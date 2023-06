Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 21.06.23 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

«Público»: Atomwaffen in Weißrussland und Europas Sicherheit

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Mittwoch die Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus:

«Die Stationierung taktischer russischer Atomwaffen in Belarus widerspricht der bisherigen Haltung Moskaus. Es hat stets betont, solche Waffen sollten nur auf dem Territorium der Staaten stationiert werden, die selbst welche haben. Deshalb verlangt Moskau den Abzug von US-Atomwaffen aus Europa. Nun hat der Kreml die Unklarheit über einen möglichen Einsatz taktischer Atomwaffen bewusst erhöht.

Seit Beginn seiner Invasion der Ukraine hat Moskau immer wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht, um die Unterstützer der Ukraine einzuschüchtern. Bisher hat sich das als Bluff erwiesen. Jedoch untergräbt ständiges atomares Drohen die Glaubwürdigkeit der Drohung selbst. Für den Westen besteht das größte Dilemma darin zu erkennen, ab welcher kritischen Schwelle Russland Atomwaffen einsetzen könnte. Wenn die Ukraine die Krim angreift? Bei einer vernichtende Niederlage der russischen Armee im Donbass? Oder erst, wenn ukrainische Truppen auf russisches oder weißrussisches Territorium vordringen? Eine Garantie aber, dass sich die Lage beherrschen lässt, gibt es nicht. Dafür bestehen zu viele Unwägbarkeiten, allen voran menschliches Versagen und russische Panik im Falle einer konventionellen militärischen Niederlage.»

«The Guardian»: Massensterben im Mittelmeer wird einfach hingenommen

LONDON: Der Londoner «Guardian» kritisiert am Mittwoch den aus seiner Sicht unzureichenden Einsatz für die Rettung schiffbrüchiger Migranten im Mittelmeer:

«Die US-Küstenwache, die kanadischen Streitkräfte und Handelsschiffe sind auf der Suche nach dem U-Boot «Titan», das bei einem Tauchgang zum Wrack der Titanic im Nordatlantik mit fünf Personen an Bord verschollen ist. Auch das britische Verteidigungsministerium beobachtet die Situation. Es gibt wohl kaum einen krasseren Gegensatz zur Reaktion in der letzten Woche auf das Sinken eines Fischkutters im Mittelmeer mit ungefähr 750 Menschen an Bord, einschließlich Kindern. Nur etwa 100 überlebten, was diese Katastrophe zu einer der tödlichsten im Mittelmeer macht. (...)

Dass das Ertrinken sehr vieler Menschen im Mittelmeer so alltäglich geworden ist - seit 2014 sind dort mehr als 25.000 Menschen gestorben oder vermisst worden - ist an sich schon beschämend. Noch schlimmer ist, dass diese Katastrophen inzwischen fast als normal angesehen werden. Flugzeuge und Boote werden eingesetzt, um eine Handvoll Menschen zu retten, die ein Abenteuer gewagt haben, während Kinder und Erwachsene in unmittelbarer Gefahr ausharren müssen, bis eine Katastrophe eintritt.»

«NZZ»: Eine schlechte Nachricht für den Steuerzahler

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Milliardenhilfen des Bundes für die Intel-Ansiedlung in Magdeburg:

«Deutschland hatte ursprünglich 6,8 Milliarden Euro für das Intel-Projekt zugesagt. Nun hat der Intel-Chef Pat Gelsinger unter Verweis auf höhere eigene Investitionen eine Aufstockung auf 10 Milliarden Euro durchgesetzt. Da Berlin und die EU nie Zweifel daran gelassen haben, wie wichtig ihnen diese Ansiedlung ist, hatte er eine komfortable Verhandlungsposition. Was, wenn er in fünf Jahren erneut Geld braucht und mit Abwanderung droht? (...)

Die Wirtschaftsgeschichte ist voller geförderter Investitionsruinen und herbeisubventionierter Überkapazitäten. Letztere bilden gerade in der stark zyklischen Halbleiterindustrie ein Risiko. Auch das Argument der Sicherung von Arbeitsplätzen verfängt hier nicht: Angesichts des Fachkräftemangels in der Chipindustrie wird Intel die Mitarbeiter bei anderen Firmen abwerben müssen. (...) «Das ist eine gute Nachricht für Magdeburg, Deutschland und ganz Europa», kommentierte Bundeskanzler Olaf Scholz die Subventionsvereinbarung am Montag. Nein: Sie ist eine schlechte Nachricht für die liberale Wirtschaftsordnung und den Steuerzahler.»