Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«Aftonbladet»: Mehr Unterstützung für russische Opposition notwendig

STOCKHOLM: Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung «Aftonbladet» kommentiert die Ankündigung der Witwe von Alexej Nawalny, Julia Nawalnaja, den Kampf ihres Mannes gegen das System von Kremlchef Wladimir Putin fortzusetzen:

«Wladimir Putin vergiftet, ermordet und sperrt jeden ein, der auch nur versucht, seine Terrorherrschaft zu kritisieren. Oppositionsführer Alexei Nawalny ist nur das jüngste tragische Opfer in einer unüberschaubaren Liste. Nun hat Nawalnys Frau Julia Nawalnaja mutig den Staffelstab ihres Mannes übernommen. Die Ähnlichkeiten mit der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja sind offensichtlich. Auch sie hat die Führungsrolle übernommen, nachdem ihr Ehemann von Lukaschenkos Regime festgenommen und inhaftiert wurde. Wenn Julia Nawalnaja nun sagt, dass sie die Arbeit von Alexej Nawalny fortsetzen wird, dann sollte Putin sie gewiss beim Wort nehmen. Und mit dem gleichen Engagement, mit dem wir militärische Unterstützungspakete an die Ukraine schicken, müssen wir auch die kleine russische Opposition unterstützen, die übrig geblieben ist.»

«Correio da Manhã»: Europa zwischen Putins Schwert und Trumps Mauer

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Correio da Manhã» kommentiert am Mittwoch die Lage Europas zwischen dem Russland Wladimir Putins und den USA nach einer möglichen Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus:

«Ukrainische Truppen haben sich geschlagen und unter vielen Verlusten aus Awdijiwka zurückgezogen, einer wichtigen Stadt im Donbass, die Moskau seit dem Beginn des Kriegs gegen Kiew erobern wollte. Der russische Vormarsch in diese Märtyrerstadt hat mehr als nur eine symbolische Bedeutung und es wird nicht dabei bleiben. Die Truppen Wolodymyr Selenskyjs sind müde, demoralisiert und ohne Munition, und Europas Bemühungen reichen nicht aus, die ukrainische Front mit genügend Waffen zu versorgen und Putins Vormarsch immer näher an die europäischen Grenzen zu stoppen.

Angesichts der steigenden Umfragewerte für Donald Trump, der den Zusammenhalt der Nato gefährdet, und eines Joe Bidens, der nicht in der Lage ist, Gelder freizugeben, die Selenskyjs militärische Lage verbessern könnten, wird die nahe Zukunft für die Ukrainer nicht einfach sein. Und Europa, gefangen zwischen Putins Schwert und Trumps Mauer, hat Grund, sich wirklich Sorgen zu machen. Vor allem, weil keine Wunderlösung in Sicht ist. Weder in Kiew noch in Washington.»

«de Volkskrant»: Von der Leyen sollte Stärken Europas aufzeigen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Mittwoch Warnungen der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor möglichen Erfolgen rechtsextremer Parteien bei der Europawahl im Juni:

«Von der Leyen sollte sich fragen, ob es eine gute Idee ist, ihre Kampagne auf ihren Sorgen aufzubauen. Die Wähler zu warnen, dass sie im Begriff sind, den Falschen ihre Stimme zu geben, hat normalerweise wenig Wirkung. Diejenigen, die zum Beispiel vorhaben, (den niederländischen Rechtspopulisten) Geert Wilders zu wählen, werden sich von Ursula von der Leyen nicht davon abbringen lassen. Ein offensiver Wahlkampf, der sich auf die eigenen Stärken und Ideen stützt, hat in der Regel mehr Aussicht auf Erfolg.

Die traditionellen Parteien sollten in diesem Frühjahr vor allem deutlich machen, was sie mit Europa wollen und warum die Wähler mehr denn je von der europäischen Zusammenarbeit profitieren. Von der Leyens eigene konservative Fraktion, die sich in den letzten Monaten im Europäischen Parlament vor allem durch die Behinderung von Bemühungen um den europäischen Naturschutz hervorgetan hat, hat in dieser Hinsicht noch einiges zu tun.»

«The Guardian»: Krieg in Gaza muss enden

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Mittwoch den Verlauf des Krieges im Gazastreifen:

«Der Ruf des Westens als Verfechter universeller Werte und der Aufrechterhaltung einer regelbasierten Ordnung wird sich von den blutigen Ereignissen in Gaza wohl so schnell nicht erholen. Internationale Politik ist kein Moralspiel. So waren selbst mehrere arabische Länder der Vorstellung wohl nicht abgeneigt, dass Israel der Hamas einen vernichtenden Schlag versetzen könnte. Doch der Stand der Kämpfe im Gazastreifen deutet darauf hin, dass es dafür kaum eine Aussicht auf Erfolg gibt.

Einer Schätzung im Januar zufolge hatte Israel bis dahin nur etwa ein Drittel der Hamas-Kampftruppen getötet oder gefangen genommen. Das erklärte Ziel zu erreichen, wäre nur unter unvertretbar hohen Kosten für das Leben von Palästinensern - und von Geiseln - möglich.

Notwendig ist ein Ende des Krieges in Gaza, die Freilassung der verbliebenen Geiseln und ein dauerhafter israelisch-palästinensischer Frieden auf der Grundlage einer Zweistaatenlösung. Mit der derzeitigen israelischen Regierung scheint dies jedoch nicht möglich zu sein.»