Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 13.09.23 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

«Le Figaro»: Deutschland denkt nur an den eigenen Vorteil

PARIS: Zur deutschen Wirtschaftslage schreibt die konservative französische Tageszeitung «Le Figaro» am Mittwoch:

«(...) Deutschland merkt heute, dass sein Modell ins Wanken gerät. (...) Doch um sich zu erholen, bedarf es ehrgeiziger Strukturreformen. Da Deutschland von einer Koalition der Gegensätze regiert wird, ist es unregierbar. Die Arroganz der Merkel-Ära ist wieder da. Es ist an Europa, sich in den Dienst der deutschen Interessen zu stellen! In der Atomfrage, wie auch bei anderen Themen, die für seine Industrie von entscheidender Bedeutung sind, wird Berlin Paris nicht nachgeben. Deutschland ist bereit, alles zu tun, um seinen Vorteil zu behalten. Dazu gehört auch, die Wettbewerbsfähigkeit seiner Partner zu beeinträchtigen, da es nicht in der Lage ist, seine eigene zu verbessern.»

«Information»: G20 ist dabei, eine Arena für Konflikte zu werden

KOPENHAGEN: Die linksliberale dänische Tageszeitung «Information» (Kopenhagen) meint am Mittwoch zum G20-Gipfel:

«Seit dem Wochenende haben sich westliche Regierungschefs und Diplomaten alle Mühe gegeben, das Offensichtliche nicht zuzugeben: dass der diesjährige G20-Gipfel in Neu Delhi den diplomatischen Druck auf Russland nicht erhöht, sondern eher verringert hat. Vor dem Treffen waren die Fronten verhärtet. Die Ländergruppe der 20 größten Volkswirtschaften der Welt konnte sich nicht annähernd darüber einigen, über den Krieg in der Ukraine zu sprechen.

Russland und China wollten den Text des jüngsten Gipfels in Indonesien nicht akzeptieren. Der Westen wollte sich mit nichts Geringerem zufrieden geben. Ohne einen neuen Ukraine-Kompromiss wäre Indien das erste Gastland in der Geschichte der G20, das kein Abschlussdokument vorlegen konnte. Das Ergebnis war eine verwässerte Version der letztjährigen Wortwahl. Während die G20 beim letzten Mal feststellte, dass «die meisten Mitglieder» die Invasion Russlands in der Ukraine scharf verurteilten, wurden in der Erklärung von Delhi die schärferen Formulierungen zur russischen Aggression weggelassen.

Dieses Mal konnte ein Scheitern der G20 durch günstige Umstände unter dem indischen Vorsitz abgewendet werden. Hätten China, Russland oder ein westlicher Mitgliedstaat den Vorsitz innegehabt, wäre das Ergebnis alles andere als sicher gewesen. In diesem Sinne ist es ein mildernder Umstand, dass Schwellenländer in den nächsten Jahren den Vorsitz innehaben. Zuerst Brasilien und dann Südafrika. Dann sind wieder die USA an der Reihe. Am selben Tag, an dem der Gipfel in Neu Delhi begann, berichtete die «Financial Times», dass China versucht habe, sich dem amerikanischen Vorsitz zu widersetzen. G20 wankt somit weiter vor einem geopolitischen Hintergrund, in dem Konflikte zur Norm geworden sind, nicht Konsens.»

«The Telegraph»: Nordkorea will Hilfe für sein Atomwaffenprogramm

LONDON: Zum Besuch des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un in Russland meint der Londoner «Telegraph» am Mittwoch:

«Wenn Putin gezwungen ist, unterwürfig eine der am meisten isolierten Diktaturen der Welt zu hofieren, um seine Waffenarsenale aufzufüllen, dann hat die 19 Monate währende Invasion der Ukraine wirklich ihren Tribut gefordert. Das, wovon die russische Führung meinte, dass es nur ein paar Tage dauern würde, hat sich zu einem scheinbar endlosen Zermürbungskrieg entwickelt, der die Kraft eines Landes, das sich für eine Supermacht hielt, ausgezehrt hat.

Um die Nato-Lieferungen an Kiew zu kontern, hat das russische Militär bereits Waffen aus Ländern wie dem Iran gekauft, insbesondere Drohnen. Aber nun heißt es, dass ihm die Granaten ausgehen, mit denen es ukrainische Ziele - viele davon zivil - beschießen kann. (...) Da Nordkorea bereits ein Pariastaat ist, der Sanktionen unterliegt und nicht in der Lage ist, seine eigene Bevölkerung zu ernähren, kann der Westen nur wenig tun, um eine weitere wirtschaftliche Bestrafung für die Unterstützung der russischen Kriegsanstrengungen zu verhängen.

Aber wir müssen uns vor dem hüten, was Kim auch immer als Gegenleistung für die Hilfe fordern mag, darunter der Zugang zu russischem Know-how über ballistische Raketen zur Unterstützung des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms.»

