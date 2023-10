Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Pravo»: Hassdemonstrationen dürfen nicht geduldet werden

PRAG: Die Zeitung «Pravo» aus Tschechien spricht sich am Montag für ein entschlossenes Vorgehen gegen Hassdemonstrationen aus:

«Im Namen der sogenannten Freiheit finden nicht nur in Bangladesch, im Iran und in Afghanistan, sondern auch in europäischen Städten Demonstrationen zur Unterstützung von purem Terrorismus statt. In Rom, Helsinki, München, Paris und Prag gab es pro-palästinensische Kundgebungen. Es waren zwar keine Massenaktionen, aber allein die Tatsache, dass Morde an unschuldigen Menschen bei dem einen oder anderen Sympathien wecken, ist alarmierend. Böses führt bekanntlich nur zu weiterem Unheil. (...) Warum sollte man die Propaganda des Bösen in freien Staaten überwachen und gegebenenfalls unterdrücken? Damit sie sich nicht weiterverbreitet. Denn in der Welt nimmt dieses Phänomen in letzter Zeit gefährlich zu.»

«La Repubblica»: Wiedergutmachung für Israel kann nie enden

ROM: Die italienische Tageszeitung «La Repubblica» meint zur Position von Bundeskanzler Olaf Scholz im Nahost-Konflikt:

«Jenseits von Polemik, Differenzierungen, vorsichtiger Abwägung, ärmlichen Berechnungen aus Wahltaktik und bequemer Heuchelei gibt es einen Weg für Europa, um im Entsetzen darüber, was in Israel geschieht, nach der Substanz der Dinge zu suchen. Man kann ihn in den wenigen Worten finden, die Scholz nach dem Massaker von Hamas-Terroristen an unschuldigen israelischen Bürgern vor dem Bundestag sagte.

Der deutsche Bundeskanzler scheint im Namen ganz Europas zu sprechen, wenn er aus der Geschichte heraus interveniert, sie in ihrer Gesamtheit übernimmt, anstatt sie vorbeiziehen zu lassen. Er steigt hinab in die völlige Dunkelheit des Holocaust, verbindet Erinnerung und nationales Schuldgefühl. Er macht aus dem Engagement zum Überleben Israels eine politische und moralische Wiedergutmachung, die nie enden kann.»

«Correio da Manhã»: Israel ist in die Falle getappt

LISSABON: Zum Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas schreibt die portugiesische Zeitung «Correio da Manhã» am Montag:

«Die Demonstrationen gegen Israel in verschiedenen Ländern Europas und des Nahen Ostens machen das Ausmaß der Falle deutlich, in die Israel in den ersten Tagen des Krieges gegen die Hamas geraten ist. Die Terrorgruppe hat auf israelischem Boden Menschen angegriffen, getötet, gefoltert und entführt und damit eine äußerst brutale Reaktion Israels provoziert, das bisher 2700 Palästinenser getötet hat, darunter 700 Kinder. Die israelfeindliche Stimmung steigt an.

Israel verliert in den Augen der Weltöffentlichkeit seinen Opferstatus. Es gefährdet die jahrelange Annäherung an andere Länder auf dem Schachbrett des Nahen Ostens. Es entfesselt überall einen heftigen und tief verwurzelten Antisemitismus. In den vergangenen Tagen haben die israelischen Strategen erkannt, dass sie nicht länger die Zivilbevölkerung opfern können. Daher warten sie auf eine Räumung des Gebiets, um die Hamas im Norden des Gazastreifens angreifen zu können. Die Falken ziehen die Krallen ein.»

«The Guardian»: Völkerrecht verbietet kollektive Bestrafungen

LONDON: Zum Vorgehen Israels im Gazastreifen meint der Londoner «Guardian» am Montag:

«Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Das Völkerrecht erlaubt notwendige und verhältnismäßige Gewalt zur Selbstverteidigung. Es erlaubt aber keine kollektiven Bestrafungen. Mit Verspätung hat US-Präsident Joe Biden klargestellt, dass die überwältigende Mehrheit der Palästinenser nichts mit den Massakern der Hamas zu tun hat. Sowohl die britische Regierung als auch die Labour-Partei stimmen dem zwar zu, sie sind aber - noch - nicht bereit, Israel für seine Pläne oder sein Verhalten zu tadeln. Es sollte nicht schwer sein, die Hamas zu verurteilen und ihre Handlungen als abscheulich zu bezeichnen und gleichzeitig Kriegsverbrechen zu verurteilen, die von israelischen Streitkräften begangen wurden. (...)

