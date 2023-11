Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«El Mundo»: Sánchez betreibt Staatsstreich in Zeitlupe

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» formuliert in einem Kommentar am Mittwoch die Wut der Konservativen über die vom Sozialisten Pedro Sánchez für seine Wiederwahl zum Regierungschef zugestandene Amnestie für katalanische Separatisten:

«Pedro Sánchez demütigt Spanien seit Jahren. Wir leben in den dunkelsten Momenten unserer Demokratie. Der Tejero-Putsch (von 1981) hat uns das Blut in den Adern gefrieren lassen, aber er wurde binnen 48 Stunden beendet. Sánchez hingegen zerstört langsam, durchdringt die Institutionen und wirft die Spielregeln über den Haufen. Ein Staatsstreich in Zeitlupe, ohne Polizeihut und Waffen, aber mit einem Plastiklächeln und lauter Lügen. Und nun kommen wir zum Höhepunkt: ein Abkommen (mit den Separatisten), das Macht gegen Straflosigkeit eintauscht. Ein Pakt mit Kriminellen, der den Rechtsstaat, die Gewaltenteilung, die Gleichheit der Spanier und die territoriale Solidarität beendet. Spanier sind wohl nicht so leidensfähig, die der zivile Ungehorsam eines Gandhi erfordert. Aber was wäre, wenn wir unsere Steuern nicht mehr bezahlen würden? Seien wir realistisch. Die Justiz wird den Widerstand leisten müssen. Was Sánchez anbelangt, so wird er wohl wie ein billiger Nero enden, der von seinen eigenen Leuten zum Suizid genötigt wurde.»

«The Irish Times»: USA und China sind Rivalen und Partner

DUBLIN: Die «Irish Times» beschäftigt sich am Mittwoch mit den Beziehungen zwischen den USA und China:

«Das (für Mittwoch geplante) Treffen von Präsident Joe Biden mit Präsident Xi Jinping in San Francisco am Rande des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft ist ein willkommenes Zeichen dafür, dass die Beziehungen zwischen den USA und China nach einer Zeit großer Unsicherheit wieder auf einem konstruktiven Weg sind. Die beiden Supermächte sind gleichzeitig Konkurrenten, Rivalen und Partner. (...)

Die chinesische Wirtschaft braucht mehr Handel und Investitionen aus den USA, da sie sich langsamer als erwartet von den Corona-Lockdowns erholt. Präsident Xi möchte die wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA stabilisieren und die Bestrebungen der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, den Zugang Chinas zu Hochtechnologie zu beschränken, auf ein Minimum reduzieren.

Der wirtschaftliche Wettbewerb überschneidet sich allerdings mit den wachsenden geopolitischen und militärischen Spannungen zwischen den USA und China in Bezug auf Taiwan und das Südchinesische Meer sowie mit dem zunehmenden Engagement der USA in der indopazifischen Region.»

«Wall Street Journal»: Hamas will Patienten in Kampfzone behalten

NEW YORK: Israels Streitkräfte sind in das Schifa-Krankenhaus in Gaza eingedrungen und sprechen von einer gezielten Operation gegen die Hamas. Das «Wall Street Journal» fasst Hinweise zusammen, denen zufolge die Hamas die Klinik seit langem als Militärbasis missbraucht, und argumentiert am Dienstag (Ortszeit):

«Das Kriegsrecht ist in dem Fall klar: Laut der Vierten Genfer Konvention beeinträchtigt die Hamas-Nutzung von Al-Schifa für militärische Zwecke den geschützten Status als Krankenhaus. Israel ist dennoch aufgefordert, zu warnen und Mittel einzusetzen, die im Verhältnis zum angestrebten militärischen Gewinn stehen, und so hat Israel es gemacht. (...) Israel steht im Kontakt mit der Klinik und bot an, Patienten für eine Behandlung andernorts zu evakuieren. Hamas hat sich einem Transfer widersetzt - sie zieht es vor, dass Patienten, einschließlich Babys, im Kriegsgebiet bleiben. (...)

Hamas kann die Krankenhaus-Krise zu jeder Zeit, die sie will, beenden. Sie könnte Israel Patienten in Sicherheit bringen lassen oder sich von der Klinik zurückziehen. Sie weigert sich, das zu tun, damit rechnend, dass der Westen ihr aus der Klemme hilft, indem er stattdessen Israel zwingt, sich zurückzuziehen. Viele sind erpicht, diesen Druck auszuüben. (...) Als Strategie, um den Krieg zu gewinnen, spielt es der Hamas in die Hände.»

«de Volkskrant»: Sunak hat sich für politische Mitte entschieden

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Mittwoch die Regierungsumbildung in Großbritannien:

«Die Rückkehr von Ex-Premierminister David Cameron in die britische Regierung sieht für mehrere britische Kommentatoren nach einem Akt der Verzweiflung aus. Offensichtlich mangelt es der Konservativen Partei an neuen Ideen und neuen Leuten, ganz zu schweigen von einem maßgeblichen Politiker, der der politischen Mitte ein neues Gesicht geben könnte. So kam es, dass Premierminister Rishi Sunak auf David Cameron zurückgriff.

An sich ist die Umbildung des britischen Kabinetts aber eine gute Sache. Die Konservative Partei war in den letzten Jahren aufgrund der Uneinigkeit zwischen den traditionellen, gemäßigten Konservativen und dem populistischen Brexit-Flügel ins Trudeln geraten. Sunak hat sich nun für die Mitte entschieden. (...) In einer Zeit der geopolitischen Instabilität verfügt Cameron immerhin über die Erfahrung, das Charisma und die Kontakte eines Staatsmannes.»