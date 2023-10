Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«de Volkskrant»: EU darf sich nicht von Emotionen leiten lassen

AMSTERDAM: Die meisten EU-Staaten lehnen das Einfrieren von Zahlungen an die Palästinensische Autonomiebehörde ab. Dazu meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Mittwoch:

«Das ist richtig. Die EU sollte sich nach den schrecklichen Hamas-Anschlägen nicht von Emotionen leiten lassen. Sie muss weiterhin zwischen der Hamas und dem palästinensischen Volk unterscheiden. Zwar darf kein europäisches Geld an die Terrororganisation Hamas gehen, aber die Palästinenser dürfen auch nicht zu Opfern werden. Sie befinden sich seit Jahren in einer hoffnungslosen Situation, die auf die Unfähigkeit ihrer eigenen Anführer, vor allem aber auf die illegale israelische Besetzung der palästinensischen Gebiete zurückzuführen ist. (...)

Jedes Jahr überweist die EU etwa 300 Millionen Euro an die palästinensischen Gebiete. Etwa 10 Prozent davon sind für humanitäre Hilfe bestimmt. Der größte Teil davon geht an die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland, die damit unter anderem Renten, Gehälter und Sozialleistungen bezahlt. Die Behörde ist schwach und korrupt, aber wenn sie zusammenbricht, entsteht ein gefährliches Vakuum. Die palästinensischen Gebiete sind von der internationalen Gemeinschaft abhängig, die in den letzten Jahren weitgehend das Interesse an einer Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts verloren hat. Fällt auch noch die finanzielle Hilfe weg, wird das soziale Elend weiter zunehmen, was Radikalen und Terroristen in die Hände spielt.»

«NZZ»: Verherrlichung von Terror als Volksverhetzung ahnden

ZÜRICH: Zur Reaktion auf Jubelfeiern von Hamas-Anhängern nach den terroristischen Angriffen auf Israel meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Es braucht keinen Griff in den Werkzeugkasten autoritärer Regime, um dem menschenverachtenden Hass der Hamas-Anhänger wirksam zu begegnen. Die Instrumente gibt es bereits, sie müssen nur angewendet werden. Für Volksverhetzung ist in Deutschland eine bis zu fünfjährige Freiheitsstrafe vorgesehen. (...) Judenhass, Verherrlichung von barbarischem Terror und Aufrufe zum Mord können und sollen verboten werden. Alles, was nicht strafrechtlich relevant ist, muss eine liberale Demokratie allerdings aushalten können - auch wenn es schmerzt.

Man kann es ablehnen, wenn Menschen dieser Tage in den Straßen palästinensische Flaggen schwenken oder - gerade jetzt - auf Demonstrationen die «koloniale» Politik Israels in Gaza anprangern. Doch im Gegensatz zu Gaza sind freie Meinungsbekundungen in Ländern wie Deutschland, Großbritannien oder Israel möglich. Sie müssen es auch in Zukunft sein. Gerade in einer Ausnahmesituation wie der aktuellen, ist es menschlich verständlich, scharfe und immer schärfere Instrumente zu fordern, wie etwa Ausbürgerungen. Diese allerdings würden nur die Symptome bekämpfen, nicht die Ursachen. Die offene Gesellschaft darf den Feinden der Freiheit gegenüber nicht naiv sein. Sie darf ihnen allerdings auch nicht die Genugtuung verschaffen, ihre eigenen Ideale zu vergessen.»

«Sydney Morning Herald»: Nahostkonflikt ist ein Geschenk für Putin

SYDNEY: Zur Reaktion des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf den Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Mittwoch:

«Der brutale Angriff der Hamas auf Israel geschah an Wladimir Putins Geburtstag. Die Angriffe könnten am Ende das Geschenk sein, um das der russische Präsident gebeten hatte. Es gibt natürlich keine Anzeichen dafür, dass Russland materielle Unterstützung geleistet hat - oder auch nur dafür, dass es im Vorfeld von dem Überraschungsangriff am Samstag Kenntnis hatte (...).

Doch Analysten des «Institute for the Study of War» haben angemerkt, dass der Kreml den Gewaltausbruch in Israel wahrscheinlich nutzen wird, um von seinen Operationen in der Ukraine abzulenken. In den Tagen seit der schrecklichen Gewalt hat Moskau seine Botschaft verstärkt, indem es in erster Linie den Westen beschuldigt, dass dieser die Konflikte im Nahen Osten zugunsten der Unterstützung der Ukraine vernachlässigt habe (...). Wie auch immer Putin auf den Israel-Hamas-Konflikt reagieren wird, Sie können sicher sein, dass sein nächster Schritt ein eigennütziger sein wird.»