Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«Pravda»: Der globale Süden will sich neu ausrichten

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Mittwoch zur sich ändernden geopolitischen Orientierung Afrikas und Lateinamerikas:

«Die überwiegende Mehrheit der lateinamerikanischen Staaten neigt sich im 21. Jahrhundert einer Integration im Rahmen der Länder des Südens zu - anstelle eines zentralisierten Marktes, in dem der Internationale Währungsfonds ungleiche Bedingungen mit Ausbeutung natürlicher Ressourcen zugunsten des Westens diktiert. Gerade die Erfahrung mit der neoliberalen Politik des 20. Jahrhunderts ist der Grund, warum die Mehrheit der lateinamerikanischen Staaten schon vor dem Brüsseler Gipfel eine militärische Unterstützung der Ukraine ablehnte, obwohl sie grundsätzlich die russische Aggression verurteilte.

Die Teilung der Welt in Ost und West wirkt sich gerade auch im Niger aus. Wie zuvor die Unruhen in Burkina Faso und Mali erfolgte die Absetzung des demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum durch eine Militärjunta im Zeichen des Widerstands gegen das französische Kolonialerbe, also gegen den wirtschaftlichen Neokolonialismus, der der formellen Entkolonisierung Afrikas folgte. (...) Der heutige Niger und andere westafrikanische Länder, die den Abzug der Franzosen und auch anderer Truppen der EU-Länder und der USA fordern und zugleich eine klare Unterstützung der Ukraine verweigern, zeigen, dass dieses koloniale Erbe weiterwirkt und der Westen ohne diplomatisches Geschick hier nicht allzu viele Verbündete zu erwarten hat.»

«Verdens Gang»: Landet Trump im Gefängnis oder im Weißen Haus?

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert die neue Anklage gegen Ex-US-Präsident Donald Trump wegen versuchten Wahlbetrugs im US-Bundesstaat Georgia:

«Kann ein Mann, der angeklagt ist, eine kriminelle Verschwörung angeführt zu haben, Präsident der USA werden? Vor Kurzem war es noch absurd, diese Frage zu stellen. Heute ist die Frage äußerst relevant und die Antwort lautet: Ja. Donald Trump ist der Favorit auf die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Jahr 2024. Trotz vier verschiedener schwerwiegender Anklagebeschlüsse und bevorstehender Gerichtsverfahren könnte Trump zum nächsten US-Präsidenten gewählt werden. Es ist denkbar, dass eine oder mehrere Jurys Trump für schuldig befinden, das Urteil der Wähler aber ganz anders ausfallen wird. Trump kann im Gefängnis landen oder im Weißen Haus. Wenn er eine Strafe absitzen muss, aber gleichzeitig die Wahl gewinnt, stehen die Vereinigten Staaten vor einer Verfassungskrise, die die Gründerväter nicht vorhersehen konnten.»

«El País»: Mileis Wahlerfolg sollte Weckruf für Argentinien sein

MADRID: Zum überraschenden Erfolg des Populisten Javier Milei bei den Vorwahlen zur Präsidentenwahl in Argentinien schreibt die spanische Zeitung «El País»:

«Der gleiche Überdruss, der in Brasilien Jair Bolsonaro hervorgebracht hat, hat Milei beflügelt. Mit einem Unterschied: Argentiniens mittlerweile chronische Wirtschaftskrise ist ein viel geeigneterer Nährboden für extravagante Auswege, denen es an politischen Strukturen mangelt und die allein auf dem Charisma einer Führungspersönlichkeit basieren.

Das autoritäre Abdriften von Bolsonaro oder Nayib Bukele in El Salvador sollte für die Argentinier ein Weckruf sein. (...) Das südamerikanische Land feiert im Dezember 40 Jahre Demokratie, die das Ergebnis eines langen Kampfes gegen die blutigste Diktatur der Region ist. Es kann es sich nicht leisten, das alles über Bord zu werfen.»

«The Guardian»: Schwerwiegende Vorwürfe gegen Trump in Georgia

LONDON: Zur Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump wegen versuchten Wahlbetrugs im US-Bundesstaat Georgia meint die britische Zeitung «The Guardian» am Mittwoch:

«Wie die Anklagen, die Sonderstaatsanwalt Jack Smith Anfang des Monats auf Bundesebene erhoben hat, sind dies weitaus schwerwiegendere Vorwürfe als jene, die sich auf die Zahlung von Schweigegeld an einen Pornostar oder sogar auf die Aufbewahrung von geheimen nationalen Sicherheitsdokumenten beziehen.

Ebenso wie in dem Bundesverfahren geht es in Georgia um Trumps Versuche, das Wahlergebnis im Jahr 2020 zu kippen. Im Falle einer Wiederwahl hätte er jedoch weniger Möglichkeiten, in ein Verfahren auf der Ebene eines Teilstaates einzugreifen, und er könnte sich nicht selbst begnadigen.

Die Anwendung eines Gesetzes des Staates Georgia gegen organisierte Kriminalität, das weiter gefasst ist als das entsprechende Bundesgesetz, ist ebenfalls bemerkenswert - und das nicht nur, weil es normalerweise mit der Verfolgung von Mafiosi in Verbindung gebracht wird. Die Staatsanwaltschaft muss nicht nachweisen, dass Angeklagte direkt gegen das Gesetz verstoßen haben, sondern nur, dass sie sich wissentlich mit anderen abgestimmt haben, die dies taten.»

«Der Standard»: Flugzeugpanne ist symptomatisch für Deutschland

WIEN: Zur Flieger-Panne von Außenministerin Annalena Baerbock schreibt «Der Standard»:

«Ein Flugzeug, das eine Ministerin nicht an ihren Zielort bringt, ist eben nicht nur eine peinliche Panne, sondern Ausdruck einer gewissen Symptomatik. Es hapert an allen Ecken und Enden. Denn auch die Ampel aus SPD, Grünen und FDP kann so einiges nicht: Tatkräftig an einem Strang ziehen; den Eindruck erwecken, man arbeite gerne zusammen; mal ein paar Wochen ohne Streit auskommen.

Nicht minder unerfreulich ist die konjunkturelle Lage in Deutschland. Sie kommt nicht vom Fleck, es fehlt an Fachkräften und Investitionen, die immer noch hohe Inflation ist eine Belastung. Irgendwie geht es dem Land wie der nun abgehängten Außenministerin: Man tritt auf der Stelle.»

«NZZ»: Gerichtsverfahren in Georgia keine PR für Trump

ZÜRICH: Zur Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump wegen versuchten Wahlbetrugs im US-Bundesstaat Georgia meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«In Georgia lässt sich so im Kleinen nachvollziehen, was sich in diversen Gliedstaaten abspielte und der Sonderermittler Jack Smith bereits am 1. August auf Bundesebene zur Anklage brachte: die Lügen vom Betrug, der Druck auf lokale Funktionäre, die Rekrutierung «falscher Elektoren» - alles mit dem Ziel, Joe Biden den Wahlsieg zu stehlen. Es kann deshalb nicht erstaunen, dass diese Machenschaften auch in Georgia vor Gericht kommen. (...)

Zum anderen erlaubt Georgia anders als New York oder das Strafprozessrecht des Bundes weitreichende Übertragungsmöglichkeiten aus dem Gerichtssaal für Medien. Das Verfahren in dem Südstaat dürfte deshalb über Stunden und Wochen in die Wohnzimmer des Landes flimmern. Trumps eingefleischte Anhänger werden sich auch daran nicht stören, wohl aber viele Parteiunabhängige. Es ist keine PR, die sich ein Präsidentschaftskandidat wünschen kann.»