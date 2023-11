Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«The Irish Times»: Wieder sieht die Welt dem Morden untätig zu

DUBLIN: Die «Irish Times» kommentiert am Mittwoch die Kämpfe im Sudan:

«Die (paramilitärische Gruppe) RSF hat sich vor sieben Monaten von der von der Armee geführten Regierung abgespalten, wodurch das Land in einen Bürgerkrieg gestürzt wurde. Es gibt immer wieder Berichte, wonach ihre Soldaten Morde an Zivilisten und Vergewaltigungen begehen. Im Juli leitete der Internationale Strafgerichtshof eine neue Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen in der Region Darfur ein.

Der Konflikt fordert im ganzen Land einen verheerenden Tribut. (...) Die Vereinten Nationen schätzen, dass die Hälfte der Bevölkerung auf Hilfe angewiesen ist, um zu überleben. Internationale Bemühungen unter Führung der USA und Saudi-Arabiens, einen Waffenstillstand zu vermitteln, sind gescheitert, während Berichten zufolge beide Seiten Waffen und Unterstützung von außen erhalten, die RSF von den Vereinigten Arabischen Emiraten und die Armee von Ägypten.

Die Vereinten Nationen sind durch Gaza und die Ukraine abgelenkt und die Afrikanische Union hat sich auf eine Politik der «Nichteinmischung» in die Angelegenheiten ihrer Mitglieder zurückgezogen. Wieder einmal sieht die Welt untätig zu, wie sich ein Völkermord entfaltet.»

«De Telegraaf»: Panik im politischen Berlin

AMSTERDAM: Zur Haushaltskrise in Deutschland heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Die Differenzen in der linksliberalen Regierungskoalition von Bundeskanzler Olaf Scholz scheinen unüberbrückbar. Während in der deutschen Hauptstadt die Temperaturen unter den Nullpunkt sanken, kam der liberale Finanzminister Christian Lindner, Frontmann der kleinen Regierungspartei FDP, seinen linken Kollegen von der SPD und der Umweltpartei (Die Grünen) in die Quere. Parteichef Lindner beharrt auf dem gesetzlichen Gebot der Schuldenbremse und weigert sich, unplanmäßige Ausgaben zu finanzieren.

Derweil versucht die christdemokratische Opposition, von dieser Situation profitieren. Die Union aus CDU und CSU hatte höchstrichterlich prüfen lassen, ob Sonderkredite während der Corona-Krise auch für Klimamaßnahmen ausgegeben werden dürfen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat dies schlicht und einfach verneint.

Die Folge im politischen Berlin ist Panik. Sofort entstand eine Haushaltslücke von 60 Milliarden Euro. Für Minister Lindner, der Wert auf Finanzdisziplin legt, ist Sparen die Devise. Doch die linken Koalitionsparteien verweigern sich dem.»

«NZZ»: Schock aus Karlsruhe wird kaum zu Kurskorrektur führen

ZÜRICH: Zu den Folgen des Karlsruher Haushaltsurteils für die Subventionspolitik der Bundesregierung heißt es am Mittwoch in der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Würden Subventionen eine Volkswirtschaft fitter machen, müsste es Deutschland blendend gehen. Immer neue Wohltaten hat die Regierung beschlossen, in hoher Kadenz händigte das Wirtschaftsministerium «Förderbescheide» aus - nicht erst seit Antritt der Ampelregierung, aber seither erst recht. (...)

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das der Finanzierung eines Teils dieser Subventionspolitik den Boden entzogen hat, böte Gelegenheit für eine Kurskorrektur. Die Losung müsste lauten: mehr Ordnungspolitik, weniger aktive Industriepolitik. Statt einzelne Unternehmen und Branchen zu fördern, sollte der Staat die Standortbedingungen für alle verbessern.

Dass die «Ampel» den Schock aus Karlsruhe zu einer beherzten Kurswende nutzen wird, ist indessen nicht allzu wahrscheinlich. Dafür sind SPD und Grüne zu interventionistisch gestrickt. Sollte die Koalition nicht am Finanzstreit zerbrechen, dürfte sie den Ausweg eher in neuen Finanzquellen oder einem weiteren Aussetzen der Schuldenbremse suchen. Wie ein Alkoholiker, der mit einem Kater aufwacht und zur nächsten Flasche greift.»

«Wall Street Journal»: Zeitpunkt des Deals für Israel nicht schlecht

NEW YORK: Zu der Aussicht auf eine viertägige Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, die den Austausch von 50 Geiseln gegen palästinensische Gefangene umfassen soll und Risiken für die Regierung von Benjamin Netanjahu birgt, schreibt das «Wall Street Journal»:

«Israels Regierung ist der Meinung, dass sich der Pakt lohnt, und es steht uns nicht zu, ihr Urteil in Frage zu stellen. (...) Der Zeitpunkt des Deals ist für Israel nicht schlecht. Nachdem es im Norden des Gazastreifens eine beherrschende Stellung eingenommen hat, muss es sich jetzt auf den Süden vorbereiten. Der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater der USA, Jon Finer, betonte am Sonntag, dass vor einem israelischen Vormarsch noch mehr Zeit benötigt werde, um zu entscheiden, wie die Zivilbevölkerung im Süden des Gazastreifens geschützt werden könne. Israel kann das tun und seinen nächsten Schritt vorbereiten.

Vieles hängt von der Regierung von (US-Präsident Joe) Biden ab. Beschwerden der demokratischen Linken sind kein Grund, die Hamas-Dschihadisten, die das Massaker vom 7. Oktober verübt haben, in Gaza an der Macht zu lassen. Präsident Biden hat gesagt, dass die Hamas zerstört werden müsse. Wenn er es ernst meint, wird er das Recht Israels unterstützen, die Kämpfe wieder aufzunehmen und die Arbeit zu beenden, nachdem die Geiseln freigelassen wurden.»