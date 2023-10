Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«The Times»: USA sind ins Nahost-Chaos zurückgekehrt

LONDON: Zum Israel-Besuch des US-Präsidenten Joe Biden meint die Londoner «Times» am Mittwoch:

«Ob es einem gefällt oder nicht, Amerika ist in das Nahost-Chaos zurückgekehrt - ein Morast, in dem sich schon verschiedene US-Regierungen mit fruchtlosen Versuchen festgefahren haben, Frieden und eine dauerhafte israelisch-palästinensische Lösung voranzubringen.

In den vergangenen Jahren ist Washington dieser Bemühungen überdrüssig geworden und hat sich aus der Region zurückgezogen, da es nicht mehr so dringend notwendig war, lebenswichtige Öllieferungen zu sichern. Das Vakuum wurde zum Teil von Russland gefüllt, aber größtenteils wurde die Region ihren eigenen brudermörderischen Kräften überlassen. (...)

Das dringlichste Problem, mit dem sich die amerikanischen Vermittler und die gesamte Region derzeit konfrontiert sehen, ist die immer schlimmer werdende Lage in Gaza. (...) Wenn der Besuch Bidens Israel genügend Vertrauen in Amerikas Unterstützung vermitteln kann, ist es vielleicht noch möglich, die Rolle des Friedensstifters zu spielen und einen größeren Krieg zu vermeiden. Die Art und Weise, in der Israel nun seine Absicht weiterverfolgt, die Hamas zu eliminieren, bleibt für alle von entscheidender Bedeutung.»

«Washington Post»: Ägypten ist für die Palästinenser keine Option

WASHINGTON: Nach den Luftangriffen des israelischen Militärs auf die islamistische Hamas kommentiert die «Washington Post» am Mittwoch die Lage im Gazastreifen und die Rolle Ägyptens:

«Obwohl es für die Menschen in Gaza nur wenige gute Optionen gibt, sind einige besser als andere. Hoffnungen, dass Ägypten eine beträchtliche Zahl palästinensischer Flüchtlinge aufnehmen könnte, sind fehl am Platz. Die Bewohner Gazas selbst haben wenig Interesse, unter einem ägyptischen Regime zu leben, das sie zu Recht für die Durchsetzung der Blockade verantwortlich machen.

Ägypten hat auch gar kein Interesse daran, Palästinensern Zuflucht zu gewähren. Dies würde für den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi eine Wiederholung der palästinensischen Erfahrung während des israelischen Unabhängigkeitskrieges bedeuten, als etwa 700.000 Palästinenser flohen oder von den israelischen Streitkräften vertrieben wurden.

Dieses zentrale Ereignis im palästinensischen Gedächtnis - die sogenannte Nakba oder Katastrophe - bestimmt, wie die Palästinenser eine Umsiedlung außerhalb des Gazastreifens wahrscheinlich sehen werden. Für die USA, die Europäische Union und arabische Staaten besteht die Priorität daher darin, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen.»

«El Periódico»: Eine gute Nachricht für Europa und die Demokratie

MADRID: Zum Ergebnis der Parlamentswahlen in Polen schreibt die spanische Zeitung «El Periódico» am Mittwoch:

«Inmitten der vielen schlechten Nachrichten aus dem Ausland gibt es eine gute Nachricht für die Demokratien und für Europa: Die Wähler in Polen haben bei einer Rekordbeteiligung von über 74 Prozent den drei demokratischen und pro-europäischen Oppositionskräften eine parlamentarische Mehrheit gegeben (...) Die Bildung einer neuen Regierung kann jedoch mehrere Wochen dauern. Präsident Andzrej Duda, der sein Amt der Regierungspartei PiS verdankt, bleibt bis 2025 im Amt und kann das Nachwahl-Szenario behindern. (...)

