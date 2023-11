Zeitungen zum Geschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 06.11.23 | Aktualisiert um: 15:50 | Überblick

«Ouest France»: Friedenslager auf beiden Seiten muss gestärkt werden

RENNES: Zum Gaza-Krieg schreibt die westfranzösische Regionalzeitung «Ouest France» am Montag:

«Kein Frieden wird möglich sein, ohne diese Hürde zu nehmen, die seit dem 7. Oktober so unüberwindbar scheint. (...) Die Israelis müssen aufhören, Gebiete zu besiedeln, die ihnen nicht gehören im Westjordanland und in Ostjerusalem, und die Palästinenser müssen mit jeder islamistischen Doktrin brechen, die darauf abzielt, die Juden aus Jerusalem zu vertreiben. (...)

Spät versucht der Chefdiplomat der USA, Antony Blinken, während seiner Reise durch die Region (...) auf eine Stärkung der Palästinensischen Autonomiebehörde von Mahmud Abbas hinzuwirken. Nachdem Amerika 20 Jahre lang die Falken in der Knesset finanziert hat, die diese Behörde immer wieder an den Rand gedrängt haben, versteht es nun endlich die Bedingungen des Konflikts. Es wird keinen Frieden geben, weder mit der Hamas noch mit den Siedlern.

Ist es zu spät? Niemals, aus Prinzip. Nach seinem Treffen mit Blinken erklärte sich Mahmud Abbas gestern bereit, die Kontrolle über den Gazastreifen zu übernehmen, aber nur unter der Bedingung, dass dies Teil einer umfassenden politischen Lösung ist. Dafür ist die Unterstützung der arabischen Länder von grundlegender Bedeutung. (...) Die Demonstrationen der Israelis gegen Netanjahu sind ein Signal der Hoffnung. Ein echtes Zeichen des Widerstands. Es ist dieses Friedenslager, das auf beiden Seiten gestärkt werden muss, um den Palästinensern wieder eine Zukunft zu geben.»

«Cinco Días»: Biden muss Sanktionen gegen Venezuela wiederherstellen

MADRID: Zur Lockerung der US-Sanktionen gegen Venezuela schreibt die spanische Zeitung «Cinco Días» am Montag:

«Die diplomatische Operation der USA zur Rehabilitierung Venezuelas auf der internationalen Bühne (...) hat sich als Fehlschlag erwiesen. Das autoritäre Vorgehen des (venezolanischen Präsidenten) Nicolás Maduro, der nun per Dekret die Vorwahlen der Oppositionsparteien annullierte, hat gezeigt, dass sowohl (US-Präsident Joe) Biden als auch andere Staats- und Regierungschefs voreilig agiert haben (...)

An dem korrupten Regime, das Maduro mit eiserner Faust kontrolliert, hat sich nichts geändert. Neu ist nur das Bedürfnis des Westens, den Ausschluss Russlands vom Ölmarkt nach dem brutalen Angriff auf die Ukraine mit Lieferungen aus Venezuela zu kompensieren. Da man von dem bolivarischen Diktator keine Garantien für die Abhaltung freier Wahlen verlangt hat, war es nur eine Frage der Zeit, bis Maduro die Hoffnungen der internationalen Gemeinschaft zunichte machen würde. (...) Biden muss seinen Fehler öffentlich zugeben und die Sanktionen wiederherstellen, um die Rückkehr der Demokratie in Venezuela zu erzwingen.»

«Jyllands-Posten»: Doppelte Tragödie der Palästinenser

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Montag die Machtposition der islamistischen Hamas im Gazastreifen:

«Es ist eine doppelte Tragödie für die Palästinenser. Die Terrororganisation Hamas hält 2,2 Millionen zivile Bürger in Gaza auf zynische Weise als Geiseln in ihrem fanatischen, menschenverachtenden Ewigkeitskrieg gegen Israel. Und dieselben Menschen müssen nun endloses Leid als Folge der israelischen Offensive gegen die Hamas in dem kleinen, überbevölkerten Gebiet ertragen. Das Schlimmste ist, dass die Hamas überhaupt nicht versucht hat, ihre Ambitionen zu verbergen. Die Weltöffentlichkeit konnte genau mitverfolgen, was dort vor sich ging. Die internationale Gemeinschaft hätte die Hamas längst von der Macht in Gaza vertreiben sollen. Die zivilen Palästinenser bezahlen nun den Preis dafür, im Stich gelassen worden zu sein.»

