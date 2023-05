Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«Rzeczpospolita»: In Polen droht Hexenjagd auf Oppositionsführer

WARSCHAU: Die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» befasst sich am Mittwoch mit einem umstrittenen Gesetz zur Einberufung einer Russland-Kommission:

«Niemand sollte Zweifel daran haben, dass der Hauptaggressor während des Kriegs in der Ukraine versucht, die öffentliche Meinung in anderen Ländern zu beeinflussen. Das Problem: Die Einsetzung einer Kommission zur Untersuchung der russischen Einflussnahme in Polen öffnet das Feld für diese Einflussnahme noch weiter statt zur ihrer Bekämpfung beizutragen. Denn um russische Desinformation und Infiltration zu bekämpfen, braucht man die Zusammenarbeit von Staat und Gesellschaft, ein sehr hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen, dass hier ein gemeinsames Ziel verfolgt wird, und nicht das eng gefasste politische Interesse der einen oder anderen Partei.

In einer Situation, in der die Untersuchung des russischen Einflusses zum Wahlkampffestival wird, zu einer Jagd auf wichtige Oppositionspolitiker, wird es kein Vertrauen und keine Zusammenarbeit geben. Der schwerwiegende Vorwurf, das jemand im Interesse des Kremls handelt, wird zum politischen Knüppel. Die Lektüre des Gesetzes lässt keine Illusionen aufkommen, dass das Ergebnis der Kommission ein politisches Spektakel und eine Hexenjagd sein wird.»

«Pravo»: EU hat sich mit Erdogan längst arrangiert

PRAG: Zur Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan schreibt die tschechische Zeitung «Pravo» am Mittwoch:

«Man muss sich fragen, ob ein Sieg des proeuropäischen Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu nicht unerwartete Schwierigkeiten für die EU bedeutet hätte. Was wäre geschehen, wenn er die Beitrittsverhandlungen seines Landes wieder hätte aktiv verfolgen wollen - und das zu einem Zeitpunkt, an dem Brüssel die Tür für die Ukraine öffnen möchte? Vielleicht haben die Spitzen der EU nach Erdogans Sieg aufgeatmet, weil es zu keinen Komplikationen kommt, auch wenn sie dessen autoritäre Politik immer wieder kritisieren.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU werden sich nun weiter in gewohnten Bahnen bewegen: nach außen deklarierte Freundschaft, die von gelegentlichen Feindseligkeiten überschattet wird, bei Aufrechterhaltung der engen wirtschaftlichen Verbindungen. Daran haben sich beide Seiten gewöhnt.»

«Nepszava»: Große Egos destabilisieren Balkan

BUDAPEST: Zu den jüngsten Ausschreitungen im Kosovo schreibt die ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«Nicht nur die serbische Gemeinschaft im Nord-Kosovo und auch nicht nur der serbische Präsident Aleksandar Vucic können etwas dafür, dass die Situation dermaßen entgleist ist. Auch der kosovarische Regierungschef Albin Kurti trägt ein gutes Stück Verantwortung dafür. Zwei große Egos stehen einander gegenüber.

Kurti hat es sich mit dem Westen mehrfach verscherzt: So ist er nicht bereit, den Kosovo-Serben mehr Rechte zu geben. (...) Die beiden großen Egos haben wieder einmal nicht nur dem Balkan, sondern auch ihren eigenen Nationen schweren Schaden zugefügt. Sie sind nicht zur Einsicht bereit, dass der Weg, den sie beschreiten, in die komplette Katastrophe führt.»

«La Vanguardia»: Die Türkei wird sich weiter vom Westen distanzieren

MADRID: Zur Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Der wiedergewählte türkische Sultan hat Ambitionen, die weit über die Grenzen seines Landes hinausgehen und darauf abzielen, die Türkei als einflussreiche mittlere Großmacht auf der geopolitischen Weltbühne zu konsolidieren. Dies ist möglich, weil die Türkei nicht irgendein Land ist. Neben seiner strategischen geografischen Lage ist seine Armee die zweitgrößte der Nato. Das Land nimmt eine aktive, neutrale Position im russisch-ukrainischen Krieg ein. Es ist ein strategischer Partner für die EU in Bereichen wie Terrorismus, Sicherheit und Migration, obwohl es sich immer weiter von Brüssel entfernt. Und es spielt eine wichtige Rolle im Syrien-Konflikt. Alles deutet darauf hin, dass Erdogan seine Politik in diesen Bereichen beibehalten und sich weiter vom Westen distanzieren wird.

