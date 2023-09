Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Libération»: Hat Marokko Frankreich bewusst nicht um Hilfe gebeten?

PARIS: Zum Erdbeben in Marokko schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Montag:

« (...) Es ist bekannt, dass unter solchen Umständen die ersten 24 bis 48 Stunden entscheidend für die Rettung von Menschenleben sind. Bis Sonntag, 36 Stunden nach der Katastrophe, hatte Marokko offiziell nur Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Großbritannien und vor allem Spanien um Hilfe gebeten (...). Wollte sich das Königreich Zeit lassen, um ein Chaos bei der humanitären Hilfe zu vermeiden, wie es ihm nach dem Erdbeben in Al Hoceïma 2004 vorgeworfen worden war? Hat es sich von der Größe der Aufgabe überfordern lassen, zumal der König abwesend war, als sich das Drama ereignete? Oder entschied er sich bewusst dafür, diejenigen, mit denen es diplomatisch im Clinch liegt, wie Frankreich, hinzuhalten?

(...) Früher oder später wird jedoch die Stunde der Bilanz schlagen, mit einer ganzen Reihe von Verantwortlichen, denen man die Schuld geben kann, etwa für die langsamen Rettungsmaßnahmen oder für die an manchen Orten nicht eingehaltenen Erdbebennormen.»

«Washington Post»: Asean-Bündnis ist ohnmächtig und irrelevant

WASHINGTON: Die US-Zeitung «Washington Post» kommentiert am Montag das jährliche Gipfeltreffen des Asean-Staatenbündnisses mit Blick auf die politische Lage in Myanmar:

«Es wäre die perfekte Gelegenheit für das regionale Forum gewesen, die anhaltenden Gräueltaten des myanmarischen Regimes aufs Schärfste anzuprangern und einen konkreten Plan für wirtschaftlichen Druck auszusprechen, um den Putsch rückgängig zu machen und dem Leid ein Ende zu setzen.

Was die Welt von der Plauderrunde in Jakarta mitbekam, war ein eklatantes Beispiel für die Ohnmacht und zunehmende Bedeutungslosigkeit des regionalen Forums. Anstelle eines Zeichens der Einigkeit verdeutlichte der Gipfel die Unfähigkeit der neun unterschiedlichen Asean-Mitglieder (ohne Myanmar), sich auf eine gemeinsame Politik zur Lösung einer der schlimmsten Abscheulichkeiten der Welt zu einigen. (...)

Die Leitprinzipien der Asean sind «Konsens» und «Nichteinmischung» in die inneren Angelegenheiten des anderen. Beide Gebote sind ein Rezept für Untätigkeit. Der Konsens gibt jedem einzelnen Land ein Vetorecht, wodurch fast jede gemeinsame Erklärung langweilig und bedeutungslos wird. Die Nichteinmischung hat es der Asean im Laufe der Jahrzehnte ermöglicht, angesichts der Menschenrechtsverletzungen wegzuschauen.»

«The Irish Times»: Westen will Führungsrolle zurückerobern

DUBLIN: Zum G20-Gipfel in Neu Delhi meint die «Irish Times» am Montag:

«Die Bekanntgabe des Plans der USA und der EU am Rande des Gipfels, einen Schienen- und Schiffskorridor von Indien durch den Nahen Osten bis nach Europa zu bauen, war zweifellos der Höhepunkt der globalen Wirtschaftszusammenkunft in Neu Delhi. Derweil war die verwässerte und lammfromme Abschlusserklärung des Gipfels der Tiefpunkt. Der vorgeschlagene Korridor - der zum Teil eine Antwort auf Chinas Infrastruktur-Initiative für eine «Neue Seidenstraße» ist - würde sich über das Arabische Meer von Indien in die Vereinigten Arabischen Emirate erstrecken und dann Saudi-Arabien, Jordanien und Israel durchqueren, bevor er an Europa angebunden wird. (...)

Für den Westen, insbesondere die USA, war der Gipfel vor allem eine Gelegenheit, die Entwicklungsländer des Südens zu umwerben, um die globale Führungsrolle zurückzuerobern, die China zunehmend an sich zu reißen versucht hat. US-Präsident Joe Biden verkündete Initiativen wie eine Erweiterung und Reform der Weltbank, einen Schuldenerlass, den Nahost-Korridor und die Unterstützung der Initiative der indischen Präsidentschaft zur Aufnahme der Afrikanischen Union als Vollmitglied. All das wurde gebilligt.»

