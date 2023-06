Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«Verdens Gang»: Stunde der Wahrheit für Trump

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert die Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in der Affäre um den Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten:

«Eine äußerst schwerwiegende Anklage ist gegen Donald Trump verlesen worden. Etwas Vergleichbares hat kein anderer früherer Präsident erlebt. Bald kommt die Stunde der Wahrheit, für Trump und für den Rechtsstaat. Beide werden in diesem historischen Gerichtsdrama auf die Probe gestellt. Aber der Ausgang ist höchst ungewiss. Trump kann zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt werden, wenn er für schuldig befunden wird. Dann wird der Kampfruf der Trump-Kampagne gegen Hillary Clinton 2016 - «Sperrt sie ein» - ihn selbst treffen.

Trump sagt stets, dass er unschuldig sei, ganz egal, wofür er angeklagt wird. Das ist seine Strategie. Er übernimmt niemals die Verantwortung, wenn etwas schiefgeht. Er macht seine eigene Sache zur Sache der Nation. Er hat einen großen Teil der US-Bevölkerung dazu gebracht, sowohl der Justiz als auch dem Wahlsystem zu misstrauen. Das ist das Traurige. Und es ist mehr als traurig - es ist eine Warnung, dass die Demokratie in Gefahr ist.»

«The Guardian»: Meloni könnte von Berlusconis Ableben profitieren

LONDON: Der Londoner «Guardian» beschäftigt sich am Mittwoch mit potenziellen politischen Entwicklungen in Italien nach dem Tod des Ex-Regierungschefs Silvio Berlusconi:

«Das Ableben von Silvio Berlusconi gibt ihr (Ministerpräsidentin Giorgia Meloni) nun die Chance, das von ihm geräumte, eher zentristische politische Terrain zu besetzen. Da Berlusconis Forza Italia hauptsächlich als persönliches Vehikel für seine Ambitionen und nicht als normale politische Partei fungierte, ist es unklar, ob die FI ohne ihn überleben kann. (...) Eine erfolgreiche Übernahme von Italiens Mitte-Rechts-Lager durch Meloni würde einen Prozess der Normalisierung der Rechten vollenden, den Berlusconi in den 1990er Jahren eingeleitet hatte. Sie würde auch Melonis Position als mächtigste ultranationalistische Führungspersönlichkeit in Europa festigen. Und das zu einer Zeit, in der Gleichgesinnte anderswo erhebliche politische Fortschritte machen.

Bei Neuwahlen in Spanien hat die weit rechts stehende Vox-Partei gute Chancen, als Machtmakler aufzutreten und eine Rolle in der nächsten Regierung zu spielen, während in Deutschland einer alarmierenden Umfrage zufolge die AfD auf dem zweiten Platz vor den regierenden Sozialdemokraten liegt. Es zeichnet sich eine gemeinsame Agenda ab, die ein drakonisches Herangehen in Bezug auf Migration mit dem Misstrauen gegenüber dem grünen Wandel und der Feindseligkeit gegenüber der Diversität zusammenführt und von der Meloni hofft, dass sie sie in Brüssel zur Geltung bringen kann.»

«La Vanguardia»: Spanien ist nicht Deutschland

MADRID: Zum Abkommen zwischen der konservativen Volkspartei PP und der rechtspopulistischen Vox in Spanien zur Bildung einer Regierungskoalition in der Region Valencia schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Die PP hat gestern nicht gezögert, schnell und ohne jede Hemmungen einen Pakt mit Vox zu schließen, um sich die Macht in der Autonomen Gemeinschaft Valencia zu sichern. Die Balearen könnten die nächste Region sein, in der ein ähnliches Abkommen getroffen wird. Die Volkspartei handelt so, weil sie der Überzeugung ist, dass sie damit mit Blick auf die Neuwahl (des Nationalparlaments) am 23. Juli keinen großen Schaden Schäden anrichtet. Vox wurde von vielen Medien reingewaschen (...) und vor allem von den Bürgern selbst, die die Partei unterstützen. Wenn so viele Menschen für sie stimmen und dies immer wieder tun, nützt eine Brandmauer irgendwann nur wenig (...)

