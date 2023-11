Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 01.11.23 | Aktualisiert um: 14:55 | Überblick

«Corriere della Sera»: Zustimmung für Hamas vielleicht überschätzt

MAILAND: Die italienische Zeitung «Corriere della Sera» beschäftigt sich am Mittwoch mit der Frage, welchen Rückhalt die islamistische Hamas in der palästinensischen Bevölkerung hat:

«Manchmal genießen autoritäre Regime zumindest phasenweise in ihrer Geschichte die Unterstützung eines erheblichen Teils der Bevölkerung. In anderen Fällen ist die Zustimmung nur oberflächlich. Viele Osteuropa-Experten dachten im Kalten Krieg, das einzige wirklich stabile Regime im Osten sei das im kommunistischen Deutschland. Dennoch brach es plötzlich zusammen.

Oftmals überschätzen Beobachter die Zustimmung, die ein autokratisches Regime genießt: Menschen geben aus Angst vor, die Autorität zu unterstützen, auch wenn es nicht wahr ist, auch in privaten Gesprächen (der Gesprächspartner könnte ein Informant sein). So wird die Zustimmung überschätzt. Wenn das Regime zusammenbricht, tritt das Gegenteil ein: Jetzt verstecken sich viele, die ihm wirklich treu waren. (...)

So wie zuvor die tatsächlichen Unterstützer viel weniger waren als es schien, wird nun die Zahl der Nostalgiker unterschätzt. Dies alles soll sagen, dass es äußerst schwierig ist festzustellen, wie repräsentativ ein Regime tatsächlich ist. Dies gilt auch für die Hamas.»

«Lidove noviny»: Zuwanderung aus dem Nahen Osten stoppen

PRAG: Zur Diskussion um antisemitische Vorfälle in Deutschland seit den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Mittwoch:

«Seit drei Wochen wird Deutschland von einer Welle antiisraelischen und antisemitischen Hasses erschüttert, getragen hauptsächlich von Deutschen mit Herkunft aus dem Nahen Osten. (...) Wir erinnern uns daran, dass Muslime nach dem Pogrom der Hamas am 7. Oktober in den Straßen von Berlin Baklava verteilt haben, um einen aus ihrer Sicht großen Tag zu feiern. Verbietet das Gesetz das Verteilen von Süßigkeiten auf der Straße? Nein. Aus Sicht des Rechtsstaats handelten sie also korrekt. Daran sehen wir, dass ein Problem irgendwann ein Stadium erreicht hat, indem es keine klaren und richtigen Lösungen mehr gibt. Was lernen wir daraus? Wir sollten uns darum bemühen, dass wir dieses Stadium, also einen solchen Anteil an Zuwanderern in der Gesellschaft, nie erreichen.»

«El País»: Spaniens Thronfolgerin bittet Bürger um «Vertrauen»

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Mittwoch die Ablegung des Eides vor der Verfassung der spanischen Thronfolgerin Leonor im Parlament:

«Leonor de Borbón y Ortiz wurde gestern 18 Jahre alt und schwor, die Verfassung und die Bestimmungen des Grundgesetzes zu achten. Mit ihrem Eid vor Abgeordneten und Senatoren vollzog die Prinzessin von Asturien einen weiteren Schritt in ihrer persönlichen und beruflichen Laufbahn, deren Ziel es ist, einer Institution, der Krone, die die politische Form unseres Staates als parlamentarische Monarchie prägt, Kontinuität zu verleihen. Anschließend verlieh König Felipe VI. seiner Tochter den Orden Karls III., dessen Motto die Worte Tugend und Verdienst sind. Die Kronprinzessin bekannte sich in ihrer Rede zu den demokratischen Grundsätzen und versprach ein Verhalten, das die «Anerkennung und Wertschätzung der Bürger» verdient. Das sind keine leeren Worte. Mit ihnen zeigt Leonor, dass sie das Maß an Ehrenhaftigkeit versteht, das von ihr als künftigem Staatsoberhaupt verlangt wird. In diesem Zusammenhang macht ihre Bitte an die Bürger Sinn: «Vertrauen Sie mir.» Im 21. Jahrhundert wird dieses Vertrauen kein gnädiges Zugeständnis sein, sondern das Ergebnis von Vorbildlichkeit, demokratischer Transparenz und Verständnis einer komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Welt.»