«Nepszava»: Im globalen Machtgefüge verschieben sich die Gewichte

BUDAPEST: Über den G20-Gipfel in Neu Delhi schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» in einem Kommentar am Montag:

«In der Tat gelang dem Gastgeber Narendra Modi ein diplomatisches Meisterstück, indem er eine Schlusserklärung formulieren ließ, die von den USA, Russland und China unterzeichnet wurde. Zugleich handelt es sich bei dem Text um eine Anhäufung von Gemeinplätzen. Moskau wird nicht verurteilt, und die Rede ist von einem «Krieg in der Ukraine» und nicht vom «Krieg gegen die Ukraine». (...) Der Gipfel (...) zeigte erneut, wie sehr die Welt im Wandel begriffen ist. Die aufstrebenden Staaten (des globalen Südens) erheben immer vernehmlicher ihre Stimme. Das zeigte sich auch beim jüngsten Gipfel der Brics-Gruppe in Südafrika, der über die Aufnahme weiterer Mitglieder entschied. Die Welt wird mehrpolig, Washington verliert seine Hegemonie. Die Frage ist nur, ob damit die globale Demokratie nicht langfristig verliert.»

«Pravo»: Globale Rivalitäten überschatten G20-Gipfel

PRAG: Die Tageszeitung «Pravo» aus Tschechien schreibt am Montag zum G20-Gipfel in Neu Delhi:

«Der damalige britische Premierminister Gordon Brown bezeichnete die G20 im Jahr 2009 als Instrument einer neuen Weltordnung, die eine neue Ära der internationalen Zusammenarbeit einleiten werde. Doch dazu ist es nicht gekommen. Die aktuelle globale Entwicklung ist gekennzeichnet von einer starken Rivalität zwischen den USA und China. (...) Es wird immer schwieriger, sich über die Vorgehensweise bei der Lösung globaler Probleme zu einigen.

Das zeigte sich auch an der Passage der Abschlusserklärung des G20-Gipfels in Neu Delhi, in der es um den Ukrainekrieg geht. Das Ergebnis ist ein Kompromiss zwischen den Sichtweisen des Westens, Indiens, Chinas und der Entwicklungsländer. Russland wird nicht als Urheber des Konflikts benannt. (...) Die Haltung Indiens als Gastgeber dürfte indes keine Überraschung gewesen sein. Denn die indische Wirtschaft profitiert von günstigen Öl- und Gaslieferungen aus Russland.»

«de Volkskrant»: Stimme Afrikas darf nicht überhört werden

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag den G20-Gipfel in Neu Delhi:

«Der Westen wollte, dass die russische «Invasion» in der Ukraine in der Abschlusserklärung des G20-Gipfels verurteilt wird, was Russland natürlich nicht hinnehmen wollte. Im Rest der Welt ist Loyalität gegenüber der Ukraine weit weniger selbstverständlich. Dort hat man andere Probleme als einen Krieg auf europäischem Boden.

Es mag enttäuschend sein, dass dazu nur eine halbherzige Formulierung in die Abschlusserklärung aufgenommen wurde, aber angesichts der großen Herausforderungen, vor denen die Welt steht, ist es immerhin erfreulich, dass die G20 intakt geblieben ist. Ein großer Lichtblick des Gipfels in Neu Delhi ist die Aufnahme der Afrikanischen Union als neues Mitglied. Sie vertritt rund 50 afrikanische Länder mit einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen - die sich bis 2050 verdoppeln wird. Diese Stimme darf man nicht überhören.

Für die EU wird es angesichts ihres schrumpfenden Bevölkerungs- und Wirtschaftsanteils innerhalb der G21 umso wichtiger, ihre Bedeutung wiederzugewinnen und moralische Autorität auszustrahlen. So wird der globale Süden auf dem Klimagipfel Ende dieses Jahres in Dubai gespannt auf die Umsetzung der Versprechen des Westens zum Ausgleich der Klimaschäden achten.»

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zu Prioritäten/G-20-Gipfel

Die Zusammenarbeit mit den Schwellenländern war Amerika und Europa wichtiger als eine weitere Solidaritätsgeste für Kiew.

