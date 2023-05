Zeitungen zum Geschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 29.05.23 | Überblick

«Rzeczpospolita»: Polens PiS-Regierung will Gegner stigmatisieren

WARSCHAU: Die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» kommentiert am Montag ein umstrittenes Gesetz, mit dem Polens Regierungspartei PiS mögliche russische Einflussnahme untersuchen lassen will:

«Das Gesetz über die Einberufung einer Kommission zur Untersuchung des russischen Einflusses auf die innere Sicherheit Polens in den Jahren 2007 bis 2022 untergräbt die verfassungsmäßige Ordnung. Es darf nicht ins polnische Recht eingehen. Bei diesem unglücklichen Gesetz geht es in erster Linie um Parteiinteressen. Es geht darum, politische Gegner mit erfundenen Anschuldigungen in der Öffentlichkeit fertigzumachen, sie zu stigmatisieren, damit die Wähler sich von ihnen abwenden.

War dies die Art von Polen, die den Gründervätern unserer Unabhängigkeit vorschwebte? Ist das die Art von Polen, die wir in der Verfassung finden? Ein Polen, in dem die elementaren Grundsätze der Gewaltenteilung verletzt werden, in dem die bürgerlichen Freiheiten angetastet werden, in dem der Gegner mit Angst geschlagen werden soll? Es muss ganz klar gesagt werden, dass nicht einmal ein Krieg an unseren Grenzen den Einsatz solcher antidemokratischen Instrumente provozieren darf.»