Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Corriere della Sera»: Deutschland vor tiefgreifendem Wandel

ROM: Die italienische Tageszeitung «Corriere della Sera» meint am Montag zur deutschen Migrationspolitik:

«Deutschland hat, wenn es dazu in der Lage ist, eine Zeit des tiefgreifenden Wandels vor sich. Die Ära des «Gutmenschentums» von Merkel ist vorbei. Die menschliche Offenheit gegenüber Migranten war unter allen politischen Linien der Kanzlerin diejenige, die am wenigsten «taktisch» bedingt war, (...) neben dem Abschied von der Atomkraft und der Abhängigkeit von Russland.

Aber es geht nicht um das Erbe von Angela Merkel, das Deutschland in wenigen Jahren hinter sich gelassen hat. Es wird für Deutschland darum gehen, die Seele eines Landes zu bewahren und zugleich diejenigen zu integrieren, die sich ihm öffnen. Und vielleicht ist das ein Spiegel, in dem wir selbst uns ein wenig wiedererkennen können.»

«El Pais»: Desinformation im Krieg zwischen Israel und Hamas

MADRID: Zur Berichterstattung über den Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen schreibt die spanische Zeitung «El País» am Montag:

«In Zeiten von Propaganda und Falschmeldungen ist die Arbeit von Journalisten vor Ort wichtiger denn je. Desinformation wird mit Information bekämpft. Im Krieg zwischen Israel und der Hamas, der am 7. Oktober begann, erleben wir eine Dynamik der Desinformation, die die öffentliche Meinung weltweit polarisiert. Alle wichtigen Nuancen sowohl dieser jüngsten Konfrontation wie auch des historischen Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern werden ignoriert.

Eine der Hauptursachen für diese Radikalisierung ist die Tatsache, dass ein Großteil der Presse nicht vor Ort, das heißt in Gaza, arbeiten kann. Diese Situation ergibt sich nicht nur aus der Gefahr, von einem Kriegsschauplatz zu berichten, sondern hat auch mit der Entscheidung der israelischen und der ägyptischen Regierung zu tun, Journalisten die Einreise in den Gazastreifen zu verweigern. (.)

Die für die Grenzübergänge zum Gazastreifen verantwortlichen Regierungen sind verpflichtet, das Recht auf Information zu respektieren und die notwendigen Mechanismen zu schaffen, damit die Medien, die es für angemessen halten, ihre Korrespondenten in den Gazastreifen schicken können. In diesem Krieg kämpft die Wahrheit ihre eigenen Schlachten.»

«Dagens Nyheter»: Polen ist nicht Ungarn

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Montag den Ausgang der Parlamentswahl in Polen, bei der ein Bündnis aus drei Oppositionsparteien eine Mehrheit der Sitze errungen hat:

«Der Sieg der liberalen Opposition in Polen hat Gleichgesinnten auf dem ganzen Kontinent Hoffnung geschenkt. Donald Tusk und sein Bündnis zeigten allen Zweifelnden, dass Polen nicht Ungarn ist. Der Abbau der Demokratie ist dabei nie so weit gegangen wie in Budapest. Die polnische Zivilgesellschaft war zu energisch, die freie Presse zu unbändig und die ausgleichenden Kräfte zu stark. Das ist es, was Demokratien am Leben erhält, und der Regierungswechsel ist ein klarer Beweis dafür.

Auf die künftige Regierung wartet nun eine sehr schwierige Aufgabe. Tusk hat versprochen, die liberale Demokratie wiederherzustellen, also die Justiz wieder unabhängig und die Bürokratie wieder unparteiisch zu machen. Doch Polen ist stark polarisiert. Unter solchen Umständen ist es schwierig, neutrale Institutionen zu etablieren, da sie einen Konsens darüber voraussetzen, was genau neutral ist. Eine «Entpolitisierung» - in der Praxis eine Ausdünnung der Ernennungen der vorherigen Regierung - wird von der neuen Opposition und ihren Anhängern als Politisierung betrachtet werden, jedoch aus der anderen Richtung.»

«Libération»: Israelische Bodenoffensive wird blutig

PARIS: Zu der von Israel geplanten Bodenoffensive in Gaza schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Montag:

«(...) Diese Offensive verspricht blutig zu werden, sowohl für die israelischen Soldaten als auch für die Zivilbevölkerung in Gaza. (...)Doch für die israelischen Behörden (...) geht es ebenso sehr darum, die Demütigung durch die Überraschungsangriffe der Hamas am 7. Oktober abzuwaschen, wie die Hunderten von Israelis zu rächen, die unter grausamen Bedingungen erschossen wurden, und die Terrororganisation «auszurotten». (...) Aber kann man ein Übel zum Verschwinden bringen, indem man im Gegenzug ein ebenso großes Übel verursacht? Werden die palästinensischen Kinder in Gaza, die in den nächsten Tagen oder Wochen mit ansehen müssen, wie ihre Eltern getötet werden oder verhungern, nicht auch ihrerseits Schaden anrichten wollen?(...) Wir alle wissen es: Nach dem Waffengeklirr wird der Dialog kommen. Aber der Schaden wird angerichtet sein.»

