Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«Washington Post»: Sich auf Trump einzulassen, wird notwendig sein

WASHINGTON: Zur Klimapolitik unter Donald Trump schreibt die «Washington Post»:

«Der Wahlsieg des designierten Präsidenten Donald Trump ist nicht gut für das Klima. (...) Aber wenn es um das eingeschränkte Ziel geht, heimische Emissionen zu reduzieren, stehen die Chancen gut, dass eine Trump-Präsidentschaft keinen ganz so großen Unterschied machen wird, wie man vermutet. Die Erfolgsbilanz der Vereinigten Staaten, wenn es um die Reduzierung von Treibhausgasemissionen geht, war während der ersten Amtszeit von Trump unerwartet ermutigend, ohne besondere Anstrengung seinerseits. (...)

Trotz eines Rückganges in den Vereinigten Staaten und Europa wird erwartet, dass die weltweiten Emissionen dieses Jahr steigen werden. Der Anstieg wird hauptsächlich angetrieben von Emissionen aus Indien. (...) Die Emissionen dieser Volkswirtschaften zu reduzieren, erfordert neue Technologien, in die die USA zu Hause investieren müssen - sowohl um sie zu entwickeln, als auch um sie günstig herzustellen. Es erfordert auch Geld für Entwicklungsländer.

(...) Sich auf Trump einzulassen, wird notwendig sein. Vielleicht kann der designierte Präsident davon überzeugt werden, dass, wenn die USA es nicht tun, China (...) eine dominante Rolle in der Versorgung der Welt mit kritischer Infrastruktur übernehmen wird. Diejenigen, die sich Sorgen um das Klima machen, müssen wenigstens versuchen, das Beste aus den nächsten vier, langen Jahren zu machen.»

«The Guardian»: Peking schafft in Hongkong Rechte und Freiheiten ab

LONDON: Die britische Zeitung «The Guardian» kommentiert am Mittwoch die Verurteilung von 45 Demokratie-Aktivisten in Hongkong zu langen Haftstrafen:

«Zur Verteidigung der drakonischen Unterdrückung politischer Freiheiten in Hongkong durch Peking nach der außergewöhnlich starken Protestbewegung im Jahr 2019 behauptete die damalige Regierungschefin Carrie Lam, dass es kein allgemeingültiges Modell für die Demokratie gebe. Eine solche Rhetorik war natürlich immer nur eine unaufrichtige Spitzfindigkeit. Der Ausgang des größten Prozesses zur nationalen Sicherheit in Hongkong hat nun die grässliche Entwicklung in den Jahren unter Lams Nachfolger John Lee bestätigt: Eine Konsolidierung unverhohlener autoritärer Herrschaft hat zur Unterdrückung einer einst lebendigen und politisch vielfältigen Zivilgesellschaft geführt. (...)

Angesichts dieses Schauprozesses zur Enthauptung einer politischen Bewegung und zur Einschüchterung der Bevölkerung ist es schmerzlich, an die andere Zukunft zu denken, die Hongkong einst versprochen wurde. Die Kriminalisierung legitimer politischer Aktivitäten vervollständigt die Ausmerzung der bürgerlichen Freiheiten, die augenscheinlich ein halbes Jahrhundert lang unter der Formel «ein Land, zwei Systeme» garantiert wurden. Dies flankierte die Rückkehr des Territoriums zur chinesischen Herrschaft 1997. Während das Festland unter Chinas Staatschef Xi Jinping seit Jahren eine zunehmende Repression erlebt, werden in Hongkong Rechte und Freiheiten in unglaublicher Geschwindigkeit abgeschafft.»

«La Vanguardia»: Kriegseskalation muss gestoppt werden

MADRID: Zur Zuspitzung der Lage im Ukraine-Konflikt schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Der Konflikt in der Ukraine hat sich in den letzten Stunden dramatisch verschärft, ohne dass Donald Trump hätte eingreifen müssen. Der zukünftige US-Präsident hatte während seines Wahlkampfs immer wieder betont, dass er den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden würde, sollte er die Wahl gewinnen. (...) Angesichts der eskalierenden Situation sollte er sich besser beeilen: Die Lage spitzt sich unerwartet zu, und es wird bereits offen über die Möglichkeit eines Atomkrieges gesprochen. (...)