«Tages-Anzeiger»: Generationenstreit um den Nahostkonflikt

ZÜRICH: Der Schweizer «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Mittwoch mit dem Verhältnis der US-Amerikaner zu Israel:

«Die jungen Amerikaner sind in einer ganz anderen Welt aufgewachsen als ihr Präsident. Israel sehen sie nicht nur als demokratisch regierten Zufluchtsort für Juden, sondern auch als Besatzungsmacht. Die palästinensischen Terroristen wiederum gelten ihnen auch als Widerstandskämpfer des globalen Südens.

An US-Universitäten kursieren antisemitische Parolen. Je mehr zivile Opfer nun auch unter den Palästinensern zu beklagen sind, desto lauter wird die Kritik an Biden. Er müsse Israel zu einer Waffenruhe aufrufen, forderte etwa Pramila Jayapal, indischstämmige Abgeordnete aus dem Westküstenstaat Washington.

Am Nahostkonflikt entzündet sich in den USA ein neuer Generationenstreit. Er dreht sich wieder einmal darum, wie sehr sich die Großmacht auch als Ordnungsmacht betätigen soll. Für Biden kommt er zur Unzeit. Um Donald Trump 2024 zu besiegen, benötigt er die volle Unterstützung der linken Wählerschaft. Es wird Folgen haben für die ganze Welt, wie gut Biden den Generationenkonflikt in seinem Land meistert.»

«NZZ»: Marokko sitzt an einem langen Hebel

ZÜRICH: Die Bundesregierung hofft auf eine größere Bereitschaft von Ländern wie Marokko zur Rücknahme abgelehnter Asylbewerber. Dazu heißt es am Mittwoch in der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Die marokkanische Regierung sitzt an einem langen Hebel, denn es sind nicht nur die Migranten aus dem eigenen Land, die nach Europa und Deutschland drängen. Marokko hat auch als Transitland für Flüchtlinge aus Westafrika eine große Bedeutung. Ein Migrationsabkommen sollte aus Sicht der Regierung in Berlin daher auch regeln, dass Marokko die Menschen zurücknimmt, die über das Land und das Mittelmeer nach Europa gekommen sind.

Doch Marokko weiß, dass es sich seine Torwächterfunktion für Europa teuer bezahlen lassen kann. Dabei geht es nicht nur um Geld. Spanien etwa hat im vergangenen Jahr die Souveränität Marokkos über die Westsahara anerkannt, um im Gegenzug die Regierung in Rabat dazu zu bewegen, die illegale Migration nach Spanien und in die Enklaven Ceuta und Melilla einzuhegen. Es wird sich zeigen, ob auch die deutsche Regierung bereit ist, diesen hohen politischen Preis im Gegenzug für die Rücknahme von Migranten zu zahlen. Schnell, wie es Bundeskanzler Scholz fordert, dürfte das aber nicht gehen.»

«The Times»: Deutsche Toleranz stößt an Grenzen

LONDON: Zur Debatte in Deutschland über die Migrationspolitik meint die Londoner «Times» am Mittwoch:

«Nachdem in den letzten sechs Jahren weit über eine Million Migranten ins Land gekommen sind, stößt die deutsche Toleranz an ihre Grenzen. Es gibt mehr und mehr Angriffe auf Migrantenwohnheime, mehr Gewalt auf der Straße und mehr Rufe, Migranten nach Hause zu schicken. Immer mehr Wähler unterstützen die Alternative für Deutschland (AfD), eine rechte Partei, die sich offen für die Abschiebung der meisten Migranten einsetzt und in den Umfragen bei 20 Prozent liegt.

Die deutschen Politiker spüren den Druck. Jetzt hat eine der Regierungsparteien des Landes gefordert, Asylverfahren in Drittländern durchzuführen - ein Vorschlag, der an den umstrittenen britischen Plan erinnert, Migranten zur Abfertigung nach Ruanda zu schicken. (...)

Deutsche Politiker müssen wie viele andere in Europa erkennen, dass hohe liberale Ideale möglicherweise den Wünschen der Wähler und den Realitäten vor Ort geopfert werden müssen. Die Freien Demokraten, die kleinste und am weitesten rechts stehende Partei in der deutschen Regierungskoalition, argumentieren, dass Angela Merkels Beharren auf «Wir schaffen das» nun durch das Motto «Wir müssen es besser machen» ersetzt werden muss.»