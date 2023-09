Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Verdens Gang»: Der Westen verliert in Afrika

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Sonntag die Militärputsche in Westafrika:

«In Gabun hat das Militär die Macht übernommen und den Präsidenten unter Hausarrest gestellt. Der Putsch in dem westafrikanischen Land erfolgt nur wenige Wochen nach dem Militärputsch gegen einen demokratisch gewählten Präsidenten im Niger. Nach einer relativ ruhigen Zeit kam es innerhalb von drei Jahren zu neun Staatsstreichen in West- und Zentralafrika. Der gemeinsame Nenner ist, dass es sich bei allen um ehemalige französische Kolonien handelt. Die zunehmende politische Instabilität gibt zu Recht Anlass zur Sorge, nicht nur in den Nachbarländern. Das Thema wurde zum Hauptthema beim Treffen der EU-Außenminister am Donnerstag.

Militäreliten in westafrikanischen Ländern ergreifen in mehr oder weniger blutigen Staatsstreichen die Macht und demonstrieren mit aller Deutlichkeit, dass es keine Demokratie gibt und die zivilen Institutionen schwach sind. Weder China noch Russland kümmern sich im Geringsten um Demokratie, Rechtsstaatlichkeit oder Menschenrechte. Sie stellen keine Forderungen, solange sie Zutritt bekommen.

Afrika ist eine wichtige Arena für China, das der «amerikanischen Hegemonie» entgegentreten will. Der jüngste Brics-Gipfel in Johannesburg wurde von China dominiert, mit Russland als Unterstützer. Sie weiteten die Gruppe von fünf Ländern auf elf aus indem sie unter anderem autoritäre Regime wie Ägypten, Äthiopien, Saudi-Arabien und den Iran aufnahmen. Die Kolonialmächte haben historisch gesehen viel zu verantworten in Afrika. Doch mehrere Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit afrikanischer Länder besteht die Gefahr, dass diese von den Interessen autoritärer Supermächte abhängig werden.»

«The Guardian»: Autokraten betreiben Geschichtsfälschung

LONDON: Der Londoner «Guardian» thematisiert am Montag Bemühungen des Kremls, Geschichte in seinem Sinne zu deuten und umzuschreiben:

«Dem Überfall auf die Ukraine (...) war ein rund 7000 Wörter umfassender Essay Putins «Über die historische Einheit von Russen und Ukrainern» vorausgegangen. In neuen Schulbüchern wird die «militärische Spezialoperation» als Teil der historischen Mission Russlands dargestellt. Die Besessenheit von der Vergangenheit hat in den letzten Jahren zwar zugenommen, zu beobachten war sie aber schon viel früher. 2009 rief die Regierung eine Sonderkommission ins Leben, um «Versuchen der Geschichtsfälschung entgegenzuwirken».

In dem Maße, wie die Unzufriedenheit mit Putins Führung wuchs, wurden Bemühungen um eine «korrekte» Geschichtsdarstellung und die Bekämpfung von Alternativen intensiviert. 2021 wurde Memorial - die Menschenrechtsgruppe, die den sowjetischen politischen Terror und seine Opfer dokumentierte - zur Schließung gezwungen.

Autokraten in aller Welt beherzigen die Maxime der Partei in George Orwells Roman «1984»: «Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft; wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.» Ihr Ziel ist es nicht nur, sich selbst zu profilieren und Flecken von ihrem Ruf oder dem ihrer Bewegungen zu tilgen, sondern eine nationale Identität zu schmieden, die ihre Macht festigt.»

«Magyar Nemzet»: Mit EU-Austritt Europa verteidigen

BUDAPEST: Zur Zukunft Ungarns in der Europäischen Union (EU) schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» in einem Kommentar am Montag:

«Das Institutionengefüge der EU, die Brüsseler Spitzenpolitiker vertreten schon seit langem nicht mehr die europäischen Werte. (...) Sie vertreten auch die europäische Kultur und deren geistige Grundlage, das Christentum, nicht mehr. Mit all dem haben sie gebrochen. (...) Wenn also nach den Europawahlen 2024 nicht irgendein Wunder passiert, könnte sich auch deshalb (für Ungarn) der Gedanke eines EU-Austritts aufdrängen. Natürlich nicht sofort, sondern taktisch und strategisch, ja gar historisch gut vorbereitet. Damit würden wir uns nicht gegen Europa stellen, sondern Europa verteidigen.»

«NZZ»: Söder wählte das kleinere Übel

ZÜRICH: Zur Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger nicht zu entlassen, meint die «Neue Zürcher Zeitung» (Kommentar in der Online-Ausgabe von Sonntag):

«Söder musste sich zwischen zwei Übeln entscheiden, und er wählte das kleinere, besser zu kalkulierende. Indem er Aiwanger sein Vertrauen aussprach, hat der CSU-Vorsitzende, dem das Image eines Opportunisten anhängt, Rückgrat bewiesen. (...)

Was bedeutet der sonntägliche Entschluss für die Wahlen am 8. Oktober, für die bereits brieflich Stimmen abgegeben werden können? Söder hätte sich mit einer Entlassung Aiwangers lauten Beifall in Milieus gesichert, die der CSU eher fernstehen. (...) Die letzte deutsche Landesregierung, an der keine Berliner «Ampel»-Partei beteiligt ist, wäre gesprengt worden.

Söder hat souverän entschieden, aus innerer Einsicht vermutlich ebenso wie aus Kalkül. In der Summe war an diesem Sonntag das seltene Schauspiel eines Machtpolitikers zu besichtigen, der eine vernünftige Entscheidung trifft, obwohl sie ihm jede Menge wütende Kritik eintragen wird.»