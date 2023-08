Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«de Volkskrant»: Europäische Verbündete bei F-16-Lieferung führend

AMSTERDAM: Zur Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Mittwoch:

«Die dänisch-niederländische Führungsrolle in der F-16-Koalition ist auf praktische und politische Faktoren zurückzuführen. Beide Länder stellen derzeit auf Maschinen des Typs F-35 um und haben daher überzählige F-16 auf Lager. Und in beiden Ländern gibt es eine breite Unterstützung für den politischen Willen, der Ukraine maximale Hilfe zu leisten. Zugleich beweist dies, dass auch kleinere Länder einen wichtigen Beitrag zu internationalen Koalitionen leisten können. (...)

Mindestens ebenso bemerkenswert ist, dass die europäischen Verbündeten bei den F-16 führend sind, während sich die Nato ansonsten traditionell (und auch heute noch) auf die Führung der USA stützt. Das Gleiche gilt für Großbritannien und Frankreich, die Langstreckenraketen liefern, während die USA dies verweigern.

Dass die Ukraine vor allem auf die massive Waffenhilfe der USA angewiesen ist, ist unbestritten. Die Ukraine und das übrige Europa können einfach nicht ohne sie auskommen. Dennoch ist jedes Signal willkommen, dass europäische Länder beginnen, ihre eigene Sicherheit ernster zu nehmen - und sich auch trauen, in enger Absprache mit Washington Schritte zu unternehmen, die aus ihren eigenen Sicherheitsüberlegungen resultieren.»

«Aftenposten»: Bevölkerung der Brics-Staaten hätte Besseres verdient

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert am Mittwoch den Brics-Gipfel in Südafrika:

«Die Brics-Gruppe hätte ein Forum sein können, in dem sich Länder in ihrer Entwicklung gegenseitig unterstützen und inspirieren. Stattdessen ist sie zu einem globalen Club für autoritäre und reaktionäre Anführer geworden, mit China und Russland an der Spitze. Unter anderem weichen die Brics-Anführer aus, wenn es darum geht, Putins blutigen Krieg in der Ukraine zu kritisieren. Die Brics-Staaten hätten den Westen und die G7 bei Demokratie, Gleichheit, Gesundheit, Klima, Offenheit und Technologie herausfordern können. Sie hätten sich als Ziel setzen können, aus den Fehlern des Westens zu lernen und daran zu arbeiten, bessere Gesellschaften für Milliarden von Menschen zu schaffen. 40 Prozent der Weltbevölkerung leben in den Brics-Ländern. Sie hätten etwas Besseres verdient.»

«Financial Times»: Republikaner verbreiten Verschwörungstheorien

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Mittwoch die Attacken führender Republikaner auf den Sohn von US-Präsident Joe Biden:

«Donald Trump, gegen den inzwischen vier verschiedene Strafanzeigen vorliegen, ist nach wie vor der klare Favorit für die Nominierung der Republikanischen Partei. Anstatt sich auf die Anklagen gegen den ehemaligen Präsidenten zu konzentrieren, interessieren sich viele Republikaner allerdings weitaus mehr für die Vorwürfe von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die Hunter Biden, der Sohn von US-Präsident Joe Biden, begangen haben soll.

Trump selbst hat wiederholt behauptet, dass Bidens Sohn ein Krimineller ist. (...) Viele prominente Republikaner haben sich Trumps Vorgehen angeschlossen und behaupten nicht nur, dass Hunter Biden korrupt ist, sondern dass die Spur direkt zu Präsident Biden selbst führt. Kevin McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses, sprach von «Korruption in der Familie Biden».

Die politische Absicht, die dahintersteckt, ist durchsichtig. Trump will suggerieren, dass die wahren Kriminellen die Familie Biden sind - und dass er selbst das Opfer einer korrupten Verschwörung ist, die von Bidens Weißem Haus angezettelt wurde. Wie immer sind viel zu viele Republikaner bereit, auf Trumps Verschwörungstheorien einzugehen, anstatt mit ihnen aufzuräumen.»

«Correio da Manhã»: Putin im freien Fall

MADRID: Die portugiesische Zeitung «Correio da Manhã» sieht Rückschläge für den russischen Präsidenten Wladimir Putin an mehreren Fronten. Sie schreibt am Mittwoch:

«Putin befindet sich im freien Fall (...) Es war die erste russische Mondmission seit 47 Jahren. Die Kollision der Raumsonde mit der Oberfläche des Mondes ist mehr als nur ein Versagen der russischen Raumfahrtbehörde. Es ist auch und vor allem ein schwerer Rückschlag für die Ambitionen von Putin. Und für seinen Wunsch, das Imperium wiederherzustellen. Nach dem Desaster namens «Spezielle Militäroperation in der Ukraine» mit Tausenden von Toten auch auf der Seite von «Mutter Russland» und ohne jegliche Anzeichen eines Sieges am Horizont, ist das Scheitern der Eroberung des Weltraums eine weitere offene Wunde im Image Putins.»

«Lidove noviny»: Konzept der Einflusssphären überholt

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien schreibt am Mittwoch zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine:

«Warum wird in der öffentlichen Debatte so oft Verständnis für das Konzept der Einflusssphären geäußert? Das hört sich dann so an: Das, was Moskau im August 1968 in der Tschechoslowakei oder im Februar 2022 in der Ukraine getan hat, sei zwar nicht schön, aber nur das Gegenstück zu dem, was die Amerikaner in Vietnam, im Irak und in Afghanistan angerichtet haben, als sie dort ihre Einflusssphäre verteidigt haben. Doch wo bleibt da die Rationalität? Ist denn Washington in Frankreich einmarschiert, als Charles de Gaulle 1966 den Austritt aus den militärischen Strukturen der Nato verkündete? Wurde Paris bombardiert? Dabei wäre dem Weißen Haus nichts anderes übrig geblieben, als seine Einflusssphäre zu verteidigen, wenn man dieser Logik folgt. Wir sollten uns daran erinnern, dass die Menschen damals aus dem Osten über den Eisernen Vorhang hinweg in den Westen geflohen sind - und nicht in beiden Richtungen.»