Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«Wall Street Journal»: Demokraten könnten McCarthy noch vermissen

NEW YORK: Radikale Republikaner haben den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, in einem historischen Schritt aus dem Amt getrieben und das Parlament so ins Chaos gestürzt. Dazu schreibt das «Wall Street Journal»:

«Einer Gruppe von acht Republikanern ist es am Dienstag gelungen, Kevin McCarthy als Sprecher des Repräsentantenhauses abzusetzen, und wir hoffen, dass sie glücklich sind. Sie haben jetzt das Chaos, das sie wollten, obwohl nicht klar ist, was sie sonst noch erreichen wollen. Ihr cleverer Plan scheint darin zu bestehen, sich selbst die Köpfe abzuschlagen. McCarthy hat seinen Job verloren, aber er hat in den letzten Tagen durch die Art und Weise, wie er mit diesem drohenden Putsch umgegangen ist, für uns an Ansehen gewonnen.(...)

Die Demokraten haben beschlossen, McCarthy nicht zu unterstützen, und zweifellos genießen sie die Unruhen unter den Republikanern. (...) Aber die Demokraten könnten den ehemaligen Vorsitzenden noch vermissen, wenn das Chaos längere Zeit anhält und zu einem Shutdown oder der Nichtbewilligung von Hilfsgeldern an die Ukraine führt. Der nächste Sprecher könnte schwächer sein als McCarthy und noch weniger bereit, Nein zu den Verweigerern zu sagen.»