Zeitungen zum Geschehen am Montag

«La Vanguardia»: Paris will seinen Einfluss im Indopazifik wahren

MADRID: Zum schwindenden Einfluss Frankreichs in der Sahelzone nach den Staatsstreichen im Niger, Mali und Burkina Faso schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Montag:

«Die Erosion der französischen Präsenz in den frankophonen Staaten Afrikas hat mit den Fehlern und den gescheiterten Strategien zu tun. Sechs Jahrzehnte lang hat sich Paris für ein neokoloniales System wirtschaftlicher, politischer und militärischer Abhängigkeit entschieden, das als Françafrique bekannt ist. Dieses System hat die politische Entwicklung dieser Länder unterdrückt, dort den Widerstand gegen die ehemalige Kolonialmacht verstärkt und zahlreiche diktatorische Regierungen hervorgebracht.

Solange Paris seine Politik auf autokratische und nicht rechenschaftspflichtige Regierungen stützt, wird es sehr schwierig sein, den verlorenen Boden in seinen Kolonien zurückzugewinnen, die zunehmend von China und Russland beherrscht werden. Frankreich möchte nun nicht, dass sich das in einer anderen Weltregion wiederholt (...) Das zeigte Macron vorige Woche mit seiner Reise (nach Neukaledonien, Vanuatu und Papua-Neuguinea). Frankreich will dem wirtschaftlichen und militärischen Expansionismus Chinas im indopazifischen Raum aktiv entgegentreten.»

«Financial Times»: Meloni konnte Befürchtungen zerstreuen

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Montag das Verhältnis Italiens zu den USA und zur EU:

«Washington beobachtet Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sehr genau als Indikator dafür, ob die aufstrebenden Rechtsparteien in Europa «gezähmt» werden können, sobald sie im Amt sind. In der Außenpolitik hat sich Meloni durch ihre entschiedene Unterstützung für die Ukraine, selbst in der Opposition, von einigen der weit rechts stehenden Politiker anderswo abgehoben. Damit unterscheidet sie sich weiterhin von vielen Russland-Sympathisanten in der italienischen politischen Landschaft, auch in ihrer eigenen Koalition. Ihre Ausrichtung auf die USA und ihre westlichen Verbündeten reicht bis zu ihrer Haltung gegenüber Peking. (...)

Solche Positionen haben Befürchtungen der Partner Italiens gegenüber der ersten Regierung in Rom zerstreut, die seit dem Fall des Faschismus von einer ultrarechten Partei - Melonis Fratelli d'Italia - geführt wird. In der EU steht ihre im Allgemeinen gemäßigte Haltung im Gegensatz zur Obstruktionspolitik des illiberalen ungarischen Regierungschefs Viktor Orban. Italien kann es sich allerdings als größter Nutznießer des 800 Milliarden Euro schweren EU-Wiederaufbaufonds kaum leisten, mit der EU in Konflikt zu geraten. Rom ist zudem auf Hilfe bei der Bekämpfung der irregulären Migration über das Mittelmeer angewiesen, ein wichtiges Wahlkampfthema für Melonis Partei.»

«De Telegraaf»: Putin will Russlands Macht in Afrika ausbauen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» beschäftigt sich am Montag mit der Haltung Russlands zum Staatsstreich in Niger:

«An mehreren Orten schwenkten die Demonstranten russische Flaggen, und an der französischen Botschaft in der Hauptstadt Niamey wurde das Türschild abgerissen. Diese antifranzösische Stimmung lässt sich auch bei früheren Putschen in ehemaligen französischen Kolonien in der Region beobachten. Auch nach dem Staatsstreich in Burkina Faso marschierten die Demonstranten mit russischen Flaggen. Das ist Wasser auf die Mühlen des russischen Präsidenten Putin, der versucht, seine politische Macht in Afrika auszubauen, nachdem er bei den USA und Europa wegen der Invasion in der Ukraine in Ungnade gefallen ist. (...)

Die der Wagner-Gruppe nahestehenden Telegram-Kanäle zeigen ständig Bilder von russischen Flaggen in Niger, und Wagner-Chef Prigoschin bezeichnete den Putsch dort als einen Schritt in Richtung Unabhängigkeit des Landes. Was wohl heißen soll, dass die Franzosen abziehen und seine russischen und afrikanischen Söldner die militärische Führung schützen werden, im Gegenzug für Konzessionen bezüglich der großen Uranvorkommen in Niger.»