindest abgeschwächt werden? Die realistische Antwort darauf ist nicht ein vollständiger Waffenstillstand seitens der israelischen Armee. Solange der Hamas-Terror nicht im Keim erstickt werden kann, gibt es keine Sicherheit.

Notwendig ist jedoch, dass die militärischen Aktionen Israels verhältnismäßig werden. Dies sollte möglich sein, indem man zum Beispiel mehr humanitäre Hilfe nach Gaza lässt, den Strom nicht abstellt oder Notkrankenhäuser öffnet.

Natürlich ist das alles schwierig, weil sich die Hamas-Terroristen in der Zivilbevölkerung verstecken. Aber mit solchen Taten der Menschlichkeit würde Israel zeigen, dass es Krieg gegen die Hamas, aber nicht gegen die palästinensische Bevölkerung führt.»

«Lidove noviny»: Ein Aristokrat im Dienste Tschechiens

PRAG: Zum Tod des früheren tschechischen Außenministers Karel Schwarzenberg, der von 1965 bis zu seinem Tod Oberhaupt des böhmisch-fränkischen Fürstenhauses Schwarzenberg war, schreibt die Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Montag:

«Er war ein Aristokrat im Dienste Tschechiens. (...) Schwarzenberg prägte die Nachwendezeit ähnlich wie Vaclav Havel oder Vaclav Klaus - zwar jeder auf seine Art und jeder etwas anders, aber zusammengenommen ergab es einen Sinn. Schwarzenberg fügte als Würze seinen persönlichen Weitblick hinzu, seine Würde und Liebenswürdigkeit. An seinen konservativen Werten machte er nie Abstriche. Dazu zählte der Respekt vor Bildung, Wahrheit, Glaube und Liebe. Der heute so beliebte Ausdruck der Diversität war zu dieser Zeit noch nicht in Mode, aber Schwarzenberg selbst war aufgrund seiner Lebensgeschichte ein schönes Beispiel für kulturelle Vielfalt.»

«El Mundo»: In Spanien drohen explosive Zeiten

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Montag die landesweiten Proteste gegen die geplante Amnestie für katalanische Separatisten, die der Sozialist Pedro Sánchez für seine Wiederwahl zugesagt hat:

«Das bürgerliche Spanien, das an ein Land gleichberechtigter Bürger glaubt, ist gegen Regierungschef Pedro Sánchez auf die Straße gegangen, der diese Woche aufgrund eines Pakts wiedergewählt werden wird, der die Gesellschaft spaltet, Zwist sät und ungerechtfertigte Privilegien gewährt.

Hunderttausende Bürger sind bereit, den Rechtsstaat, die Gleichheit vor dem Gesetz und unsere gemeinsame Idee eines solidarischen Spaniens zu verteidigen, die wir seit 1978 (nach dem Ende der Franco-Diktatur) zusammen geformt haben. Kein demokratischer Politiker kann eine solche Mobilisierung ignorieren.

Kurz gesagt, es wird mit einer explosiven Legislaturperiode gerechnet. Jedes Mal, wenn Sánchez eine Parlamentsmehrheit braucht, wird er mit neuen Forderungen wie etwa nach einem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien konfrontiert sein.»