«La Stampa»: Iran hat an Ausweitung des Gaza-Kriegs kein Interesse

ROM: Die italienische Tageszeitung «La Stampa» beschäftigt sich am Montag mit den Auswirkungen, die eine Ausweitung des Gaza-Kriegs auf den Iran hätte:

«Die anti-israelische Stimmung in der arabischen Welt hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Normalisierung zwischen Israel und Saudi-Arabien auf Kosten der Palästinenser wurde auf Eis gelegt. Doch gerade weil Teheran bislang von der Situation profitiert hat, hätte es viel zu verlieren, wenn der Konflikt sich regional ausweiten würde.

Ein Konflikt zwischen dem Iran einerseits sowie Israel und den USA andererseits wäre für alle verheerend - auch für das iranische Regime. In dem dortigen Umfeld werden interne Proteste zwar gewaltsam unterdrückt, aber keineswegs beseitigt. Das Regime, dessen einziges Ziel in der Innen- und Außenpolitik stets nur das eigene Überleben ist, wäre ernsthaft gefährdet.»

«De Telegraaf»: Hamas ist eine dschihadistische Tötungsmaschine

AMSTERDAM: Zu den pro-palästinensischen Demonstrationen in europäischen Städten meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Montag:

«Das Massaker der Hamas-Terroristen an unschuldigen Zivilisten in Israel am 7. Oktober war die grausame Eröffnungssalve für das eigentliche Ziel der Hamas: die Zerstörung des jüdischen Staates.

Demonstranten, die den Slogan «From the river to the sea, Palestine will be free» (Deutsch: «Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein») skandieren, sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie sich damit hinter eine dschihadistische Tötungsmaschine stellen. Der Slogan ist nicht mehr und nicht weniger als ein furchterregender Kampfschrei der Hamas.

Die Hinrichtung, Enthauptung, Folterung, Vergewaltigung und Entführung von Zivilisten am 7. Oktober - dem blutigsten Tag für das Judentum seit dem Holocaust - wird gebilligt, wenn sich Demonstranten mit dem Gedankengut der Hamas identifizieren.»

«Hospodarske noviny»: Niemand wünscht sich größeren Nahost-Konflikt

PRAG: Zur möglichen weiteren Entwicklung im Nahost-Konflikt schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Montag:

«Keiner der Hauptakteure kann ein Interesse daran haben, dass sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas zu einem größeren Konflikt auswächst. Die Welt steht nach dem syrischen Bürgerkrieg, der Coronapandemie, der russischen Aggression gegen die Ukraine und den chinesischen Drohungen gegen Taiwan noch immer unter Anspannung. Die Demokratien sind innerlich vom Populismus geschwächt. Doch es bleibt offen, ob die beteiligten Politiker wirklich fähig sind, diese logische Überlegung als reale Politik in die Praxis umzusetzen. Entscheidend für die weitere Entwicklung wird daher sein, was die verschiedenen Akteure in den ersten 24 Stunden nach dem Beginn der erwarteten israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen tun - oder sein lassen.»

«NZZ»: Wahlerfolg mit dem Versprechen von Sicherheit

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag das Ergebnis der Parlamentswahlen in der Schweiz:

«Der große Schatten, der auf die Welt gefallen ist, hat auch die Schweiz erreicht. Der Krieg in der Ukraine, die Teuerung, die geopolitische Instabilität, die Flüchtlingsbewegungen und der brutale Überfall auf Israel spiegeln sich im Abstimmungsresultat. Die Menschen sehnen sich nach Sicherheit, Ordnung und nach einem starken Staat.

Die Schweizerische Volkspartei versprach Sicherheit und gewann. Sie hatte lange gebraucht, um auf das richtige Thema zu setzen. Die SVP-Strategen versuchten es mit Stadt und Land, Neutralität und «Gender-Gaga» - nichts verfing. Erst als sie den Wahlkampf radikal auf die Themen Zuwanderung und Asylpolitik ausrichteten, zeichnete sich der Erfolg ab. (...)

Der Liberalismus geht geschwächt aus diesen Wahlen hervor, Selbstverantwortung zählt weniger denn je. Die Welt brennt, und die Unsicherheit ist groß: Parteien, die den Bürgerinnen und Bürgern etwas abverlangen, sind nicht gefragt. Gewonnen haben die, die Sicherheit versprechen. Auch wenn es eine falsche ist.»