Laut Medien hatte das Weiße Haus den Einsatz bestimmter (weitreichender) Raketen nur in der Region Kursk genehmigt. (...) Doch der ukrainische Präsident (Wolodymyr Selenskyj) entschied gestern, sechs Raketen direkt auf russisches Staatsgebiet abzufeuern, statt diese im (von der Ukraine) eroberten Gebiet einzusetzen. Die Reaktion von (Wladimir) Putin ließ nicht lange auf sich warten: Er aktualisierte die russische Nukleardoktrin, die nun den Einsatz atomarer Waffen erlaubt, falls Russland durch konventionelle Waffen angegriffen wird, die seine Souveränität gefährden - genau das ist nun eingetreten. (...) Man sollte nicht mit dem Feuer spielen. Die militärische Eskalation muss so schnell wie möglich gestoppt werden.»

«La Stampa»: Neue russische Atomdoktrin leitet neue Eskalation ein

TURIN: Zur neuen russischen Atomwaffendoktrin und deren Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» am Mittwoch:

«Der seit mehr als 1.000 Tagen andauernde Ukraine-Krieg geht in eine neue Runde der Eskalation: Wladimir Putin hat die neue Atomwaffendoktrin seines Landes in Kraft gesetzt. Im Ukraine-Krieg ist die nukleare Drohung des Kremls nichts Neues. Seit jeher hat Moskau die politische Drohung mit dem Einsatz der Atombombe als ein leider sehr wirksames Instrument seiner Strategie eingesetzt. Hätte es diesen psychischen Terror von Putin nicht gegeben, hätte der Westen seine Unterstützung für die Ukraine nicht immer wieder verzögert.

Wären Washington, Berlin und die anderen europäischen Hauptstädte nicht ihrer eigenen Angst zum Opfer gefallen, wäre der Krieg wahrscheinlich schon zu Ende, und die imperialistischen Ambitionen Russlands wären nicht nur in der Ukraine, sondern ganz Osteuropa besiegt. Die nukleare Abschreckung hat sich jedoch in eine nukleare Erpressung verwandelt. Diese Entwicklung ist nicht nur in der Ukraine von Bedeutung, sondern heizt den nuklearen Wettlauf in anderen Regionen an. Man denke nur an den Iran im Nahen Osten.»

«NZZ»: Pekings Machthaber riskieren Hongkongs Zukunft

ZÜRICH: Ein Gericht in Hongkong hat 45 Demokratie-Aktivisten zu Haftstrafen von bis zu zehn Jahren verurteilt. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Die Machthaber in Peking wollen mit ihrem kompromisslosen Vorgehen in Hongkong für «Stabilität» sorgen, wie sie gebetsmühlenartig wiederholen. Nur mit politischer Stabilität, so die Denkweise in der chinesischen Hauptstadt, lasse sich der wirtschaftliche Erfolg der ehemaligen britischen Kronkolonie sichern. (.)

Doch ein globaler Finanz- und Wirtschaftsplatz wie Hongkong, der sich selbst als Asiens Tor zur Welt vermarktet, braucht ein offenes gesellschaftliches Klima, eine kritische Diskussionskultur und auch einen Wettbewerb der Ideen und Ansichten. Das haben die Regierenden in Peking nicht verstanden. Sie nehmen stattdessen ihren Kritikern in Hongkong jede Luft zum Atmen und glauben sogar, sie könnten damit Hongkongs Zukunft sichern.

Tatsächlich ist die Stadt mit ihren 7,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern inzwischen in einem bemitleidenswerten Zustand. Die Wirtschaft steckt in der Krise, überall schließen Läden und Restaurants. Ein großer Teil der hellsten Köpfe hat das Land verlassen. Die Pressefreiheit ist auf dem Rückzug, die Unabhängigkeit der Justiz ebenfalls. Das zeigen die Urteile vom Dienstag.»

«Politiken»: Zeit der Gutgläubigkeit ist vorbei

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert die traurige Wegmarke von 1.000 Tagen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine:

«1.000 Tage. So lange hat Putins Militärmaschinerie nun schon in der Ukraine getötet und zerstört. 12.000 zivile Ukrainer wurden getötet, Hunderttausende Soldaten verloren entweder ihr Leben oder wurden verwundet. Es wird Jahrzehnte dauern, das Land wiederaufzubauen, und mehrere Generationen, um die durch den Krieg verursachten Wunden zu heilen.

Der Despot im Kreml hat beschlossen, die Zeit zurückzudrehen zur Zeit der Schützengräben, um so seinen Traum von einem neuen Großrussland mit sich selbst an der Spitze als ein neuer Peter der Große zu verwirklichen. In Europa dachten wir naiv, dass dieses Kapitel überstanden sei, aber wir haben eine wichtige Lektion gelernt, an der wir festhalten müssen. Unabhängig davon, unter welchen Bedingungen der Krieg in der Ukraine beendet wird: Europa muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen, koste es, was es wolle. Die Zeit der Leichtgläubigkeit ist vorbei.»