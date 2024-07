Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«Berliner Morgenpost» zur Bezahlung von Auszubildenden

"Es darf nicht mehr an der Tagesordnung sein, Azubis als billige Vollzeitarbeitskräfte zu sehen.

Denn sie werden ohnehin schon strukturell benachteiligt. Beispiel gefällig? Studenten bekommen seit diesem Sommer das Deutschlandticket vergünstigt für knapp 30 Euro, Azubis müssen hingegen noch immer den vollen Preis zahlen. Mit 649 Euro Mindestlohn für Azubis und ohne weitere attraktive Bonusleistungen wird es Deutschland schwer haben, das Ausbildungs- und Fachkräfteproblem zu beheben.".

«Handelsblatt» zum BGH-Urteil über Prämiensparverträge

Abertausenden Kundinnen und Kunden - vor allem von Sparkassen - steht nun eine Entschädigung für einst zu niedrig berechnete Zinsen zu.

Das Urteil kann die Institute Milliarden kosten. Laut dem Verbraucherzentrale Bundesverband haben Inhaber von Prämiensparverträgen im Schnitt Anspruch auf 1000 bis 2000 Euro Nachzahlung. Angaben der Finanzaufsicht Bafin zufolge existierten 2021 rund 1,1 Millionen solcher Sparverträge. Wie groß der finanzielle Aderlass für die Banken sein wird, hängt davon ab, wie stark die Bafin einschreitet. Sie hatte die Geldhäuser bereits aufgefordert, ihren Kunden Zinsen nachzuzahlen, und könnte nun deutlicher werden. Bislang haben die Banken einiges dafür getan, Kunden, die bei ihnen vorstellig werden, wenig bis gar nichts nachzuzahlen, und werden an dieser unschönen Praxis wohl festhalten. Das Zauberwort heißt Verjährung.

«Stuttgarter Zeitung» zu Pflegekosten

Die Kostenspirale in der Pflegeversicherung dreht sich immer weiter. Menschen, die dauerhaft in Pflegeheimen untergebracht sind, sind verletzlich, oft krank und sehr alt, jedenfalls nicht mehr in der Lage, durch eigene Initiative die finanziellen Belastungen zu senken.

Eine wirkliche Solidarversicherung lebt davon, dass starke Schultern ihren fairen Beitrag leisten. Wenn aber "gute Risiken" mit hohem Einkommen in die private Pflegeversicherung ausweichen können, gerät das System aus der Balance. Hier muss ein Ausgleich geschaffen werden.

«Münchner Merkur» zu FDP/Bundeswehr/Pistorius

Jetzt sagt also auch die FDP die Zeitenwende ab.

Erst streicht Lindner gemeinsam mit dem Kanzler dem Verteidigungsminister die dringend benötigten Milliarden für Deutschlands Sicherheit. Und jetzt geht der FDP sogar der ohnehin wenig ambitionierte Plan von Boris Pistorius zu weit, mehr freiwillige Rekruten für die Bundeswehr zu gewinnen, indem man alle junge Männer ab 18 einen Fragebogen zur Feststellung der Wehrtüchtigkeit ausfüllen lässt. Lindner hat sich entschieden: Er bleibt in der Ampel, auch um den Preis eines weiteren verlorenen Jahres für Deutschland. Er tut das zur Enttäuschung vieler Wähler und Parteimitglieder. Um das schlingernde Parteischiff vor dem Untergang zu bewahren, wirft Kapitän Lindner Ballast über Bord. Ob die thematische Verengung auf Schuldenbremse und Wirtschaft die FDP am Ende aber retten kann, ist fraglich. Erst recht, wenn in der Panik Fehler wie Steuerrabatte für Ausländer hinzukommen.

