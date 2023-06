Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«WSJ»: Der standhafte, aber uncharismatische Mr. Pence

NEW YORK: Zur Bewerbung des früheren US-Vizepräsidenten Mike Pence für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner und zu seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 schreibt das «Wall Street Journal» am Mittwoch:

«In einem anderen Universum könnte Mike Pence das Rennen der Republikaner um das Präsidentenamt 2024 anführen. Sein Lebenslauf umfasst zwölf Jahre im Repräsentantenhaus, vier Jahre als Gouverneur von Indiana und dann vier Jahre als Vizepräsident, während der er einem unberechenbaren Außenseiter im Oval Office klugen Rat und das nötige Gewicht gab.

Doch als es am 6. Januar 2021 darauf ankam, stand Pence zu seinen Prinzipien, wohlwissend, dass dies seiner politischen Zukunft schaden würde. Für dieses Zeugnis von Charakter hat Präsident (Donald) Trump ihn als Verräter gebrandmarkt, und viele Republikaner haben ihm nicht verziehen. (...)

Als disziplinierter Wahlkämpfer macht Pence möglicherweise weniger Fehler als seine Konkurrenten. Die Kehrseite dieser Vorsicht ist, dass er den Ruf hat, so aufregend zu sein wie ein getoastetes Mayonnaise-Sandwich. Ohne ein wenig zusätzlichen Schwung könnte es ihm schwerfallen, landesweit die Aufmerksamkeit der republikanischen Vorwähler zu gewinnen.»

«de Volkskrant»: Mehr Transparenz bei KI ist unerlässlich

AMSTERDAM: Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI) im Internet sollen nach dem Willen der EU-Kommission gekennzeichnet werden. Dazu meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Mittwoch:

«Schon seit zwei Jahrzehnten sind die Googles, Apples, Facebooks und Twitters dieser Welt undurchschaubare Bastionen, die kaum zur Rechenschaft gezogen werden können. Und das, während der Einfluss und die Risiken ihrer Erfindungen mit atemberaubender Geschwindigkeit zunehmen. Deshalb kommt der Versuch der Europäischen Kommission, Technologieunternehmen zu mehr Transparenz bei Künstlicher Intelligenz (KI) zu drängen, keinen Tag zu früh. (...)

Die rechtzeitige Erkennung der Gefahren durch KI - einer Technologie, die die Verbreitung polarisierender Desinformationen so stark ausweiten und beschleunigen kann, dass die Demokratie bedroht wird - ist ein Ansatz für die nächste EU-Richtlinie. Letztendlich ist eine größere Transparenz hinsichtlich der polarisierenden Algorithmen unerlässlich.»

«The Guardian»: Russland hat von Staudamm-Zerstörung einen Nutzen

LONDON: Zur Zerstörung des Kachowka-Staudamms meint der Londoner «Guardian» am Mittwoch:

«Kiew und Moskau geben sich gegenseitig die Schuld an dem Angriff. Einen unmittelbaren Nutzen hat Russland, weil dadurch ein ukrainischer Vorstoß abgewehrt werden kann. Es hat auch schon andere Teile des ukrainischen Stromnetzes unerbittlich angegriffen. Durch die Zerstörung wird aber auch die dringend benötigte Wasserversorgung der annektierten Krim unterbrochen. Experten zufolge besteht keine unmittelbare Gefahr für das flussaufwärts gelegene Kernkraftwerk Saporischschja, wo die Reaktoren bereits abgeschaltet wurden und der Kühlwassersee vor Ort für die nächsten Monate ausreichen dürfte. Der rücksichtslose Umgang mit der Anlage schürt jedoch die Befürchtung, dass es noch schlimmer kommen könnte.

Für ein Land, das sich gegen Besatzer wehrt, wird die Notwendigkeit eines Erfolgs durch den dafür zu zahlenden Preis überschattet. Bei einem Feind wie Russland, der rücksichtslos keinen Unterschied zwischen Militär und Zivilisten im Krieg macht, wird das ganz besonders der Fall sein.»

«Tages-Anzeiger»: Dammbruch nutzt keiner Seite

ZÜRICH: Zur Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der südukrainischen Region Cherson heißt es am Mittwoch im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Klar ist, dass der Dammbruch für die Menschen und das Ökosystem der Region eine einzige Katastrophe ist - und militärisch letztlich keiner Seite nutzt. Die Ukraine muss nun im Gebiet Cherson unter schwierigsten Umständen Tausende Menschen evakuieren. Bereits gibt es Berichte, Kiew werde die Pläne für die seit langem geplante Offensive anpassen. Der Fluss Dnjepr (Dnipro), der die ukrainische und die russische Armee in Cherson trennt, wächst nun von einem Hunderte Meter breiten Strom zu einem mehrere Kilometer breiten See. Diesen mit schwerer Technik zu überwinden, dürfte fürs Erste ausgeschlossen sein.

Doch auch Russland profitiert nicht vom Dammbruch. Experten gingen nie davon aus, dass die ukrainische Armee ihre seit langem angekündigte Großoffensive in der Region Cherson starten wird. (...) Die Sprengung des Damms in Nowa Kachowka, der den Zufluss auf die Halbinsel Krim reguliert, birgt nun laut Experten erneut die Gefahr, dass der Kanal austrocknet, weil das Wasser vorher unkontrolliert abfließt. Denn zumindest darin sind sich die ukrainische und die russische Führung einig: Der gestern zerstörte Damm wird nicht repariert werden können.»

«Standard»: Moskau gerne in der Opferrolle

WIEN: Zur Zerstörung des Staudamms in der Ukraine schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard» :

«Während Moskau also die Erzählung vom selbstzerstörerischen Ablenkungsmanöver verbreitete, griff man in Kiew zu handfesten militärischen Analysen: Russland habe das Gebiet unterhalb des Staudamms geflutet, um eine ukrainische Offensive auszubremsen (...)

Moskau mag durchaus Abnehmer für seine Erklärungsmuster haben: Zum einen müssen der heimischen Öffentlichkeit nicht nur Erfolge, sondern auch immer neue Rechtfertigungen der «militärischen Spezialoperation» präsentiert werden. Und auch im Ausland mag es Menschen geben, die geneigt sind, stets um genauso viele Ecken zu denken wie der Kreml. (...)

(Vor der Invasion der Ukraine) hat sich Moskau gerne in die Opferrolle begeben - als übervorteilt, unterschätzt und vom gesamten Westen hintergangen. Die Schuld an Konflikten, sie lag in der Kreml-Diktion immer anderswo. Am Tag der Invasion wurde diese Stimme leer und brüchig. Das gilt auch für die Propagandaschlacht rund um den Kachowka-Staudamm: Ohne die Aggression Russlands, das der Ukraine verbieten will, eigene Wege zu beschreiten, würde dieser Damm noch stehen.»