«Correio da Manhã»: Nur deutsche Schwäche kann Zinserhöhungen stoppen

LISSABON: Zur anhaltend hohen Inflation in Europa und dem nächsten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) schreibt die portugiesische Zeitung «Correio da Manhã» am Mittwoch:

«Man muss nicht auf die Statistiken warten, um zu wissen, dass der Preisdruck das Einkommen der Haushalte reduziert. Der Anstieg der Preise in Europa birgt eine weitere Gefahr: die Zinserhöhungen. Die EZB wird morgen über einen weiteren Anstieg der Leitzinsen entscheiden. Nur die Daten der deutschen Wirtschaft, die Anzeichen von Schwäche zeigt, könnten die europäischen Währungshüter dazu bringen, die Zinserhöhungen vorläufig zu stoppen. (...)

Erst wenn die Inflation dauerhaft auf rund zwei Prozent zurückgeht, werden die Zinssätze auf ein Niveau nahe dieser Marke sinken. Aber angesichts der dunklen Wolken, die über der europäischen Wirtschaft hängen, stehen die Familien und Unternehmen vor schwierigen Monaten.»

«NZZ»: Putin hofiert einen der übelsten Diktatoren

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den Besuch des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un in Russland:

«Welch ein Abstieg für den russischen Präsidenten Putin: Nachdem in diesem Sommer die großen Gipfelkonferenzen der Brics-Staaten in Südafrika und der G-20 in Indien ohne seine Anwesenheit stattgefunden haben, muss er nun ein eigenes, viel schlichteres Gipfeltreffen inszenieren. Wählerisch kann er dabei nicht sein, mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un hofiert er einen der übelsten Diktatoren.

Russland ist isoliert, und sein Präsident kann wegen des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs nur noch in eine kleine Zahl von Staaten reisen. Umso mehr lechzt der Kreml nach einem Beweis dafür, dass Russland noch immer Freunde hat - selbst wenn es Schurken sind.

Nicht nur dies ist eine Peinlichkeit für ein Land, das eigentlich zu den bedeutenden der Welt gezählt werden möchte. Auch die Ausgangslage kommt für Putin einer Erniedrigung gleich. Anders als 2019 bei Kims erstem Besuch steckt Putin in der Rolle des Bittstellers. Er hofft offensichtlich, dass Nordkorea ihm mit Munitionslieferungen für den Ukraine-Krieg aus der Patsche hilft.»

«de Volkskrant»: Geopolitik ist teuer

AMSTERDAM: Zur Lage der Europäischen Union heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Europa hatte vergessen, über seine geopolitischen Grundlagen nachzudenken, eingeschläfert durch Jahrzehnte wirtschaftlichen Wohlstands. Jetzt kommt die Bedrohung von allen Seiten. Die Verteuerung der Energie durch den Verlust des russischen Gases bedroht die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Bei seinem grünen Wandel ist das rohstoffarme Europa stark auf China angewiesen. An seiner Südgrenze kämpft der Kontinent mit der Migration.

Der Krieg in der Ukraine konfrontiert Europa mit seiner Unfähigkeit, sich selbst zu verteidigen. Und was passiert, wenn Donald Trump oder ein ähnlich denkender Republikaner im nächsten Jahr die US-Präsidentschaftswahlen gewinnt und die USA nicht mehr bereit sind, die Sicherheit Europas zu garantieren? (...)

Geopolitik ist teuer. Die Verteidigungsausgaben werden stark steigen müssen. Diejenigen, die weniger abhängig von anderen sein wollen, werden mehr für ihre Energie, Chips und Konsumgüter bezahlen müssen. Die Frage ist, ob die europäischen Wähler das akzeptieren werden, nachdem jahrzehntelang der private Konsum das höchste Gut war.»

«Standard»: Naturkatastrophen könnten islamistischen Kräften nützen

WIEN: Über die Folgen der jüngsten Naturkatastrophen in Nordafrika schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard»:

«In Marokko ist das System stabil, auch wenn es zur Belastbarkeit von Mohammed VI. - der bereits als «abwesender König» apostrophiert wurde - Fragezeichen gibt und unter der Oberfläche einige Unzufriedenheit kocht. Mit Libyen trifft es ein von Jahrzehnten der Diktatur gezeichnetes und vom Bürgerkrieg verwüstetes Land. Das Zentrum der Überschwemmungen ist Darna im Osten, das als eine der Hauptstädte des internationalen Dschihadismus bekannt wurde - was wiederum zum Aufstieg des ostlibyschen Kriegsherrn Chalifa Haftar beigetragen hat.

Ob Bevölkerungen, die bereits am Limit sind, apathisch oder mit Wut auf Katastrophen reagieren, hängt auch davon ab, ob jemand Alternativen anbietet, die bei den verzweifelten Menschen verfangen. Zu Recht oder zu Unrecht. In der Türkei wurde Präsident Recep Tayyip Erdogan nach dem Staatsversagen beim Erdbeben auch von Betroffenen wiedergewählt. Er verfügt über die Mittel, die sie brauchen. In Libyen regiert die Ohnmacht. Das könnte erneut radikalen islamistischen und restaurativen Kräften des alten Regimes nützen.»