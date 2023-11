Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 08.11.23 | Aktualisiert um: 15:25 | Überblick

«Neatkariga Rita Avize»: Investitionssicherheit wird wichtiger

RIGA: Die lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» beschäftigt sich am Mittwoch mit den wirtschaftlichen Auswirkungen von Russlands Krieg gegen die Ukraine auf Lettland:

«Während sich der Krieg in der Ukraine hinzieht, verbessert sich die wirtschaftliche Lage Lettlands und der beiden anderen baltischen Staaten nicht. Im Gegenteil: Zunehmende geopolitische Risiken lassen den Preis des Kriegs immer höher werden. Da wir direkt an Russland grenzen, wird das Thema Investitionssicherheit immer dringlicher.

Obwohl die Entwicklungen an der Börse auf eine Verschlechterung des Investitions-Mikroklimas hinweisen könnten, hat die Abwanderung von Investoren aus Lettland noch nicht eingesetzt. Nach den Statistiken der Zentralbank ist der Gesamtsaldo der Direktinvestitionen in Lettland auch nach Beginn der umfassenden Feindseligkeiten in der Ukraine in keinem Quartal gesunken. (...)

Daraus lässt sich schließen: Selbst falls ein Großinvestor wegen Russland sein Geld aus Lettland abgezogen haben sollte, wurde dies durch andere Investitionen mehr als ausgeglichen. Es besteht also derzeit kein Grund zur Sorge über einen massiven Geldabfluss aus Lettland, aber neue Investitionen könnten langsamer als bisher eintreffen.»

«Göteborgs-Posten»: Anderes Maß bei Israel und muslimischen Ländern

GÖTEBORG: Die liberale schwedische Tageszeitung «Göteborgs-Posten» (Göteborg) meint am Mittwoch zum Gaza-Krieg und den Massenabschiebungen von afghanischen Flüchtlingen aus Pakistan:

«Die pakistanischen Behörden haben jüngst mitgeteilt, dass sämtliche vier Millionen Afghanen im Land abgeschoben werden sollen. Würde dies durchgeführt, wäre es die größte Zwangsumsiedlung des 21. Jahrhunderts. Sympathien aus dem Rest der muslimischen Welt sind ausgeblieben. Niemand hat angeboten, die Afghanen aufzunehmen. Größere Kundgebungen gab es auch nicht, weder in der Region noch im Westen. Es werden keine UN-Resolutionen für die Afghanen verfasst. Es herrscht Stille. Das gleiche Desinteresse wird zum seit fast zehn Jahren andauernden Bürgerkrieg im Jemen gezeigt. Die Aufzählung der Konflikte und des humanitären Leids in der muslimischen Welt ließe sich weiter fortsetzen.

Wie kommt es da, dass über diese humanitären Katastrophen und Konflikte in der muslimischen Welt so viel Stillschweigen herrscht, während dort gleichzeitig völlige Einigkeit darüber besteht, dass Israel der absolut schlimmste Verbrecher der Region sei? Der Grund dafür ist, dass der Hass auf Israel und damit auf die Juden in keinem Verhältnis zu Sympathien für die Palästinenser oder einer anderen kriegsgebeutelten Bevölkerung steht. Es geht weniger um Solidarität mit Menschen in Not als vielmehr um den Groll darüber, dass in der Region ein nicht-muslimisches Land existiert. Die Regime in Ländern wie dem Iran oder Irak sind weniger daran interessiert, den Palästinensern zu helfen, als daran, Israel auszulöschen.»

«El Mundo»: Israel muss Palästinensern Hoffnung geben

MADRID: Zum Krieg im Gazastreifen einen Monat nach dem Massaker der islamistischen Hamas in Israel schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Mittwoch:

«Der von der Hamas im Gazastreifen entfesselte Krieg dauert nun schon einen Monat an, ohne dass ein Ausweg oder ein Plan für einen Übergang in Sicht wäre (...) An der humanitären Front nimmt die Krise derweil tragische Ausmaße an. Die Hilfslieferungen am Grenzübergang Rafah trudeln nur sehr langsam ein. Es gibt Tausende Tote - mehr als 10.000 nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Hamas -, Hunderttausende Vertriebene, einen Kollaps der Krankenhäuser, Stromausfälle, Wasserknappheit. (...)