Der Bestand der G 20 ist damit fürs Erste gesichert, ihre Bedeutung noch nicht. Die Aufnahme der Afrikanischen Union könnte sie attraktiver machen und verhindern, dass der (...) BRICS-Verbund weiter an Gewicht gewinnt. Aber der Westen hat (...) vorgeführt, dass die G 20 derzeit nicht der Ort für strategisch wirklich wichtige Vorhaben ist. Das Infrastrukturprojekt von Asien über den Nahen Osten nach Europa (...) ist ein Gegenprojekt zu Pekings neuer Seidenstraße und zielt (...) darauf ab, den umworbenen Gastgeber Indien stärker an den Westen zu binden. Im westlichen Verhältnis zu China wird dagegen auf absehbare Zeit Rivalität herrschen, in dem zu Russland sowieso. Das mindert das Potential der G 20.

«Frankfurter Rundschau» zu Bilanz des UN-Klimasekretariats

ES IST UNZWEIFELHAFT: Das Thema von Paris wurde sogar glatt verfehlt.

Der Ausstoß von CO2 ist weiterhin so hoch, dass er in die Katastrophe führt. Reden und Handeln - das ist bei vielen Regierungen beim Klima ein großer Widerspruch. Der G 20-Gipfel in Indien am Wochenende ist erneut ein Beispiel: Er gab zwar ein vollmundiges Bekenntnis zu den Paris-Zielen ab, brachte aber keinen Fahrplan für den dazu zwingend notwendigen Ausstieg aus Erdöl und Erdgas zustande. Schizophrenie pur. Fraglich, ob die Ansage des Klimasekretariats, die globalen Emissionen müssten bis 2030 praktisch halbiert werden, um halbwegs auf Kurs zu bleiben, daran etwas ändert. Die Staaten hatten in Paris versprochen, falls nötig, ihre Klimapläne aufgrund der jetzt vorliegenden Bilanz nachzubessern. Es bleibt nur, sie immer wieder daran zu erinnern.

«Corriere della Sera»: G20-Gastgeber Indien als Vermittler

ROM: Die italienische Tageszeitung «Corriere della Sera» beschäftigt sich zum Abschluss des G20-Gipfels in Indien mit der Rolle von Gastgeber Narendra Modi:

«Das Fehlen von (Chinas Staats- und Parteichef) Xi Jinping hat das Augenmerk auf Modi gelenkt, der den Gipfel als Beweis für Delhis neuen globalen Status wertet. Dieses eine Mal steht der indische Führer nicht in Chinas Schatten, so dass er sich als idealer Vermittler zwischen Nord und Süd präsentieren kann. Das gleiche Spiel betreibt auch Saudi-Arabien. Es ist bemüht zu zeigen, dass man reich und modern sein kann und zugleich «mit dem Herzen» auf der Seite des globalen Südens.

Die sichtbarste Dynamik des neuen kalten Kriegs zwischen Amerika und China ist die Stärkung eines dritten Pols. Dies ist nicht Europa, sondern eine Gruppe aufstrebender Nationen wie Indien und Arabien. Sie haben Ambivalenzen und Widersprüche wie im Fall der heuchlerischen G20-Erklärung, die den Krieg in der Ukraine verurteillt ohne zu sagen, wer ihn begonnen hat.»

«El País»: Solidarität mit Marokko

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Sonntag das verheerende Erdbeben in Marokko:

«Marokko hat gerade das heftigste Erdbeben seiner Geschichte erlitten, das der Region des Atlasgebirges südlich von Marrakesch Tod und Verwüstung brachte. Die ohnehin schon schreckliche Zahl von mehr als 2000 Toten und mehr als 2000 Verletzten wäre noch höher, wenn das Epizentrum in einem dichter besiedelten Gebiet gelegen hätte - wie beim Erdbeben im Februar dieses Jahres in der Türkei und in Syrien.

Naturkatastrophen sind oft ein besonderer Moment in den Beziehungen zwischen Nachbarländern, besonders wenn diese gespannt sind. So öffnete Algerien seinen seit 2021 geschlossenen Luftraum für Flüge von und nach Marokko, um die Lieferung von Hilfsgütern und den Transport von Verletzten zu erleichtern. Die engen Beziehungen zwischen Spanien und Marokko sind anderer Natur. Marokkaner stellen die größte Einwanderergruppe in Spanien und Spanier sind mit ihren Nordafrika-Exklaven Ceuta und Melilla nicht nur unmittelbare Nachbarn, sondern in Marokko auch kulturell und wirtschaftlich sehr präsent. Ein Unglück wie dieses ist in jedem Fall Anlass, die Beziehungen zu stärken, das Miteinander der Bürger zu verbessern, Streit zu beenden und sich auf Hilfe für die Opfer zu konzentrieren.»