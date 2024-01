Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«Wall Street Journal»: Haley muss ihre Botschaften verschärfen

NEW YORK: Im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner will Nikki Haley trotz ihrer Niederlage gegen Donald Trump bei der Vorwahl im US-Staat New Hampshire am Dienstag im Rennen bleiben. Dazu schreibt das «Wall Street Journal»:

«Die Presse kam nach New Hampshire, um Nikki Haley zu begraben, aber es sieht so aus, als müsste sie die Schaufeln vorerst weglegen. (...) Um (aus den Vorwahlen) ein Rennen zu machen, muss Haley ihre Botschaft verstärken und erweitern. Sie hat gezögert, eine härtere Gangart gegen Trump einzuschlagen, um die Menschen nicht zu verprellen, die zweimal für ihn gestimmt haben. Aber jetzt, wo es um ein persönliches Duell geht, muss sie den Republikanern Gründe geben, sie zu bevorzugen. Dazu gehört auch eine klarere Vision dessen, was sie als Präsidentin tun würde. (...)

Ihre außenpolitische Vision ist stark und steht im Gegensatz zu Trumps zunehmendem Isolationismus.(...) Trump sieht sich einem tückischen juristischen Weg gegenüber, und einer der Fälle gegen ihn könnte vor Gericht gehen. (...) Haley könnte im Rennen bleiben, Delegierte gewinnen und abwarten, was passiert, wenn er für schuldig befunden wird. Wenn Trump die Nominierung gewinnt, aber im November verliert, kann Haley sagen, dass sie das Risiko eingegangen ist.»