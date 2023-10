Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Nepszava»: Bei Nahost-Themen wird sich die EU nie einig sein

BUDAPEST: Über die Haltung der EU-Staaten zum Gaza-Krieg schreibt die links-liberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Montag:

«Die Spaltung innerhalb der EU hat sich bei der Abstimmung in der UN-Vollversammlung (über den Aufruf zu einer humanitären Waffenruhe) weiter vertieft. Ungarn, Tschechien, Kroatien und Österreich stimmten ebenso wie die USA nicht dafür, die Mehrheit der EU-Länder enthielt sich (wie Deutschland) der Stimme, Spanien und Frankreich waren hingegen dafür. (...) Jedes (EU-)Land hat beim Nahost-Thema seine eigenen Präferenzen, die oft auf historische Traditionen zurückgehen. Und obwohl sich die EU in dieser Hinsicht nie einig sein wird, ist dies mit Blick auf die geopolitische Bedeutung der EU nicht vergleichbar mit der Haltung zum Krieg in der Ukraine. Denn Russland bedroht da die Union unmittelbar. In Nahost hat die EU hingegen leider keine wirksamen Mittel, um in diesem alten und tragischen Konflikt eine zufriedenstellende Lösung herbeizuführen.»

«Corriere della Sera»: Israel muss Illusion ein Ende setzen

ROM: Zu einer neuen Strategie Israels im Nahostkonflikt nach den Großangriffen der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Organisation Hamas schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Montag:

«Die zukünftigen Regierenden des jüdischen Staates, die früher oder später auf Netanjahu folgen werden, haben die historische Aufgabe, der «großen Illusion» ein Ende zu setzen, die in den vergangenen 25 Jahren von Bibis rechtem Flügel kultiviert wurde, wonach die palästinensische Frage in den Papierkorb geworfen, in Klammern gesetzt und durch die von (Ex-US-Präsident) Donald Trump und seinem Schwiegersohn Jared Kushner erdachte Strategie der Abraham-Abkommen, das heißt durch eine Reihe direkter Vereinbarungen mit den arabischen Staaten, umgangen werden könnte. Die Illusion, eine Art «bewaffnete Koexistenz» mit der Hamas führen zu können (...).

Das Blutbad vom 7. Oktober hat dieser Illusion ein tragisches Ende gesetzt. Ohne eine Friedensstrategie kann der Staat Israel nur geschwächt, ungeschützt und missverstanden werden. Je mehr er seine moralische Überlegenheit gegenüber den Hamas-Mördern demonstriert, angefangen beim Leben unschuldiger Palästinenser, die er in diesen Stunden in Gaza verschont, desto stärker wird er im Nahen Osten sein und im Westen respektiert werden.»

«Hospodarske noviny»: Fico hegt Rachegelüste

PRAG: Zur neuen Regierung in der Slowakei unter dem linksnationalen Ministerpräsidenten Robert Fico schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Montag:

«Robert Fico hat zum vierten Mal das Amt des slowakischen Ministerpräsidenten übernommen. Doch diesmal verfügt er über die schwächste Mehrheit, die er je hatte. Und wie man aus seiner Rhetorik und seinen ersten Schritten schließen kann, ist er blind vor Rachegelüsten. Fico wird sich dafür rächen wollen, dass ihm aus seiner Sicht Unrecht geschah, als er nach dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak und dessen Freundin im Jahr 2018 zurücktreten musste. Er hat die Möglichkeit, sich zu rächen, weil die slowakischen Wähler ihm ein demokratisches Mandat gegeben haben. Der einzige Damm gegen Ficos Rache ist die gut entwickelte und aktive Zivilgesellschaft der Slowakei, die in den nächsten vier Jahren vor einer sehr schweren Prüfung ihrer Widerstandsfähigkeit stehen wird.»

«Washington Post»: China in die Schranken weisen

WASHINGTON: Das Südchinesische Meer ist regelmäßig Schauplatz militärischer Übungen und Drohgebärden. Die «Washington Post» fordert am Montag von US-Präsident Joe Biden, auf chinesische Provokationen entschiedener zu reagieren:

«Während die Biden-Regierung aus gutem Grund auf die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten fixiert ist, besteht immer die Gefahr einer neuen Krise in Übersee in einer anderen Weltgegend - also, dass eine rivalisierende Macht die Ablenkung nutzt, um mit den Muskeln zu spielen oder Dummheiten zu machen. Das scheint gerade im Pazifik zu geschehen, mit China als dem Hauptunruhestifter. Und das mag noch eine zu sanfte Umschreibung für Chinas gefährliche Aktionen in der umkämpften südchinesischen See zu sein. Man kann eher sagen, dass China es bewusst auf Provokationen anlegt, um die Vereinigten Staaten und einen ihrer regionalen Verbündeten, die Philippinen, auf die Probe zu stellen.