Spanien ist nicht Deutschland, wo die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel erreichte, dass die Wahl des Ministerpräsidenten im Thüringer Landtag mit den Stimmen der Alternative für Deutschland AfD annulliert wurde. In Deutschland funktioniert die Brandmauer, und niemand möchte dort einen Pakt mit den Ultrarechten schließen (...) Jeder sollte seine eigenen Schlüsse ziehen.»

«Hospodarske noviny»: Damit rechnet die US-Verfassung nicht

PRAG: Donald Trump ist als erster Ex-Präsident der USA vor einem Bundesgericht erschienen, um sich einer Anklage zu stellen. Dazu schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Mittwoch:

«Die amerikanischen Gründungsväter hatten nicht genug Vorstellungskraft, als sie am Ende des 18. Jahrhunderts die Verfassung der Vereinigten Staaten konzipierten. Das ist nicht verwunderlich, denn eine solch außergewöhnliche Erscheinung wie Donald Trump ließ sich kaum vorhersehen. Wem wäre es damals eingefallen, dass jemand erneut für das Präsidentenamt kandidieren könnte, gegen den strafrechtliche Ermittlungen laufen? Oder demnächst vielleicht sogar jemand, der verurteilt wurde und seine Wahlkampagne aus dem Gefängnis führen muss? Und wem wäre es eingefallen, dass ein solcher Bewerber sich nach seiner Wahl selbst begnadigen könnte? Einstweilen sind das nur hypothetische Überlegungen, doch die US-Verfassung schließt nichts davon aus - und mit Trump ist alles möglich, wie sich wiederholt gezeigt hat.»

«Tages-Anzeiger»: EU-Asylreform reißt bei den Grünen Gräben auf

ZÜRICH: Zum Streit bei den Grünen um die EU-Asylreform heißt es am Mittwoch im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Viele linke Grüne hegen Vorstellungen einer humanitären Flüchtlingspolitik, die mit der Realität an den europäischen Außengrenzen nur noch wenig zu tun haben. Deutschland wiederum ist mit seiner vergleichsweise großzügigen Aufnahmepraxis in Europa zunehmend isoliert, die Grünen ihrerseits unter den deutschen Parteien. Bei den Grünen selbst reißt der Entscheid politische Gräben wieder auf, die in der Amtszeit der Parteichefs Habeck und Baerbock mit viel Fleiß zugeschüttet worden waren: die zwischen «Realos» und «Fundis». (...)

Die Parteispitze kommt am Samstag zu einem kleinen Parteitag in Hessen zusammen und wird versuchen, die Lage fürs Erste zu entschärfen. Wahrscheinlicher ist, dass sich die Gräben dabei erst recht vertiefen. Ändern können die Grünen die Reform im Prinzip nur noch im Europäischen Parlament. Aber auch dort stehen sie in der Asylfrage ziemlich allein.»

«NZZ»: Wunder von Asylabkommen mit Tunesien nicht zu erwarten

ZÜRICH: Zur geplanten Zusammenarbeit zwischen der EU und Tunesien bei der Bekämpfung der illegalen Migration meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Es ist richtig, wenn die EU versucht, bereits an ihrer Peripherie die Migration zu steuern. Migranten sollen davon abgehalten werden, aufs Meer zu fahren. Sie sollen stattdessen geordnete Verfahren vor der Einreise in die EU durchlaufen und - je nach Ausgang der Prüfung - aufgenommen oder zurückgeführt werden. So weit die Theorie. Wie nahe das Abkommen mit Tunesien diesen Zielen kommt, muss genau beobachtet werden. Wunder sind nicht zu erwarten, aber ein ähnliches Abkommen zwischen Spanien und Marokko scheint erste Erfolge zu zeitigen. (...)

Wer gegen solche Abkommen kämpft, muss sich bewusst sein, dass er den Status quo stützt. Und der ist unerfreulich: steigende Migrationszahlen trotz Pushbacks an den Außengrenzen. Eine quasi- darwinistische Selektion der Asylbewerber, bei der Junge und Starke sich durchsetzen, während Schwache und Bedürftige zu Hause oder auf der Strecke bleiben. Und in den überforderten Zielländern profitieren Fremdenfeinde und Rechtspopulisten von dem Migrationsthema.»