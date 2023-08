Zeitungen zum Geschehen am Montag

«DNA»: Paris sollte zu diplomatischer Lösung im Niger motivieren

STRAßBURG: Zum Staatsstreich im Niger schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» am Montag:

«Das Szenario, dem wir beiwohnen, zeigt auch die Sackgasse, in die sich Frankreich in Afrika manövriert hat, indem es sich auf eine Strategie zur Bekämpfung von Dschihadisten und zur Eindämmung der Einwanderung konzentriert hat. Da wir das Schicksal der Zivilbevölkerung zu sehr ignoriert haben, haben wir die Schäden nicht kommen sehen, die ein «Neosouveränismus» anrichtet, der demokratischen Regeln, Menschenrechten und Gerechtigkeitsprinzipien den Rücken kehrt.

Russland und die Wagner-Söldner, die sich an die anti-französischen Haltungen der Militärjuntas anpassen, sind nicht Quelle des Durcheinanders, aber profitieren zynischerweise davon. Um diese unheilvolle Woge, die Westafrika durchzieht, einzudämmen, muss Paris seine Doktrin überdenken und die Ecowas unverzüglich dazu ermutigen, noch nach diplomatischen Lösungen zu suchen. Auf jeden Fall darf Frankreich nicht den Eindruck erwecken, dass irgendeine Form von militärischer Unterstützung seinerseits zur Lösung der Krise beitragen könnte. Diese Zeiten sind vorbei.»

«Aftenposten»: Ein guter Tag für Amerika

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert die neue Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump:

«Es sei ein trauriger Tag für Amerika, stellte Trump fest. Er meinte damit natürlich die Tatsache, dass er noch einmal vor Gericht erscheinen musste. Es war das zweite Mal innerhalb von anderthalb Monaten. Niemand überraschte es, dass er sich nicht schuldig bekannte. Es ist aber nichts Trauriges daran, dass sich die Justiz jetzt mit seinen Untaten befasst. Ein gut funktionierender Rechtsstaat muss dies auf genau diese Weise tun. Der Anklageschrift zufolge soll Trump versucht haben, sich mittels Betrug, Drohungen und Betrügereien an die Präsidentenmacht zu klammern. Das widerspricht allen Kernwerten der amerikanischen Demokratie. Trump liegt falsch - es ist nichts traurig daran, dass ein Rechtsstaat funktioniert.»

«Nepszava»: Rechtspopulisten sind mit besserer Politik zu stoppen

BUDAPEST: Zum gegenwärtigen Höhenflug der EU-feindlichen AfD in Deutschland schreibt die links-liberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Montag:

«Es handelt sich um den Aufstieg einer Partei, die der deutschen Regierung nicht angehört und ihr auch nicht angehören wird. Denn in den demokratischen Gruppierungen des Landes besteht Konsens darüber: Rund um die AfD ist eine Brandmauer zu errichten. (...) Die große Frage ist, ob die EU dauerhaft nach rechts zieht. Das ist nicht wahrscheinlich. Doch die Parteien der linken und der rechten Mitte müssen eine Politik machen, die den Menschen die Augen dahingehend öffnet, dass die Europa-Feindlichkeit (der Rechtspopulisten) nichts anderes ist als Rosstäuscherei.»

«La Vanguardia»: Dem Westen droht im Niger doppelter Verlust

MADRID: Zu den Folgen des Staatsstreichs im Niger für den Westen schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Montag:

«Der Niger ist ein wichtiger Uranproduzent und als solcher ein Land, auf das die Weltmächte Einfluss ausüben wollen. Dazu gehören diejenigen, die eine koloniale Präsenz in Afrika hatten, wie Frankreich, aber auch die USA, und natürlich Russland und China. In der gegenwärtigen Phase, in der die fossilen Brennstoffe den für die Energiewende wichtigen Mineralien weichen, hat sich der Kampf um die Kontrolle dieser Ressourcen verschärft. (...)

Der Appetit auf diese Rohstoffe mit großem Zukunftspotenzial wächst und wächst. Und der koloniale Machtwechsel, bei dem China und Russland danach streben, die alten europäischen Mächte zu ersetzen, gewinnt ebenfalls mit jedem Tag an Boden. Man kann deshalb sagen, dass das, was derzeit im Niger auf dem Spiel steht, zu einem doppelten Verlust für den Westen führen könnte - sowohl im Hinblick auf die Sicherheit als auch auf die Kontrolle der Ressourcen.»

«Times»: London in Einwanderungsfrage mit Rhetorik statt Handeln

LONDON: Die Londoner Zeitung «The Times» kommentiert am Montag die Migrationspolitik des konservativen britischen Premierministers Rishi Sunak:

«Eine Regierung, die in den Meinungsumfragen zurückliegt und im nächsten Jahr Neuwahlen gegenübersteht, hat kaum Spielraum und Zeit, Boden gutzumachen. Die Regierung von Rishi Sunak versucht, dies in der Einwanderungsfrage zu tun. Seine Bilanz zeugt jedoch mehr von Rhetorik und Gesten als von der praktischen Verwaltung von Zahlen und der Abschreckung illegaler Einreisen, die die Wähler auf breiter Front und zu Recht begrüßen würden. (...)

Aus Gründen der nationalen Souveränität und des menschlichen Wohlergehens ist es richtig, illegale Einwanderer davon abzuhalten, sich nach Überfahrten in kleinen Booten im Vereinigten Königreich niederzulassen, und die kriminellen Banden, die für diese Überfahrten verantwortlich sind, aufzulösen. Aber Hoffnungen von Ministern sind kein Ersatz für Handeln.»