(...) Vielleicht ist dies die Art von Präsident Xi Jinping, die Aufmerksamkeit seines Volkes von zunehmenden Problemen daheim abzulenken - einer schwächelnden Wirtschaft und einer Führungskrise (...). Xi vermutet womöglich, dass die Vereinigten Staaten zu sehr auf Israels Krieg mit der Hamas und Russlands Invasion in die Ukraine fixiert sind, um auf das immer konfrontativere Vorgehen des chinesischen Militärs zu achten. (...) Was immer Chinas Gründe sein mögen, so ist es zwingend, dass die (US-)Regierung ständige Erinnerungen an Peking und an Amerikas Verbündete in der Region aussendet, dass die Vereinigten Staaten eine pazifische Macht sind und mit mehreren Krisen gleichzeitig umgehen können.»

«De Tijd»: Die EU ist nun mit zwei Kriegen in der Nähe konfrontiert

BRÜSSEL: Zu den Herausforderungen der EU durch die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Montag:

«Wie viele Kriege kann die Europäische Union verkraften? Militärisch könnte die ernüchternde Antwort lauten: keinen einzigen. Auf diplomatischer Ebene fallen vor allem die großen Meinungsverschiedenheiten auf.

Der Krieg in Gaza tritt in eine «neue Phase» ein - Militärjargon für einen Vernichtungskrieg am Boden -, so dass die EU nun mit zwei Kriegen in ihrer Nachbarschaft konfrontiert ist. Während der Konflikt zwischen Israel und der Hamas seit drei Wochen alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, tobt der Kampf in der Ukraine schon seit 20 Monaten unvermindert. (...)

Die Ukraine dürfte die Debatten besorgt beobachten. Denn nicht nur in der EU, sondern auch in den USA hat der Krieg zwischen Israel und der Hamas den Kampf zwischen Russland und der Ukraine in den Hintergrund gedrängt. Dabei gilt der Konflikt zwischen Israel und der Hamas in europäischen Kreisen als viel heikler als der in der Ukraine. Kiew konnte von Anfang an auf eine starke und vorbehaltlose Unterstützung zählen, im Falle des Nahostkonflikts erweist sich dies als viel komplizierter.»

«The Irish Times»: Aufruf zur Waffenruhe ist gerechtfertigt

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» unterstützt am Montag Forderungen nach einer Waffenruhe im Gazastreifen:

«Der UN-Aufruf zu einer anhaltenden humanitären Waffenruhe ist angesichts des katastrophalen Zusammenbruchs des täglichen Lebens dort und der enormen Verluste an Menschenleben völlig gerechtfertigt. Sie ist umso notwendiger, als Israel am Wochenende eine Bodenoffensive begonnen hat. Die intensive internationale Diplomatie, die Israels Recht auf Selbstverteidigung gegen den Hamas-Terrorismus unterstützt, ändert nichts an der Dringlichkeit einer Waffenruhe. (...)

UN-Vertreter warnen vor einer Katastrophe, um der Forderung nach Einstellung der Kämpfe und der Wiederherstellung der Lebensmittel-, Energie- und Gesundheitsversorgung Nachdruck zu verleihen. Angesichts ihrer Appelle verlieren die von der israelischen Regierung verkündeten Ziele eines totalen Sieges über den Hamas-Terrorismus und dessen Beseitigung durch einen langen Krieg an internationaler Unterstützung und Akzeptanz in der israelischen Öffentlichkeit. Ein solcher totaler Sieg wird ohne einen völlig inakzeptablen Verlust von Menschenleben in der Zivilbevölkerung nicht möglich sein. Er ist zudem militärisch zweifelhaft und verkennt die unbequeme Tatsache, dass die Hamas nicht nur eine Militärmaschinerie, sondern auch eine soziale Bewegung und eine Verwaltung ist.»