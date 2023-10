Zeitungen zum Geschehen am Montag

«The Times»: Ein Alptraum für die Biden-Administration

LONDON: Die Londoner «Times» beschäftigt sich am Montag mit möglichen geopolitischen Folgen des Angriffs der Hamas auf Israel:

«Der Iran ist einer der politischen und finanziellen Unterstützer der Hamas-Regierung in Gaza. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat Teheran mehrfach angeprangert und die Bemühungen der Biden-Administration um eine Wiederbelebung des Abkommens zur Begrenzung der iranischen Nuklearkapazitäten öffentlich kritisiert. Er könnte nun - entgegen lang anhaltenden Vorbehalten der israelischen Militärführung - versucht sein, den Iran anzugreifen, wenn diesem eine direkte Verbindung mit dem Hamas-Angriff nachgewiesen werden kann.

All dies wird sich für die Biden-Administration als ein Alptraum erweisen. Die USA sind seit langem der wichtigste Garant für die Sicherheit und das Überleben Israels und werden auch jetzt nicht zögern, es zu verteidigen. Aber Washington will sich nicht noch einmal in den Sumpf des Nahen Ostens verstricken, während es gleichzeitig darum kämpft, die Ukraine mit Geld und Waffen zu versorgen, die sie braucht, um die russische Invasion abzuwehren.»

«El Mundo»: Das Versagen der internationalen Gemeinschaft

MADRID: Zum Großangriff der Hamas auf Israel und der Lage im Nahen Osten schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Montag:

«Der terroristische Angriff der Hamas auf Israel stellt eine nicht zu rechtfertigende Eskalation krimineller Gewalt dar, die sich direkt gegen Zivilisten richtet und die das Versagen der internationalen Gemeinschaft bei der Lösung eines festgefahrenen Konflikts unterstreicht. (...)

Der arabisch-israelische Konflikt besteht seit fast einem Jahrhundert und ist einzigartig in der Welt. Die verschiedenen Friedensformeln sind immer wieder gescheitert, und die internationale Gemeinschaft hat es nicht geschafft, die wiederkehrenden Gewaltausbrüche zu stoppen. Im Gegenteil: Der Radikalismus in der Region hat zugenommen. Die Aggression der Hamas fügt der palästinensischen Sache irreparablen Schaden zu und droht, den Nahen Osten weiter zu destabilisieren.»

«Tages-Anzeiger»: Ernüchternder Wahlsonntag für die SPD

ZÜRICH: Zu den Wahlergebnissen in Bayern und Hessen heißt es am Montag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Die CDU wertete die Verluste der Ampel am Abend vor allem als Niederlage des Kanzlers, den die Union spätestens bei der Bundestagswahl 2025 von der Macht vertreiben will. Die Niederlagen seien eine Quittung für deren irregeleitete Klima- sowie eine unverantwortliche Asylpolitik. (...)

Besonders ernüchternd fiel der Wahlsonntag für die SPD aus. In Bayern wie in Hessen schnitt die Partei des Kanzlers so schlecht ab wie noch nie; in Bayern rangiert sie auf Platz 5, in ihrer alten Hochburg Hessen auf Platz 3. Dabei hatte die SPD dort eigens eine ihrer wichtigsten Regierungskräfte in den Wahlkampf geschickt, Innenministerin Nancy Faeser, um der CDU das Ministerpräsidentenamt abzujagen. Scholz hatte die heikle Doppelrolle ausdrücklich gebilligt.

Entsprechend wird Faesers Wahldebakel, das sich lange abgezeichnet hatte, nun auch als persönliche Pleite für den Kanzler gewertet. Nicht nur in der Opposition häuften sich am Wahlabend die Forderungen, Scholz müsse seine Innenministerin entlassen: Sie habe nicht mehr die Autorität, die nötige Wende in der Asylpolitik herbeizuführen.»

«NZZ»: Gaza-Konflikt kann nur politisch gelöst werden

ZÜRICH: Zu den Kämpfen zwischen der Hamas und Israel meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Militärisch kann die Hamas in dem Konflikt nur verlieren, ihre Truppen werden einen hohen Preis zahlen. Den israelischen Streitkräften haben sie wenig entgegenzusetzen. Die Kämpfe werden sich rasch von Israel in den Gazastreifen verlagern. Die Luftwaffe wird die Kommandozentralen, Raketenstellungen und Waffenfabriken der Hamas in Schutt und Asche bomben. (...)

