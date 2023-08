Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Hospodarske noviny»: Einmarsch in Prag 1968 ist Mahnung für heute

PRAG: Zum 55. Jahrestag des Einmarschs der Warschauer-Pakt-Staaten in die Tschechoslowakei vom 21. August 1968 schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Montag:

«Die Panzer, die im August 1968 in Prag einmarschierten, unterscheiden sich nur in der Bauart von denen, die im Jahr 2008 in Georgien einfielen oder heute in der Ukraine kämpfen. Gelenkt werden sie von der immer gleichen imperialistischen Mentalität. Was für den Tod Dutzender unschuldiger Menschen in der Tschechoslowakei vor 55 Jahren verantwortlich war, führt heute zur Tötung Tausender Zivilisten in der Ukraine. Die lebendigen Erinnerungen an den Überfall auf die Tschechoslowakei sind eine Mahnung an alle, die glauben, dass das, was in der Ukraine geschieht, nicht unser Krieg sei. (...) Es ist unser Krieg. Wir müssen helfen. Denn ansonsten droht, dass der russische Bär wieder auf unseren Straßen tanzt. Denn in russischen Städten hängen bereits Plakate mit Karten, die ganz Mitteleuropa als eigene Einflusssphäre markieren.»

«NZZ»: Wälder könnten besser vor Bränden geschützt werden

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Montag mit Möglichkeiten zur besseren Vorbeugung von Waldbränden:

«Es gibt viele Gründe, warum Wälder brennen. Wird die Problemstellung auf den Klimawandel verengt, sieht man nicht mehr, wie viele Maßnahmen gegen die Waldbrände helfen könnten. In vielen Regionen wäre es durchaus möglich, den Wald besser zu schützen. (...)

Ein Sorgenkind in Deutschland sind die großen Forste aus Nadelbäumen. Zum Beispiel bestehen rund 70 Prozent des Walds in Brandenburg, rings um Berlin, aus Kiefern. Meist handelt es sich um Wirtschaftswälder, die als reine Monokulturen angelegt wurden. Schon im Klima des 20. Jahrhunderts waren diese Kiefernforste im Sommer oft viel zu trocken. Aus ökologischer Sicht müssten dort wesentlich mehr Laubbäume stehen, als das gegenwärtig der Fall ist.

Im Zuge des Klimawandels dürfte sich das Problem in Deutschland noch verschärfen. Der dringend notwendige Waldumbau hat allerdings erst begonnen. Er wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen. (...) Die Welt steht zwar nicht in Flammen, wie dies António Guterres behauptet hat. Doch die klimatischen Veränderungen begünstigen zunehmend die Ausbreitung heftiger Waldbrände. Darum ist es in vielen Ländern Zeit, dass wirksamere Maßnahmen umgesetzt werden, um die lodernde Gefahr einzudämmen - so gut es eben geht.»

«Correio da Manhã»: F-16 hätten früher geliefert werden müssen

LISSABON: Zu den geplanten F-16-Kampfjet-Lieferungen der Niederlande und Dänemarks an die Ukraine schreibt die portugiesische Zeitung «Correio da Manhã» am Montag:

«Endlich haben die westlichen Verbündeten Kiews beschlossen, die lang erwarteten F-16 in die Ukraine zu schicken, nachdem (US-Präsident) Joe Biden letzte Woche grünes Licht gegeben hatte. (...) Das große Problem ist, dass es noch viele Monate dauern wird, bis sie eingesetzt werden können. Bestenfalls Ende des Jahres werden sie in der Lage sein, die ukrainische Gegenoffensive zu unterstützen. Hoffen wir, dass es dann nicht zu spät ist. Schon seit Beginn des Krieges zeichnet sich die westliche Unterstützung durch eine unerklärliche Langsamkeit aus (...) Wenn all die Hilfe einschließlich der F-16 früher gekommen wäre, könnte die Lage heute ganz anders aussehen.»