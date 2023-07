Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«Pravda»: Unruhen in Frankreich zeigen Respektverlust

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Mittwoch online zu den gewaltsamen Protesten in Frankreich:

«Die Wut und Empörung vor allem junger Menschen - oft auch 14- und 15-Jähriger, meist Nachkommen von Migranten, die sich ausgeschlossen und ohne Zukunftsperspektive fühlen, wäre verständlich, wenn sie nicht die Grenze des Erträglichen überschritten hätten. Das Anzünden von Tausenden Autos, Autobussen, Häusern, Schulen, Rathäusern, Postämtern, Polizeistationen, die Feuerwerkskörper und Brandlegungen in den Stadtzentren, das Einschlagen von Auslagen, Ausrauben von Läden und Supermärkten, das uferlose Plündern, das alles hat nichts mehr mit einem Kampf für ein besseres Leben zu tun. (...)

Die Franzosen - und nicht nur sie - müssen sich eingestehen, dass sie die Migration nicht so beherrschen, wie sie vorgeben. Und zugleich beginnt sich die zu weit gehende Freiheit in der Erziehung zu rächen. Den Eltern entgleiten ihre heranwachsenden Sprösslinge aus ihren Händen, sie werden stattdessen von sozialen Netzen «geformt». Damit verlieren sie den Respekt vor ihren Eltern, vor Autoritäten, dem Staat und auch die Achtung gegenüber anderen Menschen. Es braucht uns nicht zu verwundern, dass sie keine Ziele und keine positiven Vorbilder haben. Auch die Freiheit muss ihre Grenzen haben. Andernfalls zerfällt die Gesellschaft.»

«Aftenposten»: Gefangen in der Nato

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert am Mittwoch die erneute Verlängerung der Amtszeit von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg:

«Eigentlich wollte er nach Hause. Stoltenberg hat ein halbes Jahr lang gesagt, er strebe keine Verlängerung an. Nun bleibt er doch noch ein Jahr im Amt. Die Nato hat es nicht geschafft, einen Nachfolger zu finden. Das ist keine optimale Situation für das Bündnis. Aber es gibt gute Gründe, den Generalsekretär am Ruder zu behalten, wenn in Europa Krieg herrscht. Es ist nicht gegeben, dass die Lage nächstes Jahr übersichtlicher oder weniger chaotisch sein wird. Es ist also nicht unvorstellbar, dass Stoltenberg gebeten werden könnte, um ein weiteres Jahr zu verlängern. Unter dem US-Präsidenten Donald Trump stand das Bündnis unter extremem Druck - sollte er wiedergewählt werden, stünde die Nato erneut vor einer Herausforderung. Aber alles zu seiner Zeit. Derzeit verfügt die Allianz über einen erfahrenen Anführer. Sie braucht keinen weiteren Stresstest mit einem Führungswechsel mitten in dieser Krise.»

«The Independent»: Gewalt zieht Gewalt nach sich

LONDON: Zum Vorgehen der israelischen Armee in Dschenin im besetzten Westjordanland meint der Londoner «Independent» am Mittwoch:

«Wenn brutale Militäreinsätze der israelischen Streitkräfte in palästinensischen Siedlungen genügen würden, den Konflikt in der Region zu beenden, dann würde im Nahen Osten schon seit Jahrzehnten Frieden herrschen. Offensichtlich ist das nicht so - und ebenso offensichtlich zieht Gewalt Gewalt nach sich, wie es schon immer der Fall war.

Wie immer die israelische Regierung die erneute Invasion des Flüchtlingslagers Dschenin rechtfertigen mag, in dem rund 14.000 Palästinenser leben und das angeblich Teil einer entstehenden freien palästinensischen Nation ist: Niemand kann ernsthaft glauben, dass damit die Sache des Friedens gefördert, die Sicherheit Israels gestärkt oder die Terroranschläge auf unschuldige israelische Zivilisten beendet werden. (...)

Natürlich muss man fairerweise sagen, dass der israelische Angriff nicht grundlos erfolgte. Es hatte viele tödliche Angriffe palästinensischer Gruppen auf israelische Siedler gegeben, woraufhin die israelische Bürgerwehren Vergeltung übten. Jüngste kleinere Übergriffe der israelischen Armee stießen auf Widerstand. Es gibt einen Kreislauf der Gewalt, und die Israelis glauben, dass sie ihn durch entschiedene Härte beenden können.»

«NZZ»: Stoltenberg ist vorerst unentbehrlich

ZÜRICH: Jens Stoltenberg bleibt für ein weiteres Jahr Generalsekretär der Nato. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Weil im westlichen Verteidigungsbündnis der Generalsekretär einstimmig gewählt werden muss, kann schon ein einziges Mitglied den Prozess aufhalten. Ein Staats- oder Regierungschef auf autoritären Abwegen macht die Nato in ihrem Inneren erpressbar und schwächt sie nach außen hin. Im Falle der Türkei und Ungarns mag Stoltenberg jetzt noch ein konsensfähiger Kandidat gewesen sein. Doch wer wird ihm folgen, wenn er am 1. Oktober 2024 wirklich Brüssel verlässt? Der alte und neue Nato-Chef ist in jedem Fall auch nur eine Lösung auf Zeit.

Für seine verbleibende Amtszeit ist Stoltenberg weiterhin eine gute Hand zu wünschen. Der Norweger hat eine extrem anspruchsvolle Agenda vor sich: Er muss die Mitgliedstaaten zu weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine ermuntern und dabei darauf achten, dass die Allianz nicht zur Kriegspartei wird. Er muss sicherstellen, dass die Verbündeten ihre Verteidigungsfähigkeiten ausbauen und das Zwei-Prozent-Ziel erfüllen. Und schließlich muss er noch die Aufnahme Schwedens in die Nato über die Bühne bringen. Stoltenberg, der Unentbehrliche, ist für den Moment offenbar der Einzige, dem das gelingen könnte.»

«Tages-Anzeiger»: Kein Signal der Stärke

ZÜRICH: Zur Verlängerung der Amtszeit von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg heißt es am Mittwoch im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Jens Stoltenberg muss bleiben, weil die Verbündeten sich nicht auf eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger einigen konnten. Das ist nicht gerade ein Signal der Stärke für eine Militärallianz. (...)

Es sei besser, den Chef der Militärallianz nicht mitten im Krieg an der Ostflanke zu wechseln, heißt es wieder. Niemand weiß allerdings, wann Russlands Krieg gegen die Ukraine zu Ende sein wird. Im nächsten Frühjahr feiert die Nato in Washington ihr 75-Jahr-Jubiläum, und kurz danach beginnt in den USA der Wahlkampf, wobei ein Comeback von Donald Trump nicht ausgeschlossen ist. Die Nachfolge müsste also rechtzeitig davor geregelt sein.

Den Europäern kommt die Verschiebung vorerst nicht ungelegen. Sie eröffnet mehr Spielraum für ein Personalpaket nach den Europawahlen im Juni nächstes Jahr. Selbst Kommissionschefin Ursula von der Leyen könnte dann einen Wechsel an die Spitze der Nato doch noch in Erwägung ziehen.»