Israel wird keine totale Sicherheit haben, solange seine Nachbarn keine Hoffnung hegen können. Die Einbindung der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland bei der Suche nach einer Lösung für den Krieg im Gazastreifen wäre vielleicht ein erster Schritt zur Stabilität in der Region.»

«Pravo»: Abtreibungsfrage wird Polen weiter beschäftigen

PRAG: Die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Tschechien schreibt am Mittwoch zur Abtreibungsdebatte in Polen, wo Schwangerschaftsabbrüche derzeit praktisch vollständig verboten sind:

«Die künftige neue Regierung in Polen, die am wahrscheinlichsten von drei bisherigen Oppositionsparteien gebildet wird, wird vor einigen heiklen Aufgaben stehen. Zu den schwierigsten zählt die Änderung des Abtreibungsrechts. (...) Während die Linke und die Bürgerkoalition (KO) sich einig sind, dass Abtreibungen entkriminalisiert werden und bis zur 12. Schwangerschaftswoche ganz legal möglich sein sollten, setzt sich der christdemokratische Dritte Weg für ein konservativeres Vorgehen ein. (...) Aus jüngsten medialen Äußerungen zu diesem Thema geht hervor, dass die Suche nach einer gemeinsamen Sprache in dieser Sache für die neue parlamentarische Mehrheit schwierig sein wird.»

«Times»: Scholz demonstriert Einsatz bei Bewältigung der Migration

LONDON: Zum Migrationsgipfel von Bund und Ländern heißt es am Mittwoch in der Londoner «Times»:

«Angesichts der Besorgnis in der Bevölkerung über das Ausmaß der Zuwanderung und der wachsenden Unterstützung für die rechtsextreme AfD haben Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierungschefs der Bundesländer vereinbart, die «Machbarkeit» der Bearbeitung von Asylanträgen in Drittstaaten zu prüfen.

Der Vorschlag war einer von mehreren, auf die man sich bei einem neunstündigen, parteiübergreifenden Migrationsgipfel einigte - darunter auch Leistungskürzungen für Migranten und eine schnellere Bearbeitung von Anträgen, um raschere Abschiebungen zu ermöglichen.

Der Drittstaaten-Plan wird von der konservativen Opposition und von der FDP befürwortet, der konservativsten der drei Parteien in Scholz' Regierungskoalition. Bei dieser Idee geht es nicht nur darum, Asylbewerber zur Bearbeitung ihrer Anträge aus Deutschland herauszubringen - ähnlich wie beim britischen Ruanda-Plan -, sondern auch darum, Migranten eine Alternative zu riskanten Versuchen zu geben, nach Europa zu gelangen. (...)

Scholz kann geltend machen, dass er den Konsens erreicht hat, den er anstrebte, um seinen Einsatz für die Bewältigung der Migration zu demonstrieren. Er hat sich auch die Unterstützung der Opposition gesichert, die er braucht, um eine entsprechende Gesetzgebung durch den Bundesrat zu bringen.»

«NZZ»: Asylbewerberzahlen müssen dauerhaft gesenkt werden

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Ergebnisse des Migrationsgipfels von Bund und Ländern:

«Das sind sinnvolle Maßnahmen, über die die Bundesrepublik im Rahmen des sonst weitgehend europäisierten Asylsystems selbst entscheiden konnte. Ob sie genügen, um die Sogwirkung nach Deutschland zu reduzieren, ist fraglich. Weitergehende Maßnahmen wie eine Absenkung der Sozialleistungen auf EU-Niveau wären denkbar gewesen, waren aber nicht mehrheitsfähig.

Dennoch: Ging es der «Ampel» lange nur um ein besseres Management des wachsenden Zustroms, steht jetzt tatsächlich dessen Verringerung im Zentrum. Die hohen Umfragewerte der AfD auf Bundesebene und die Wahlerfolge der Rechtspartei bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen haben den Verantwortlichen einen gehörigen Schrecken eingejagt. (...)

So richtig die am frühen Dienstagmorgen von Bund und Ländern verabredeten Maßnahmen vor diesem Hintergrund sein mögen - sie reichen nicht aus. Bildhaft gesprochen: Es genügt nicht, 2,90 Meter zu springen, wenn 3 Meter mindestens nötig sind. Die Asylbewerberzahlen müssen spürbar und dauerhaft gesenkt werden, soll eine Überforderung vermieden und die Akzeptanz im Land für das Recht auf Asyl erhalten bleiben.»