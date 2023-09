Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 06.09.23 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

«DNA»: Der Mensch muss sich mit dem Klimawandel arrangieren

STRAßBURG: Zu den weltweiten Wetterextremen schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» am Mittwoch:

« (...) Größe und Absurdität des menschlichen Daseins: Als Hauptverantwortlicher für die globale Erwärmung ist der hochintelligente Zweibeiner wie jede andere Tierart auch ein Opfer. Er muss sich heute an das Chaos anpassen, das er selbst geschaffen hat.(...) Wir müssen uns damit abfinden, dass sich der Planet Erde und seine Atmosphäre erwärmt haben und es kein Zurück mehr gibt. Der Mensch ist in seiner Inkonsequenz gefangen und kann nur noch zwei Dinge tun: den Schaden begrenzen und sich an seine neuen Lebensbedingungen anpassen.(...)

Schadensbegrenzung, das heißt die Erderwärmung zu stoppen, ist eine globale Baustelle, die eine schrittweise Veränderung unseres Wirtschaftssystems und unserer Lebensweise erfordert. Den schärfsten Umweltschützern geht es nicht schnell genug voran, die Realisten meinen, man müsse behutsam vorgehen, um keinen soziopolitische Katastrophe auszulösen. Die Methode ist unterschiedlich, doch das Bewusstsein und das Ziel werden heute weitgehend geteilt, und das ist auch gut so. In der unmittelbaren Zukunft müssen wir uns mit diesem feindseligen Wetter arrangieren. (...) »

«El Mundo»: Pakt mit Puigdemont gefährdet spanische Nation

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Mittwoch die vom katalanischen Separatistenführer Carles Puigdemont genannten Bedingungen für seine Unterstützung einer weiteren Amtszeit des geschäftsführenden Regierungschefs Pedro Sánchez:

«Der Auftritt, in dem Carles Puigdemont die Bedingungen nannte, unter denen seine Partei Junts über eine mögliche Unterstützung bei der Regierungsbildung verhandeln könnte, legt den Fokus auf den moralischen Preis, den Pedro Sánchez für den Machterhalt zu zahlen bereit ist. Obwohl der vor der (spanischen Justiz) geflohene ehemalige Regionalpräsident noch keinen Termin für ein (erneutes) Unabhängigkeitsreferendum nannte, betont er, nicht auf einseitige Schritte verzichten zu wollen: Das heißt, er droht mit einem erneuten Referendum wie 2017. Hinzu kommt die Forderung nach einer Amnestie für Separatisten. Eine Amnestie, zu der die Regierung bereit wäre.

Trotz der Erpressung hält die Regierung eine Unterstützung durch Junts für sinnvoll. Der Wille zur Macht rechtfertigt alles: Sogar ein neues Referendum. Auf dem Tisch, auf dem die Macht versteigert wird, liegt der Fortbestand der spanischen Nation, verstanden als Raum, in dem allen Bürgern ihre Rechte garantiert werden.»

«Hospodarske noviny»: Kiew muss Kampf gegen Korruption ernst meinen

PRAG: Zum Problem der Korruption in der Ukraine und dem Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums schreibt die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Mittwoch:

«Der ukrainische Kampf gegen die Korruption in Kriegszeiten wird zu einem Test, wie aufrichtig es die politische Führung in Kiew mit dem Wandel hin zu einer liberalen Demokratie westlichen Typs meint. Der Westen hält das Land mit seinen Hilfsgeldern über Wasser. Für Gegner einer weiteren Unterstützung der Ukraine ist es ein Leichtes, die Korruption als Argument für ihre Haltung zu missbrauchen und auf diese Weise Zweifel und Zwietracht säen. In Mitteleuropa spielt das eine Rolle in den laufenden Wahlkampagnen in der Slowakei und in Polen. Und die Korruption in der Ukraine wird erst recht ein gewaltiges Thema werden, wenn die ersten Milliarden für den Nachkriegswiederaufbau in das Land strömen werden.»

