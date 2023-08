Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«Rzeczpospolita»: Polens veraltete Bahn ist Einladung für Agenten

WARSCHAU: In Polen haben Unbekannte Dutzende Passagierzüge mit Funksignalen zum Stehen gebracht. Dazu schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Mittwoch:

«Jeder, der sich für die polnische Bahn interessiert, muss wissen, wie primitiv und archaisch das Funkhaltesystem ist, mit dem alle Züge innerhalb der Reichweite eines gesendeten Signals aus der Ferne angehalten werden können. Ja, als es 1987 eingeführt wurde, schien es modern. Doch heute ist ein System, das auf einer analogen, unverschlüsselten Übertragung über in Lokomotiven eingebaute Funkgeräte beruht, nicht nur veraltet, sondern auch gefährlich.

Es schien fast seltsam, dass diese offensichtliche Lücke noch nicht von Saboteuren mit Russland-Kontakten ausgenutzt wurde. In den letzten Tagen gab es nicht nur einen, sondern mehrere Fälle, in denen das Funk-Stopp-System von Außenstehenden genutzt wurde. Der polnische Staat hält an einer Lösung für die Bahn fest, die undichter ist als ein rostiges Sieb. Es ist, als ob wir ausländische Agenten sogar einladen würden: Geht hin, spielt mit dem Funk-Stopp und haltet unsere Züge an - am besten an mehreren Stellen gleichzeitig. Nach vorn haben wir feurige Reden über die Sicherheit und Verbote, die mit schwülstigen Reden über den Kampf gegen Russland gerechtfertigt werden. Dahinter jagt eine Absurdität die andere.»

«Göteborgs-Posten»: Die Frauen, die sich gegen die Eliten auflehnen

GÖTEBORG: Die liberale schwedische Tageszeitung «Göteborgs-Posten» (Göteborg) zieht am Mittwoch einen Vergleich zwischen Italiens rechter Regierungschefin Giorgia Meloni und der deutschen Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht:

«Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist derzeit Europas interessanteste Politikerin. Im Wahlkampf wurde sie durch flammende Reden darüber bekannt, dass ihre Identität als Mutter, Frau, Italienerin nicht verhandelbar sei. Sie sah, dass Italiens Rechte voller braver Bürokraten und blutleerer Familienväter war. Eine Politikerin auf der anderen Seite des politischen Spektrums, die Meloni in vielerlei Hinsicht ähnelt, ist die deutsche Linkspolitikerin Sahra Wagenknecht. Sie spaltet die Partei Die Linke und wettert gegen diejenigen, die sie als Linksliberale bezeichnet.

Meloni und Wagenknecht verbindet ein ähnliches politisches Handwerk. Sie zeigen mangelnden Respekt gegenüber den Normen und Institutionen, die die Rechte und die Linke im 21. Jahrhundert definierten. Das hat ihnen nicht geschadet, im Gegenteil. Wagenknecht und Meloni wollen, jede auf ihre Art, wieder an etwas anknüpfen, das verloren gegangen ist. Aber ihre Methoden und ihre Anpassungsfähigkeit sind grundsätzlich sehr modern. Diese Kombination dürfte in den kommenden Jahren von vielen anderen in Europa kopiert werden.»

«Hospodarske noviny»: Fico gehört ins Museum der Geschichte

PRAG: Einen Monat vor der Parlamentswahl in der Slowakei am 30. September liegt die linkspopulistische Partei Smer-SD des Ex-Ministerpräsidenten Robert Fico in Umfragen vorn. Dazu schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Mittwoch:

«Fico macht kein Geheimnis daraus, dass er die Slowakei zu einem zweiten Ungarn machen, die bisherige Unterstützung für die gegen die russische Invasion kämpfende Ukraine beenden, die Arbeit liberaler Institutionen einschränken und eine Regierung der starken Hand einführen will. Er könnte damit Erfolg haben, denn vielen Slowaken ist das Chaos in der Politik zuwider, das nach dem unerwarteten Sieg der Olano-Bewegung von Igor Matovic bei der letzten Wahl eingetreten war. (...)

Zudem wirkt die russische Propaganda in der Slowakei stärker als etwa in Tschechien - und Fico weiß das zu nutzen und in seinen Reden vorwegzunehmen. (...) Die slowakischen Demokraten aller Couleur sollten nun ihre gegenseitigen, oft sehr persönlichen Streitereien vergessen und mit vereinten Kräften versuchen, Fico endgültig ins Museum der Geschichte zu verweisen. Sie hatten schon einmal geglaubt, dieses Ziel erreicht zu haben.»

«NZZ»: Libyen-Debakel kommt für Netanjahu zur Unzeit

ZÜRICH: Zur Kritik an Israels Außenminister Eli Cohen nach dessen Bekanntgabe seines heimlichen Treffens mit der libyschen Außenministerin Nadschla al-Mankusch in Rom meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Cohen müsste eigentlich wissen, dass diplomatische Avancen gegenüber feindlich gesinnten arabischen Staaten Fingerspitzengefühl und Diskretion erfordern. In absehbarer Zeit dürften beide Seiten die Finger von weiteren Gesprächen lassen. Für die israelische Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kommt das Libyen-Debakel zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Anhaltende Proteste gegen die umstrittene Justizreform, internationale Kritik am Siedlungsbau im Westjordanland, wiederholte Eskapaden seiner rechtsextremen Koalitionspartner - Netanjahu ist dringend auf außenpolitische Erfolge angewiesen. (...)

Saudi-Arabien und andere arabische Staaten, die sich ein Abkommen mit dem jüdischen Staat theoretisch vorstellen könnten, dürften sich nun jedoch fragen, ob sie in Israel wirklich einen zuverlässigen Verhandlungspartner haben. Zwar ist nicht zu erwarten, dass der Kronprinz Mohammed bin Salman auf den Straßen von Riad antiisraelische Massenproteste zulassen wird. Dennoch werden die saudischen Diplomaten nun mutmaßlich defensiver verhandeln.»