Doch auch wenn die Hamas militärisch verlieren wird, könnte ihr zynisches Kalkül aufgehen. Denn die wahrscheinlichste Erklärung für den Angriff ist, dass sie damit (Regierungschef Benjamin) Netanjahus Bemühungen um die Normalisierung der Beziehungen mit Saudi-Arabien torpedieren will. Wenn es in Gaza zu Häuserkämpfen kommt und Tausende Palästinenser sterben, wird an eine Annäherung mit den Saudis tatsächlich auf absehbare Zeit nicht mehr zu denken sein. (...)

Eine langfristige Lösung für den Gaza-Konflikt kann nicht militärisch, sondern nur politisch erreicht werden. Die Bevölkerung, die in Gaza wie in einem Freiluftgefängnis lebt, braucht eine Perspektive. Möglich ist dies nur, wenn die Konfliktparteien eine Lösung finden, die beiden Völkern in Israel-Palästina ein Leben in Würde, Wohlstand und Sicherheit erlaubt.»

«Die Presse»: Kein Verständnis für Terror und Barbarei

WIEN: Nach dem Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel schreibt die österreichische Zeitung «Die Presse»:

«Wer Zivilisten abschlachtet, verteidigt sich nicht selbst, sondern verübt ein unentschuldbares Verbrechen. Das sei auch all jenen gesagt, die noch am Tag des Blutbads in einer Opfer-Täter-Umkehr versuchten, Israel die Schuld in die Schuhe zu schieben.

Auch Israel hat in der Vergangenheit Fehler gemacht, der gravierendste war die völkerrechtswidrige Besetzung palästinensischer Gebiete 1967, wenngleich die Palästinenser davor und danach etliche Chancen für einen fairen Friedensschluss verstreichen ließen. Für Terror und Barbarei darf es jedoch kein Verständnis geben, nicht einmal im Ansatz.»

«Standard»: Boris Rhein zeigt Merz, was alles geht

WIEN: Nach den Wahlen in Hessen und Bayern schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard»:

«Interessant ist der Wahlsieg der CDU in Hessen für deren Bundeschef Friedrich Merz. Denn der über Hessen hinaus kaum bekannte CDU-Ministerpräsident Boris Rhein zeigt Merz vor, was alles geht. Nämlich dass man durchaus fulminant siegen kann. In Hessen legte die CDU um mehr als acht Punkte zu und kam auf rund 35 Prozent. (...) Unter Friedrich Merz hingegen schafft die Bundes-CDU in Umfragen nur zwischen 26 und 28 Prozent. Mehr ist nicht drin, und das frustriert viele Unionisten. Denn eigentlich legt die Ampel mit ihrem vielen Streit oft den Ball auf den Elfmeterpunkt und verlässt das Tor. Aber die Union kann viel von dem Frust nicht abgreifen, die AfD saugt kräftig ab.»

«Sydney Morning Herald»: Veränderung liegt in der Hand des Volkes

SYDNEY: Zum «Voice»-Referendum, bei dem Australien am Samstag darüber entscheidet, ob die Ureinwohner in Zukunft eine eigene Stimme in Parlament bekommen, schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Montag:

«Das Beeindruckende an dem Referendumsvorschlag ist, dass er so viele Möglichkeiten beinhaltet. So bietet er eine klare und verständliche Möglichkeit, Leben zu verbessern: Hören Sie einfach den indigenen Menschen zu. Neben diesem praktischen Nutzen bietet er auch Symbolik: eine Möglichkeit, durch Anerkennung in der Verfassung mehr als 60.000 Jahre Geschichte in das kurze Leben unserer modernen Nation zu integrieren. Gleichzeitig bietet er uns einen Weg weg von den Schrecken der Vergangenheit und markiert einen ganz klaren Zeitpunkt, an dem die Nation beschlossen hat, die Dinge anders zu machen. (...)

Das Interessante an dem Referendum ist, dass an diesem Samstag der Staffelstab kurzzeitig an das Volk zurückgegeben wird. Wir haben uns in den letzten Jahren daran gewöhnt, unsere Politiker dafür zu kritisieren, dass sie nichts ändern. Das ist hier nicht möglich. Man kann den Premierminister sicherlich kritisieren und ihm viele Vorwürfe machen - aber dieses Mal können wir nicht sagen, dass es unsere Regierung war, die vor Veränderungen zurückschreckte. Das Ergebnis wird das sein, was die Wähler daraus machen.»