Es ist zu hoffen, dass die Spielregeln der parlamentarischen Demokratie eingehalten werden. Die Regierungspartei hat bereits mitgeteilt, dass sie mit Angeboten an Oppositionsparteien die Bildung einer unwahrscheinlichen Mehrheit versuchen wird. Der Sieg der pro-europäischen Opposition ist jedenfalls eine gute Nachricht für Polen und für Europa. Oppositionsführer Donald Tusk hat als Ex-Ministerpräsident und ehemaliger Präsident des Europäischen Rates im Wahlkampf versprochen, Polen wieder auf den Weg einer Demokratie ohne autoritäre Elemente zu bringen. Auf EU-Ebene wird der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban isolierter sein.»

«La Stampa»: Meloni könnte bei «Ursula-Mehrheit» dabei sein

ROM: Die italienische Tageszeitung «Corriere della Sera» beschäftigt sich am Mittwoch mit den Auswirkungen der Wahl in Polen auf die Zukunft von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen:

«Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni muss den Rückschlag ihrer Verbündeten Vox (in Spanien) und PiS (in Polen) verkraften. Das mögliche Ausscheiden der radikalen polnischen Rechten aus der souveränistischen Achse, deren Herzstück sie war, könnte die Chefin der Fratelli d'Italia dazu bringen, auf die eine oder andere Weise die sogenannte Ursula-Mehrheit zu unterstützen.

Diese Mehrheit, die unter der Ägide der Europäischen Volkspartei steht, zu der auch die Plattform von Donald Tusk gehört, beabsichtigt, mit Hilfe der Sozialisten von der Leyen an der Spitze der Europäischen Kommission zu bestätigen.»

«de Volkskrant»: Viele Hindernisse auf Tusks Weg

AMSTERDAM: Zum Ergebnis der Parlamentswahlen in Polen meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Mittwoch:

«Der Erfolg von Oppositionsführer Donald Tusk und seinen Mitstreitern öffnet den Weg zur Wiederherstellung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Tusk wird wahrscheinlich Polens neuer Ministerpräsident werden. Natürlich wird er auf seinem Weg auf viele Hindernisse stoßen. Er muss eine Koalition aus drei Parteien bilden, die außer dem Wunsch, die regierende Partei PiS loszuwerden, wenig gemeinsam haben. Die Maßnahmen der PiS, die die Unabhängigkeit der Justiz ausgehöhlt haben, rückgängig zu machen, ist eine komplexe Aufgabe.

Unklar ist, welche Rolle der PiS-nahe Präsident Andrzej Duda spielen wird, der noch bis 2025 im Amt ist und Gesetze blockieren kann. Zudem sieht sich Tusk mit einer polarisierten Gesellschaft und dem erbitterten Widerstand der PiS konfrontiert, die zwar keine Mehrheit erringen konnte, aber auch in der Opposition die größte Partei bleibt.»

«NZZ»: Balanceakt in Tel Aviv

ZÜRICH: Zum Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Tel Aviv heißt es am Mittwoch in der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«In Tel Aviv bekräftigte Scholz noch einmal seine drei Prioritäten, die er im Hinblick auf den Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas verfolgt. Deutschlands unverbrüchliche Solidarität mit Israel, die sich aus der historischen Verantwortung für den Holocaust ergibt. Die Eindämmung des Konflikts. Der Appell an Israel, auch in diesem Krieg das Völkerrecht und den Schutz der Zivilbevölkerung zu achten.

Der Bundeskanzler wagt in Israel einen Balanceakt - auch weil er weiß, dass die internationale Solidarität mit Israel abnehmen und sich der Krieg ausweiten könnte, falls es bei einer möglichen israelischen Bodenoffensive in Gaza zu einer hohen Zahl ziviler Opfer kommt. (...)

Scholz weiß, dass der massenhafte Tod palästinensischer Zivilisten nicht nur eine humanitäre Katastrophe wäre, sondern auch die Lebenschancen der knapp 200 Geiseln in der Hand der Hamas mindern sowie die Wut in den umliegenden arabischen Staaten steigern würde - und so zu einer Ausweitung des Konflikts führen könnte. Der Kanzler unterstrich daher, dass Deutschland das Schicksal der palästinensischen Zivilisten nicht gleichgültig sei.»