Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«La Vanguardia»: Das Baltikum wird zum neuen Ziel Russlands

MADRID: Zur Aufnahme von Estlands Regierungschefin Kaja Kallas und von anderen hochrangigen baltischen Politikern auf eine russische Fahndungsliste schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Das Baltikum wird zum neuen Ziel Russlands (...) Die Region wird ein Schauplatz wachsender Spannungen zwischen der Nato und Russland sein. Aber warum startet Moskau gerade jetzt diese Repressalien? Weil Putin sich stark fühlt, nachdem er gesehen hat, dass der Preis für den seit zwei Jahren anhaltenden Krieg (gegen die Ukraine) nicht so hart war wie erwartet. Der russische Präsident fühlt sich weniger isoliert als noch vor einigen Monaten. Er wird die Wahlen im März ohne Gegenkandidaten gewinnen und hat sich in wirtschaftlicher Hinsicht Asien zugewandt, um die westlichen Sanktionen gegen sein Öl zu umgehen. China und Indien sind seine wichtigsten Partner geworden.

Im militärischen Bereich ist der russische Verteidigungshaushalt um 70 Prozent gestiegen. Der Kauf von Rüstungsgütern aus dem Iran und Nordkorea garantiert Putin, dass seinem Land die Waffen nicht ausgehen werden. Und hinzu kommt, dass der Gaza-Krieg, der nun für den Westen Priorität zu haben scheint, ihm politisch und medial Oberwasser gegeben hat.»

«The Telegraph»: Ein selbst verschuldeter Schlamassel

LONDON: Wegen antiisraelischer Aussagen hat die britische Labour-Partei ihrem Bewerber für den nordenglischen Wahlkreis Rochdale die Unterstützung entzogen. Dazu meint der Londoner «Telegraph» am Mittwoch:

«Der beschämende Schlamassel, in dem sich die Labour-Partei bei den Nachwahlen in Rochdale befindet, ist völlig selbst verschuldet. Die Partei distanzierte sich von ihrem Kandidaten Azhar Ali, weil er behauptete, Israel habe die Ermordung seiner eigenen Bürger am 7. Oktober zugelassen, um eine Invasion in Gaza zu rechtfertigen.

Diese beleidigende Verschwörungstheorie wurde von Azhar Ali nicht in einer privaten Versammlung geäußert, sondern auf einer Sitzung der Lancashire Labour Party, bevor er zum Kandidaten für Rochdale gewählt wurde. (...) Erst nachdem immer mehr solcher giftigen Aussagen durchgesickert waren, zog der Parteivorsitzende Sir Keir Starmer die Unterstützung der Partei für Ali zurück. Aber er wird weiter als offizieller Labour-Kandidat auf dem Wahlzettel geführt, weil die Frist für Änderungen bereits abgelaufen ist. (...)

Die Beseitigung des antisemitischen Schandflecks, der unter dem Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn an der Partei haftete, war ein zentrales Ziel des neuen Parteivorsitzenden. Insofern stellt diese Episode sein Engagement und sein Urteilsvermögen infrage. Sir Keir behauptet, entschlossen gehandelt zu haben. Aber jeder kann sehen, dass er wieder einmal um des politischen Vorteils willen so lange gezögert hat, bis ihm keine andere Wahl blieb.»

«NZZ»: Trump steht vor der Tür und poltert

ZÜRICH: Zur Verteidigungsfähigkeit Europas meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Nur 11 der 31 Nato-Staaten geben heute die zugesicherten 2 Prozent des Inlandprodukts für die Verteidigung aus. Zwar wenden diese Staaten zusammen dreimal so viel Geld fürs Militär auf wie die Russen. Aber es wird falsch investiert: Von der gemeinsamen Rüstungsbeschaffung und der militärischen Aufgabenteilung - Voraussetzungen für die Verteidigungsfähigkeit - sind die Europäer so weit entfernt wie je.

Doch jetzt steht wieder Trump vor der Tür und poltert. Gefragt, ob er den Europäern bei einem Angriff der Russen beispringen würde, will er einem Spitzenpolitiker gesagt haben: «Ich würde euch nicht verteidigen. Ich würde sie sogar ermutigen, mit euch zu machen, was zum Teufel sie wollen. Ihr müsst endlich zahlen!»

Mit dem letzten Satz jedenfalls hat er recht. Eigentlich muss man ihm für seinen Ausfall sogar dankbar sein. Denn er macht klar: Es ist unvernünftig, sich in Zukunft einfach auf den großen amerikanischen Bruder zu verlassen. Und das gilt, ob Trump der nächste Präsident wird oder nicht.»

«Wall Street Journal»: Zahlungen für UNRWA einstellen

NEW YORK: Nach schweren Vorwürfen Israels gegen das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA, wonach Mitarbeiter an den Terrorakten der islamistischen Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen seien, beginnt am Mittwoch eine unabhängige internationale Expertengruppe mit einer Überprüfung der Organisation. Dazu schreibt das «Wall Street Journal»:

«Nun stellt sich heraus, dass mindestens zwei der drei Agenturen, die für diese unabhängige Überprüfung ausgewählt wurden, Erklärungen abgegeben haben, in denen sie sich gegen Israel aussprechen oder UNRWA verteidigen. Einer der Gutachter ist das Dänische Institut für Menschenrechte. Im Januar lobte einer seiner leitenden Forscher, Peter Vedel Kessing, Südafrikas Klage vor dem Internationalen Gerichtshof, in der Israel des Völkermordes beschuldigt wurde. Raten Sie mal, auf wessen Seite er steht? Ein weiterer Gutachter ist das norwegische Chr. Michelsen-Institut. (...)

Dann ist da noch Catherine Colonna, die ehemalige französische Außenministerin, die mit der Leitung der unabhängigen Untersuchung der UNRWA beauftragt wurde. (...) Es ist schwer vorstellbar, dass diese Personen und Gruppen eine faire Einschätzung der Verbindungen von UNRWA zur Hamas abgeben. Im Jahr 2023 zahlten die USA 153,7 Millionen Dollar an UNRWA, was bedeutet, dass sie zur Finanzierung von UN-Mitarbeitern beitrugen, die der Hamas bei ihren Massakern halfen. Es ist unwahrscheinlich, dass sich UNRWA ändert. Daher ist es am besten, die Zahlungen für sie einzustellen.»