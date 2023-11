Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.11.23 | Aktualisiert um: 14:30 | Überblick

«The Times»: Brutalität der Hamas darf nicht belohnt werden

LONDON: Zur Freilassung weiterer Geiseln durch die Hamas meint die Londoner «Times» am Mittwoch:

«Benjamin Netanjahu steht jetzt in Israel unter erheblichem Druck, die Verhandlungen mit der Hamas fortzusetzen, bis alle israelischen Geiseln freigelassen sind. Er muss zudem damit beginnen, eine glaubwürdige Politik für die künftige Verwaltung des Gazastreifens zu skizzieren, wobei er davon ausgeht, dass die Hamas dabei keine Rolle mehr spielen wird. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Denn für jeden getöteten Hamas-Terroristen könnte ein Palästinenser, der über die Zerstörungen empört ist, aufstehen, um dessen Platz einzunehmen.

Washington muss jetzt damit beginnen, eine Wiederbelebung der Zweistaatenlösung nach dem Krieg zu erkunden, so dürftig die politischen Voraussetzungen dafür auch erscheinen mögen. In einem Punkt müssen sich Israel und der gesamte Westen einig sein: Die Brutalität der Hamas darf niemals in irgendeiner Weise belohnt werden.»

«de Volkskrant»: Wähler sehen eine Koalition auf Kollisionskurs

AMSTERDAM: Zur Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Scholz wies darauf hin, dass das Bundesverfassungsgericht Sonderfonds und Notmaßnahmen im Krisenfall nicht grundsätzlich abgelehnt habe, sondern nur die Art und Weise, wie sie bisher zustande gekommen seien. Und Krisen gibt es viele. Die Unterstützung für die Ukraine werde weitergehen. Auch für die Energiewende. Im täglichen Leben der Bürger ändere sich nichts. Ob es um Renten, Sozialleistungen oder Bafög gehe, man solle Vertrauen haben.

Das ist es, was Scholz mit seiner Rede erreichen wollte: Vertrauen schaffen. Doch die Wähler sehen, dass die Regierungsparteien auf Kollisionskurs sind. Innerhalb der Koalition läuft es seit vielen Monaten nicht rund. Vor allem zwischen den Grünen, für die der Übergang zu einer klimaneutralen Gesellschaft die eine Existenzberechtigung ist, und dem kleinen liberalen Partner FDP. Letztere führt das Finanzministerium und hat sich als eine Art interne Opposition eingerichtet, die vor allem dazu da ist, die Partner von zu radikalen Ausgaben abzuhalten.»

«NZZ»: Scholz geht es um Machterhalt

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz:

«Das Urteil des Verfassungsgerichts zur Haushaltspraxis der Ampelregierung sei der Beginn einer «neuen Realität», sagte der sozialdemokratische Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag im Deutschen Bundestag. Im Zusammenhang mit Scholz konnte man schon länger darüber sinnieren, ob es nicht sowieso mindestens zwei Realitäten gibt: Realität eins ist die, in der die zunehmend ampelverdrossene Mehrheit der deutschen Bevölkerung lebt. In Realität zwei dagegen macht die Koalition aus SPD, Grünen und FDP ausgezeichnete Arbeit. (...)

Wenn Bürger aus Realität eins auch nur die kleinste Regel übertreten - wenn sie falsch parken, wenn die Hütte auf ihrer Kleingartenparzelle drei Quadratmeter zu groß ist oder wenn sie eine Einnahme bei der Steuererklärung vergessen -, verfolgt sie der Staat mit liebevoller deutscher Unnachsichtigkeit. Aber in Realität zwei soll die Entlassung eines Staatssekretärs die einzige personelle Konsequenz sein, die die Regierung zieht? Zu anderen Zeiten hätten andere Politikerpersönlichkeiten über Rücktritt nachgedacht. Jetzt geht es um Machterhalt.»