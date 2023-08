Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«Nepszava»: Demographisches Drama überschattet Russlands Zukunft

BUDAPEST: Die links-liberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» kommentiert am Mittwoch die Perspektiven Russlands angesichts eines dramatischen Bevölkerungsschwundes:

«Russlands tragische demographische Situation zeigte sich bereits in den Jahrzehnten vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Vor zwei Jahren schlug man in Moskau Alarm, weil die Bevölkerungszahl des Landes, das sich selbst als ein Imperium begreift, auf unter 143 Millionen gesunken war. (...) Jährlich wandern rund 300.000 Russen aus, unter ihnen in erster Linie bestens ausgebildete junge Leute. (...) Seit dem Ukraine-Krieg hat sich die Auswanderungswelle noch verstärkt, und zwar gewaltig. (...) Schätzungen zufolge, die vor einem Jahr angestellt wurden, könnte die Bevölkerung Russlands bis 2050 um weitere zwölf Millionen Menschen schrumpfen. Nicht darin eingerechnet sind darin naturgemäß die Opfer der Covid-Pandemie und auch nicht die von Putins Ukrainekrieg. Mitsamt den Folgewirkungen, nachdem Hunderttausende junge Männer - potenzielle Väter und Familiengründer - im Krieg gestorben sind.»

«Aftenposten»: Tragische Entwicklung im Niger

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert am Mittwoch den Staatsputsch im Niger:

«Noch ein Putsch ist das Letzte, was die Sahelzone braucht. Der Niger ist eines der ärmsten Länder Afrikas. Er ist auch sehr instabil. Seit der Loslösung von Frankreich im Jahr 1960 erlebte das Land vier Staatsstreiche und mehrere Putschversuche. Es gehört zudem zur Sahelzone, die sich mit der Bekämpfung des islamistischen Aufstands abmüht, der sich seit zehn Jahren von Mali aus ausbreitet. Bis zur vergangenen Woche war der Niger dabei eines der wenigen demokratischen Länder in dieser Region. Wenn sich auch der Niger Putschisten beugen muss, wird es noch schwieriger, die Islamisten zu bekämpfen. Ein weiterhin demokratisches Regierungssystem im Land ist wichtig für die Stabilität und wirtschaftliche Lage in der gesamten Region.»

«El País»: Schwierige Zeiten für Petro in Kolumbien

MADRID: Zur Anklage gegen den Sohn von Präsident Gustavo Petro in Kolumbien wegen Geldwäsche und illegaler Bereicherung schreibt die spanische Zeitung «El País» am Mittwoch:

«Dieser Vorfall hat auf jeden Fall Auswirkungen auf die politische Situation in Kolumbien in einem besonders heiklen Moment für Gustavo Petro. Der Präsident sieht sich einer wachsenden Missbilligung seiner Regierung gegenüber und hat große Schwierigkeiten, sein umfassendes Friedensprojekt voranzutreiben, nachdem er mit dem Verlust des Senatsvorsitzes einen schweren Rückschlag erlitten hat.

Der Führer des (Linksbündnisses) Historischer Pakt muss jetzt versuchen, die Initiative zurückzugewinnen und die Polarisierung, die das Leben des Landes vergiftet, abzubauen. Zu diesem Zweck ist die strikte Einhaltung der Regeln des demokratischen Zusammenlebens von entscheidender Bedeutung. Angefangen bei der Achtung der Gewaltenteilung, die Petro in den letzten Tagen respektiert hat.»

«Financial Times»: Westen hat Bedeutung Afrikas unterschätzt

LONDON: Zu möglichen Folgen des Staatsstreichs im Niger für den Westen meint die Londoner «Financial Times» am Mittwoch:

«Sollte der Staatsstreich im Niger von Dauer sein, müsste sich Frankreich möglicherweise darauf einstellen, seine Militärbasis aufzugeben, so wie es in Mali und Burkina Faso dazu gezwungen war. Auch die USA müssten sich entscheiden, ob sie mit einer Militärregierung zusammenarbeiten oder das Land seinem Schicksal überlassen sollen.

Für den Westen stehen hier große Interessen auf dem Spiel. Ein Zusammenbruch der Sahelzone in unmittelbarer Nähe zu Europa ist eine beängstigende Aussicht, sowohl im Hinblick auf die Sicherheit als auch auf mögliche Ströme von Migranten, die aus einer gesetzlosen und gefährlichen Gegend fliehen. Niger ist zudem ein Lieferant von Uran für Frankreichs Atomindustrie. (...)

Zu lange haben sowohl Europa als auch die USA das Potenzial und die strategische Bedeutung Afrikas aufgrund einer anachronistischen Betrachtung des Kontinents als rein humanitäres Problem ignoriert. In letzter Zeit ist beiden bewusst geworden, dass sie infolge der Verkennung der Bedeutung Afrikas dort zunehmend Boden an China und Russland verloren haben. Nur wenn sie den Kontinent ernster nehmen und ihm helfen zu gedeihen, können sie verlorenes Terrain zurückgewinnen.»

«NZZ»: Westen wird den Niger nicht einfach aufgeben wollen

ZÜRICH: Zum Militärputsch im Niger meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Was, wenn sich die Junta hält? Soll man mit ihr kooperieren? Westliche Länder haben viel investiert in den letzten Jahren, die USA allein seit 2012 mehr als 500 Millionen Dollar an Hilfe im Sicherheitsbereich. Die USA haben rund 1100 Soldaten im Niger stationiert, Frankreich 1500 Soldaten. Die EU hat zu Beginn des Jahres eine Ausbildungsmission im Land gestartet. Soll man das alles einfach aufgeben? (...)

Auch dank der Unterstützung durch westliche Länder war die Gewalt im Niger weniger groß als in den Nachbarländern, wo Hunderttausende durch die Dschihadisten vertrieben wurden. Abzuziehen hieße vermutlich, Chaos zu hinterlassen; mehr Gewalt, vor allem gegen Zivilisten. Es hieße vielleicht auch, Russland ein weiteres Feld im Sahel zu überlassen. Der Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat den Coup im Niger - wenig überraschend - gefeiert. Die Europäer werden den Niger auch aus dem Grund nicht einfach aufgeben wollen, weil das Land ein Drehkreuz der Migration Richtung Mittelmeer ist.»