«The Guardian»: Sorgen junger Menschen besser berücksichtigen

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Mittwoch den Wahlkampf in Polen:

«In einem voraussichtlich engen Rennen zwischen der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit und der größten Oppositionspartei Bürgerplattform deuten Umfragen darauf hin, dass Außenseiter einer ultrarechten Marktwirtschaftsbewegung zu Königsmachern werden könnten. Die Partei Konfederacja wird von dem 36-jährigen Slawomir Mentzen angeführt, einem ehemaligen Steuerberater und TikTok-Star, der kulturellen Autoritarismus mit Steuersenkungen und sozialfeindlicher Wirtschaftspolitik verbindet. 2019 hatte Mentzen auf einer Kundgebung erklärt, dass seine Partei von Wählern unterstützt wird, die «keine Juden, Homosexuelle, Abtreibung, Steuern und auch keine Europäische Union» wollen. (...)

Von Vox in Spanien bis zur AfD in Deutschland gewinnen digital versierte Rechtsaußen-Parteien die Unterstützung junger Menschen, indem sie sich als «Anti-System»-Störer präsentieren, die den liberalen Konsens ablehnen, der mit der EU und der Globalisierung verbunden ist. Für viele, die in einer Ära wirtschaftlicher Stagnation und begrenzter Aussichten für die Jugend heranwachsen, könnte ein Aufrütteln der alten Ordnung wünschenswert erscheinen, egal wer das übernimmt. In Polen und darüber hinaus müssen fortschrittliche Parteien der politischen Mitte einen Weg finden, um die Anliegen dieser zunehmend desillusionierten Generation besser zu berücksichtigen.»

«Tages-Anzeiger»: Aiwanger lässt sich in Bierzelten feiern

ZÜRICH: Zum Wahlkampf von Hubert Aiwanger (Freie Wähler) in Bayern heißt es am Mittwoch im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Dass in seiner Schultasche vor 35 Jahren ein Flugblatt gefunden wurde, in dem in Neonazi-Jargon die Erinnerung an den Holocaust verhöhnt wurde, ist für den Politiker wie für seine Fans längst kein Thema mehr. Aiwanger lässt sich in Bierzelten vielmehr dafür feiern, dass er einer angeblich totalitären links-grünen Öffentlichkeit so unbeugsam widerstand. Statt Reue oder Demut zu zeigen, wie Aiwanger letzte Woche noch vorgab, macht er sich dank Söders Rückhalt nun also dazu auf, aus den Vorwürfen gegen ihn noch politisches Kapital zu schlagen. (...)

Söder kennt Bayerns ausgesprochen konservative Wählerschaft, die von der CSU über die Freien Wähler bis zur AfD drei Parteien rechts der Mitte üppig wählt, zu gut, um zu glauben, dass diese ihm eine Entlassung Aiwangers gedankt hätte. Im Gegenteil: Söder fürchtete zu Recht, dass einzig sein Rivale profitiert hätte. Aiwanger ist schon heute ein Stachel im Fleisch der CSU - als Märtyrer aber wäre er eine echte Gefahr geworden.»

«NZZ»: Xi Jinpings Außenpolitik ist isolationistischer geworden

ZÜRICH: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nimmt nicht am G20-Gipfel in Indien teil. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Bei einer von den USA dominierten Weltordnung macht China nicht mehr mit. Vielmehr sieht sich China als Anführer einer neuen, multilateralen Weltordnung, in der die Entwicklung des globalen Südens im Zentrum steht. Das ist die Botschaft, die Xi an die Welt sendet, indem er nicht selbst zum Treffen der Gruppe wichtiger Wirtschaftsnationen (G20) nach Delhi reist, sondern den Ministerpräsidenten Li Qiang vorschickt.

Xi Jinping hat seit seiner Machtübernahme 2012 jeden G20-Gipfel besucht. Nun hat das Forum offenbar nicht mehr oberste Priorität für Xi. Seine Absenz markiert eine Zäsur. Xi Jinpings Außenpolitik ist vorsichtiger und zunehmend isolationistischer geworden. Während er 2019 noch sieben Mal ins Ausland gereist ist und dabei insgesamt zwölf Länder besucht hat, war er im laufenden Jahr erst zweimal im Ausland: bei Putin in Moskau und in Südafrika am Brics-Gipfel.»