Ein Waffenstillstand ist notwendig. Die Hamas sollte die Geiseln freilassen - oder sie muss damit rechnen, dass ihre Führung unter furchtbaren menschlichen Opfern ausgelöscht wird, da Israel wahrscheinlich mehr Gewalt anwenden wird, als nötig ist, um seiner Bedrohung zu begegnen. Der Schmerz, den die Israelis empfinden müssen, darf nicht unterschätzt oder heruntergespielt werden. Aber eine militärische Überreaktion wird den Hass zwischen zwei Völkern nur noch vertiefen.»

«The Financial Times»: Weltwirtschaft in Turbulenzen

LONDON: Die Londoner «Financial Times» äußert sich am Montag besorgt über den Zustand der Weltwirtschaft:

«Selten seit den 1970er Jahren wirkte die Weltwirtschaft derart turbulent. Das Tempo der Globalisierung hat sich verlangsamt. Die beiden großen Schocks - die Covid-Pandemie und der Einmarsch Russlands in die Ukraine - haben die Geldpolitik erschüttert und die Energiemärkte und Lieferketten durcheinandergebracht. Wirtschaftlicher Nationalismus, Spannungen zwischen den USA und China und Fragmentierungen haben Wurzeln geschlagen. Regierungen übernehmen eine größere Rolle im Wirtschaftsmanagement, insbesondere angesichts der durch die Klimaveränderung bedingten Dringlichkeit. Und der auf tragische Weise wieder aufflammende Konflikt im Nahen Osten unterstreicht das Muster zunehmender geopolitischer Risiken.»

«de Volkskrant»: EU sollte Rechte der Palästinenser unterstützen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag den Nahostkonflikt:

«Israel wird zu Recht vorgeworfen, bei seinen Angriffen auf Gaza nicht ausreichend zwischen der Hamas und der palästinensischen Bevölkerung zu unterscheiden. Aber man kann auch von den Pro-Palästinensern erwarten, dass sie eine solche Unterscheidung treffen. Dem palästinensischen Volk wurde großes Unrecht angetan, doch die Hamas ist eine brutale und zerstörerische Bewegung, die den Friedensprozess in den 1990er Jahren sabotiert hat und ihre eigene Bevölkerung im Gazastreifen unterdrückt.

Wie dem auch sei, die öffentliche Meinung über Israel hat sich in den letzten Jahren gewandelt, und dies ist zu einer politischen Tatsache geworden. In Europa wird Israel immer weniger als Underdog gesehen, vor allem nicht von jungen Menschen. Eine wachsende Gruppe sieht es als Besatzungsmacht, die ihre enorme militärische Überlegenheit nutzt, um eine schwache palästinensische Bevölkerung zu unterdrücken. (...)

Der geopolitische Einfluss Europas in der Region ist zwar begrenzt, aber nicht völlig abwesend. Die EU ist der wichtigste Handelspartner Israels und der größte Geber in den palästinensischen Gebieten. Sie sollte diese Position aktiver nutzen, insbesondere um Druck auf Israel auszuüben, damit es die Rechte der Palästinenser anerkennt.»

«Wall Street Journal»: Iran glaubwürdiger abschrecken

NEW YORK: Angesichts einer drohenden Eskalation des Nahost-Konfliktes verlangt die US-Zeitung «The Wall Street Journal» von Präsident Joe Biden eine entschlossenere Abschreckungspolitik:

«Eine traurige Realität der Biden-Regierung ist die mangelnde Abschreckung seit dem chaotischen Rückzug aus Afghanistan. Warnungen des Weißen Hauses schreckten Wladimir Putin nicht davon ab, in die Ukraine einzumarschieren und sie haben Irans Helfershelfer nicht davon abgehalten, US-Streitkräfte und -Einrichtungen 83 Mal anzugreifen. Nun werden wir sehen, ob Warnungen der USA Iran abschrecken, die Hisbollah und andere Verbündete loszulassen, eine zweite oder dritte Front gegen Israel zu eröffnen.

Wenn die Abschreckung der USA abermals versagt, wird Biden kaum eine andere Wahl haben, als mit militärischer Macht zu reagieren, wenn er irgendeine Glaubwürdigkeit bewahren will. Hamas-Terroristen haben mindestens 29 Amerikaner bei ihrem blutigen Anschlag getötet, und eine unbekannte Zahl von US-Bürgern wird in Gaza gefangen gehalten. Die erste Pflicht eines Präsidenten ist es, amerikanische Bürger zu schützen, und wenn diese Gefangenen in den Händen der Hamas sterben, sollte er auch Iran dafür verantwortlich machen.

Die Ayatollahs in Teheran müssen begreifen, dass mehr als ihre terroristischen Verbündeten auf dem Spiel stehen. Sie müssen wissen, dass ihre nuklearen Anlagen und Ölfelder ebenfalls auf der Liste der Ziele stehen. Wenn sie denken, dass Biden einen längeren Krieg fürchtet, werden sie umso wahrscheinlicher diesen eskalieren, und viel mehr Menschen, unter ihnen Amerikaner, werden sterben.»