«Lidove noviny»: Israel darf nicht vor der Hamas kapitulieren

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien schreibt am Montag zum Gaza-Krieg:

«Was auch immer Israel macht, es ist auf einmal falsch, weckt Widerstand und führt zu Demonstrationen. (...) Als die westlichen Staaten gemeinsam mit arabischen Regierungen gegen den Islamischen Staat kämpften und die Millionenstadt Mosul eroberten, waren die Verluste unter den Zivilisten höher als nun im Gazastreifen. Doch niemand protestierte dagegen. Nun sagen alle - von US-Präsident Joe Biden über den russischen Präsidenten Wladimir Putin bis hin zum Palästinenserchef Mahmud Abbas -, was Israel nicht machen soll oder darf. Doch wer rät Israel, was es unternehmen muss, damit es nicht als derjenige wahrgenommen wird, der vor der Hamas kapituliert?»

«La Stampa»: Melonis Verfassungsreform ein Ablenkungsmanöver?

ROM: Zu der von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geplanten Verfassungsreform, die vor allem die direkte Wahl des Regierungschefs vorsieht, schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» am Montag:

«Wer weiß, welcher bösartige Dämon unsere jungen Politiker - erst Renzi und jetzt Meloni - dazu bringt, mit plötzlichen Abenteuern von Verfassungsreformen politischen Selbstmord zu begehen. Die Reform von Renzi war allgemein und hat, wenn auch nur bruchstückhaft, Knotenpunkte angepackt, die zu den wirklichen Ursachen der 30-jährigen Blockade des Landes gehören. Meloni hingegen konzentriert sich ausschließlich auf das «Symbol» des Regierungschefs. Es ist ein Tribut an die Entscheidungsmythologien. (...)

Aber vielleicht nehmen wir die Meloni-Reform zu ernst. Vielleicht haben wir es mit einem weiteren «Massenablenkungsmanöver» zu tun. Die Inflation scheint sich nicht eindämmen zu lassen, die Reallöhne liegen unter dem Niveau von vor 30 Jahren, die Armut nimmt selbst unter den Erwerbstätigen zu. (...)

Was nun? Diskutieren wir also über den Staatspräsidenten und den Regierungschef. Streiten wir bis zum bitteren Ende über die üblichen Pseudo-Reformen und die Konservativen, die sich immer die Hände gereicht haben, die immer perfekte Verbündete waren, um zu verhindern, dass die Knoten in unserem politischen System wirklich entwirrt werden.»

«NZZ»: Pistorius rührt an ein Tabu

ZÜRICH: Deutschland muss nach den Worten von Verteidigungsminister Boris Pistorius «kriegstüchtig» werden. Dazu heißt es am Montag in der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Es gibt einen besonders bemerkenswerten Faktor bei dieser Aussage, den sich bisher nur Militärs, aber kein ambitionierter Politiker öffentlich auszusprechen traute. Pistorius redet von Kriegstüchtigkeit und rührt damit an ein Tabu in der politischen und gesellschaftlichen Debatte Deutschlands. Nie wieder Krieg, mit dieser pazifistischen Grundhaltung sind große Teile der Gesellschaft und der heutigen Regierung politisiert worden. Nun sollen Deutschland, seine Bürger und die Armee wieder wehrhaft werden. Doch was heißt es, Deutschland wieder «kriegstüchtig»zu machen? Was ist Kriegstüchtigkeit? (...)

Die Zeiten, als die Bundesrepublik Checks ausstellte, in Krisen vermittelte und andere den Kopf hinhielten, sind vorbei. Deutschland müsste nun wieder kämpfen lernen. Kriegstüchtigkeit ist lediglich ein anderes Wort dafür. Allerdings hat es bisher kein einziges anderes Regierungsmitglied gebraucht. Die Gefahr droht, dass die vom Verteidigungsminister angeschobene Debatte mal wieder folgenlos verpufft.»