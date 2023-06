Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«The Times»: Großbritannien muss Verteidigungsausgaben erhöhen

LONDON: Die Londoner «Times» beklagt am Mittwoch die nach ihrer Einschätzung mangelnde Kampfkraft der britischen Streitkräfte:

«Die bittere Wahrheit ist, dass die Armee nicht einmal eine voll ausgerüstete Brigade dauerhaft im Ausland einsetzen kann, geschweige denn eine Division. Dies wird auf dem Nato-Gipfel in Vilnius im kommenden Monat deutlich werden, wenn die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, bestimmte Teile des Bündnisgebiets zu verteidigen. Die Deutschen haben bereits eine Brigade nach Litauen entsandt, aber der britischen Kampfgruppe in Estland fehlt es an Artillerie und Logistik auf Brigadeebene. Kein Wunder, dass Großbritannien seinen Einfluss in der Nato verliert. (...)

Russland hat reichlich Geld, um Verluste zu ersetzen und seine Fähigkeit zur Bedrohung der Nachbarn wiederherzustellen. Derweil soll die kleine britische Armee weitere 2000 Mann verlieren. Mit seinen Flugzeugträgern verfügt Großbritannien zwar über eine weitreichende Einsatzfähigkeit, wie sie nur wenige Nationen besitzen. Aber zu Lande ist es in seiner eigenen Region erschreckend schwach. Großbritannien muss trotz seiner wirtschaftlichen Probleme mehr für die Verteidigung ausgeben.»

«Die Presse»: Putin züchtete ein militärisches Monster

WIEN: Über die Söldnertruppe Wagner in Russland schreibt die österreichische Zeitung «Die Presse»:

«Der Pakt Putins mit Prigoschin nützte lange Zeit beiden. Doch nun zeigt sich, dass es für den Kreml-Chef riskant war, sich so sehr auf seinen früheren Freund und dessen Söldner zu verlassen. Die Folgen des Wagner-Aufstands vom Wochenende könnten letztlich Russlands strategische Position in Afrika schwächen. Moskau muss sich rasch der Loyalität der Wagner-Kräfte vor Ort versichern oder sie notfalls durch anderes Militärpersonal ersetzen. Und das gilt ebenso für die Einsätze in der Ukraine.

Putin hat mit Prigoschin und Wagner ein militärisches Monster gezüchtet - eines, das er auf andere gehetzt hat und das ihm dann offenbar selbst kurz gefährlich wurde. »