Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«The Times»: Nato-Erweiterung ist Folge der russischen Aggression

LONDON: Zum Nato-Beitritt Schwedens meint die britische Zeitung «The Times» am Mittwoch:

«Die Unterstützung der Schweden und Finnen für die Nato ist direkt auf die Aggression Russlands gegen seinen schwächeren Nachbarn im Süden zurückzuführen. Natürlich versuchte der Kreml, die beiden nordischen Länder zu drangsalieren, indem er ihnen «ernste militärische und politische Konsequenzen» androhte, sollten sie ihre Neutralität aufgeben. Diese plumpen Erpressungsversuche wurden vernünftigerweise ignoriert. (...)

Für die Schweden kann die Mitgliedschaft im Nato-Club nicht früh genug kommen. Eine Umfrage des Pew Research Center zeigt, dass die Haltung Schwedens gegenüber Russland besonders eindeutig ist: 98 Prozent der Bevölkerung sehen es negativ. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat gesagt, Putin sei in die Ukraine eingefallen, weil er «weniger Nato» wolle. Mit der schwedischen Mitgliedschaft bekommt er eine ganze Menge mehr Nato in seinem baltischen und arktischen Hinterhof. Ein weiteres Land mit einer blau-gelben Flagge wird mit neidischen Augen auf Schwedens Beitritt blicken: Die Ukraine braucht eine eigene Sicherheitsgarantie.»

«Verdens Gang»: Schweden ist nicht Putins größtes Problem

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert die Einigung zwischen der Türkei und Schweden im Streit um den schwedischen Nato-Beitritt:

«Es war ein schwarzer Tag für Wladimir Putin - auch wenn er lange damit gerechnet hatte, dass Schwedens Nato-Mitgliedschaft eingetütet werden würde. Da sind aber andere Dinge, die ihn bei den Nachrichten vom Nato-Gipfel deutlich mehr beschäftigen. Dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als besonderer Gast eingeladen wurde. Dass die Nato-Staaten intensiv daran arbeiten, der Ukraine einen möglichen «Fast Track» ins Bündnis bieten zu können. Dass die Türkei näher an die Nato gezogen wird - und möglicherweise F-16-Flugzeuge von den USA kaufen darf.

Für Putin lief es definitiv nicht so, wie er gehofft hatte, als er am 24. Februar 2022 die groß angelegte Invasion der Ukraine startete. Eines seiner zentralen Argumente war, die Nato von Russlands Grenzen fernzuhalten. Stattdessen hat er Finnland und Schweden in die Allianz getrieben - und seinen alten Freund Erdogan noch näher an die Nato herangebracht. Putin hat es nur sich selbst zu verdanken.»

«Nepszava»: Mit Schweden-Blockade in der Nato erreichte Orban nichts

BUDAPEST: Über die nunmehr schwindende Blockadehaltung Ungarns und der Türkei gegenüber dem Nato-Beitritt Schwedens schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«Als Finnland und Schweden im Vorjahr offiziell die Aufnahme in die Nato beantragten, wäre es für die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban das Naheliegendste gewesen, die Beitritte so schnell wie möglich zu ratifizieren. Es hätte demonstriert, dass sich Ungarn zur nordatlantischen Allianz sowie zu ihren Mitgliedern und Beitrittskandidaten bekennt. (...) Orban entschied jedoch, (dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip) Erdogan einen Gefallen zu erweisen: indem er Zeit schindete, damit die Türkei nicht als einziges schwarzes Schaf dastand, das die Nato-Erweiterung verzögert. (...)

Hätte der türkische Präsident Orbans Gefallen erwidern wollen, hätte er sich mit ihm absprechen können, um gemeinsam den Eindruck zu erwecken, als ob Orbans Vermittlung den Durchbruch gebracht hätte. Doch Erdogan sprach lieber mit (Nato-Generalsekretär Jens) Stoltenberg. Damit vermehrte er (...) dessen Prestige und nicht das seines treuen Knechts, des im Westen isolierten Einsiedlers (Orban).»

«Standard»: Erdogan verkörpert Pragmatismus aus dem Bilderbuch

WIEN: Über die Kehrtwende des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei Schwedens Nato-Beitritt schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard»:

«Den Preis für die türkisch-westliche Normalisierung könnten einmal mehr Kurden zahlen: nicht nur die linken Dissidenten in Schweden, auf die der Druck zunimmt, sondern auch die PKK-nahen syrischen Kurden, die von der Türkei bekämpft und gleichzeitig von den USA unterstützt werden. Aber Erdogan ist hinsichtlich seiner Syrien-Politik auch von Arrangements mit Russland abhängig. Das wird noch interessant.

Erdogan verkörpert nicht nur den türkischen islamischen Nationalismus, sondern auch einen politischen Bilderbuchpragmatismus: Als es wirtschaftlich nötig wurde, ließ er sich auch von jenen arabischen Kräften umarmen - Riad, Abu Dhabi, Kairo -, die seine ideologischen Freunde, die Muslimbrüder, bekämpfen. Er schafft das auch mit «dem Westen». Hoffentlich hält es an. »