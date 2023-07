Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«La Vanguardia»: Israel am Rande des Abgrunds

MADRID: Zu den Auseinandersetzungen um die Justizreform in Israel schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Die Entscheidung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, eine umstrittene Justizreform mit Unterstützung seiner ultraorthodoxen und rechtsextremen Regierungspartner durchzusetzen, treibt das Land in einen Zustand maximaler politischer Polarisierung. Soziale Unruhen drohen. Die pessimistischsten Beobachter befürchten sogar einen Bürgerkrieg. (...)

Die Opposition sieht in der Reform einen Staatsstreich und wird daher den Obersten Gerichtshof anrufen. Sie sieht eine rechtliche Absicherung von Privilegien, die gefährlich und demokratisch unzulässig sind (...) Wenn die neuen Gesetze am Ende alle verabschiedet werden, wird die Regierung kaum noch kontrolliert werden können. Die derzeitige Polarisierung könnte dann zu Zusammenstößen führen, die das Land in den Abgrund stürzen könnten. Am Montagabend, nachdem der erste Teil der Reform verabschiedet worden war, kam es in Tel Aviv bereits zu den heftigsten Zusammenstößen der vergangenen Monate.»

«NZZ»: Berechtigte Sorgen um Demokratie in Israel

ZÜRICH: Zum Streit um die Justizreform in Israel meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Da Israel keine Verfassung und auch keine zweite Parlamentskammer hat, welche die Knesset kontrollieren könnte, wird die Mehrheit im Parlament künftig weitgehend eigenmächtig entscheiden können. Und genau darum geht es der Koalition aus ultrareligiösen und rechtsextremen Parteien auch.

Das Vorgehen der Koalition zeigt, dass sie nicht gewillt ist, Rücksicht auf die Einwände ihrer Gegner zu nehmen. Durch ihre knappe Mehrheit in der Knesset fühlt sie sich ermächtigt, ihre Vision des Landes durchzusetzen. Ihr geht es allein um die Interessen der militanten Siedler, die am liebsten noch morgen das Westjordanland annektieren wollen, und der ultraorthodoxen Juden, welche die religiösen Gebote zur Grundlage der Gesetzgebung machen möchten. Die Sorgen um die Demokratie in Israel sind daher berechtigt.

Bei dem Streit geht es längst nicht mehr um die Befugnisse des Obersten Gerichts - es geht um das Wesen des Staates. Die Frage ist, ob Israel trotz seinem jüdischen Charakter ein säkularer, demokratischer Staat sein soll. Oder ein Staat, in dem die Gebote von Thora und Talmud gelten.»

«De Telegraaf»: Israel ist zutiefst gespalten

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Mittwoch die Auseinandersetzungen um die Justizreform in Israel:

«Das Land ist zutiefst gespalten und droht in zwei Teile zu zerfallen. Das am Montag von der Knesset verabschiedete Gesetz geht noch nicht so weit, dass es die Demokratie tatsächlich gefährdet, wie die Gegner behaupten.

Damit wird nur die sogenannte Angemessenheitsprüfung durch das Oberste Gericht abgeschafft. Bislang konnte es Entscheidungen der Regierung, wie die jüngste Ernennung eines Ministers, als unangemessen einstufen und somit stoppen. Besorgniserregender sind die viel weiterreichenden Vorstellungen zur Begrenzung richterlicher Macht. (...)

Währenddessen tut US-Präsident Joe Biden sein Bestes, um an Benjamin Netanjahus Stuhl zu sägen. Und das obwohl er mit Israel zusammenarbeiten sollte, um zu verhindern, dass der Iran eine Atommacht wird. Interne Kämpfe um eine Justizreform sollten nicht auf Kosten der Sicherheit Israels gehen.»

«Financial Times»: Ein Kampf um die Seele Israels

LONDON: Zu den Auseinandersetzungen um die Justizreform in Israel meint die Londoner «Financial Times» am Mittwoch

«Netanjahu führt sein Land auf einen verhängnisvollen Weg, der die demokratischen Werte und die Ideale der jüdischen Einigkeit, auf denen es aufgebaut wurde, bedroht. Dies ist ein düsterer Moment für eine Nation, die sich lange Zeit als ein Vorbild für Demokratie im Nahen Osten angesehen hat. Und die Krise wird wahrscheinlich noch weiter eskalieren.

Die ultranationalistischen, religiösen Zionisten in Netanjahus Koalition bestehen darauf, dass das in dieser Woche verabschiedete Gesetz, das den Obersten Gerichtshof daran hindert, den Standard der «Angemessenheit» anzuwenden, um Regierungsentscheidungen zu kippen, nur der Anfang ist. (...) Da Israel weder eine geschriebene Verfassung noch eine zweite Kammer des Parlaments hat, fungiert die Justiz als wichtige Kontrollinstanz der Macht. Wird ihre Unabhängigkeit beschnitten, könnte Israels Demokratie nach und nach ausgehöhlt werden: Minderheiten werden weniger Schutz genießen und eine kastrierte Justiz wird nicht in der Lage sein, die Regierenden zur Verantwortung zu ziehen. Der Kampf um die Änderungen in der Gerichtsbarkeit wird zu Recht als ein Kampf um die Seele der Nation bezeichnet.»