«Wall Street Journal»: Bidens Zustand nicht weiter vertuschen

NEW YORK: Zu der anhaltenden Debatte über den Gesundheitszustand von US-Präsident Joe Biden und die von ihm angestrebte zweite Amtszeit schreibt das «Wall Street Journal»:

«Der Pressestab des Weißen Hauses konzentriert sich endlich auf den Gesundheitszustand von Präsident Biden und fragt: Was wussten alle und wann wussten sie es? Das sind gute Fragen, und das umso mehr, als wir erfahren, dass ein Parkinson-Spezialist wiederholt im Weißen Haus war, Biden jedoch außer seiner routinemäßigen Untersuchung keinen Neurologen aufgesucht hat. (...) Bidens kognitive Fähigkeiten haben deutlich nachgelassen, wie er in der Debatte vom 27. Juni zeigte. (...) Könnte es sein, dass ein 81-jähriger Präsident, der diese Symptome zeigte, ohne eine Reihe neurologischer und grundlegender Tests seiner geistigen Kompetenz arbeiten und für eine zweite Amtszeit Wahlkampf führen durfte? (...)

Der Arzt des Weißen Hauses darf ohne die Erlaubnis eines Patienten keine medizinischen Informationen preisgeben, und vielleicht hat Biden sich einfach geweigert, Tests auf Kognition oder Parkinson sowie andere Krankheiten zu machen, die die Ursache seiner Symptome sein könnten. Aber der Präsident fordert die Amerikaner auf, ihn bis zu seinem 86. Lebensjahr ins Amt zu wählen, trotz offensichtlicher Anzeichen eines körperlichen und geistigen Verfalls. Die Vertuschung der Erkenntnis kann nicht weitergehen, und falls doch, sollte sie disqualifizierend sein.»

«Nepszava»: «Patrioten»-Fraktion kann Richtung der EU nicht bestimmen

BUDAPEST: Zur neuen ultrarechten Fraktion «Patrioten für Europa» im EU-Parlament schreibt die linksliberale ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«Die Fraktion "Patrioten für Europa" wurde offiziell gegründet, ein weiterer internationaler Erfolg unseres Premierministers (Viktor Orban), wie wir hören können. Aber es gibt gewisse Warnsignale zu der Frage, wie patriotisch die Patrioten wirklich sind und wer hinter dieser Gruppe von Abgeordneten steht, die prorussische Parteien vereint. (...) Was die «Patrioten» auch immer über sich selbst behaupten, sie können zwar durch Manipulation der öffentlichen Meinung Schaden anrichten, aber sie können die zukünftige Ausrichtung der EU nicht beeinflussen, auch wenn sie derzeit die drittgrößte Fraktion sind.

Die Formierung der Patrioten-Fraktion ist sogar nützlich, weil sie nun vollständig von der anderen rechtsradikalen Fraktion getrennt ist, der von (Italiens Regierungschefin) Giorgia Meloni geprägten EKR, die proatlantische Parteien vereint und diejenigen, die die Ukraine unterstützen. Es ist klarer, auf wen Europa zählen kann und auf wen nicht. Die «Patrioten» sind in der EU isoliert und werden es auch bleiben.»

«de Volkskrant»: Bündnis der PVV mit Orban ist ein politisches Problem

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Mittwoch die Allianz der radikal-rechten niederländischen Regierungspartei PVV mit der vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban initiierten Fraktion rechter Parteien im Europaparlament:

«Das Bündnis mit Orban untergräbt nicht nur die ohnehin geringe Glaubwürdigkeit der PVV. Es ist auch ein politisches Problem für ihre Partner in der niederländischen Koalitionsregierung - zumindest für die (Mitte-Rechts-)Partei NSC und die (rechts-liberale) VVD, die erklärtermaßen einen konstruktiven proeuropäischen Kurs verfolgen wollen.

Die PVV sagt zwar, sie werde die Ukraine weiterhin unterstützen - wie im Rahmenabkommen der Regierungskoalition vereinbart -, aber wie glaubwürdig und belastbar ist ein solches Versprechen, wenn die Partei gleichzeitig mit Putins bestem Freund Viktor Orban zusammenarbeitet, dem Mann, der erst kürzlich den Zusammenhalt in der EU und der Nato mit einer «Friedensmission» nach Moskau und Peking untergraben hat? (...)

Die EU will eine Kraft sein, die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in einer Welt verteidigt, in der autokratische Führer an Stärke gewinnen. Es war bereits unerträglich, dass Ungarn die europäische Demokratie von innen untergräbt. Noch schlimmer wird es, wenn die Niederlande bald eine schützende Hand über Orban halten, weil die PVV so gute Beziehungen zu ihm hat.»