(...)

Für die einen ist er ein machtgieriger, autoritärer Herrscher; für die anderen der Architekt der modernen Türkei. Erdogan steht seit zwei Jahrzehnten an der Spitze seines Landes, er wird von der Mehrheit der Bürger unterstützt und hat nun weitere fünf Jahre Zeit, mit islamistischem Autoritarismus die Geschicke der Türkei zu lenken. Er wird damit ein Vierteljahrhundert ohne Unterbrechung an der Macht sein. Mehr als Republik-Gründer Atatürk.»

«The Times»: Angriff auf Moskau dürfte Nato missfallen

LONDON: Zur Drohnenattacke auf Moskau meint die Londoner «Times» am Mittwoch:

«Dieser Luftangriff, der als direkte Vergeltung für die schweren russischen Drohnen- und Raketenangriffe auf Kiew in den letzten Tagen angesehen werden kann, hat die ukrainische Moral zweifellos gestärkt. Dennoch ist ein Vorstoß in das Herz der russischen Macht nicht unbedingt klug. Es besteht die Gefahr, dass westliche Unterstützer der Ukraine entfremdet werden, die darauf bedacht sind, dass dieser Konflikt nicht eskaliert.

Die einfachen Drohnen, die bei dem Angriff auf Moskau eingesetzt wurden, der den russischen Präsidenten Putin offensichtlich verunsichert hat, waren nicht vom Westen geliefert worden. Aber diese öffentlichkeitswirksame Operation dürfte Nato-Spitzenpolitiker nervös machen. Insbesondere US-Präsident Biden, der darauf bestanden hat, dass die Ukraine keine hochentwickelten Waffen, die für ihre Verteidigung bereitgestellt wurden, für Angriffe auf russisches Territorium verwendet.

Die Nato hat sich verpflichtet, die Ukraine bei der Verteidigung gegen eine Aggression zu unterstützen, wie das Weiße Haus letzte Woche bekräftigte. Das Bündnis befindet sich jedoch nicht im Krieg mit Russland und beabsichtigt, dies auch so zu belassen. Die Ukraine muss diese Bedenken berücksichtigen, auch wenn sie verständlicherweise versucht, Russland für den wahllosen Beschuss ihrer Bevölkerung zahlen zu lassen.»

«Washington Post»: Westen darf Erdogan nicht nachgeben

WASHINGTON: Zum Wahlsieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan schreibt die US-Zeitung «Washington Post» am Mittwoch:

«Es stimmt, dass der Westen Erdogans stetigen Kurs weg von demokratischen Normen möglicherweise nicht wird aufhalten können. Seinen Wahlsieg verdankt er zu großen Teilen seinem scharfen Vorgehen gegen die einst lebendigen türkischen Medien, der Inhaftierung politischer Gegner und seiner rücksichtslosen Manipulation staatlicher Institutionen und Ressourcen. Seine grauenhafte Menschenrechtsbilanz ist Schlüssel seines Machterhalts.

Nichtsdestotrotz sollten die Regierung (von US-Präsident Joe) Biden und ihre europäischen Verbündeten weiter für die grundlegenden westlichen Werte eintreten, die Erdogan mit Füßen getreten hat - selbst wenn sie mit der Tatsache konfrontiert werden, dass er den Schutz einiger der angesehensten westlichen Institutionen genießt.»

«Dagens Nyheter»: EU muss auf Kosovo-Lösung bestehen

STOCKHOLM: Die schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Mittwoch die jüngsten Ausschreitungen im Kosovo:

«Bei den Unruhen im Kosovo gibt es Anstifter auf beiden Seiten der Konfliktlinie. Es ist schwierig, den Frieden zu bewahren zwischen Seiten, die daran nur mäßiges Interesse haben. So sieht es seit einem Vierteljahrhundert aus, das seit dem Jugoslawien-Krieg vergangen ist. Fundamentalisten bestimmen und sabotieren jeden vorsichtigen Fortschritt.

Der Hebel der EU ist, dass sowohl das Kosovo als auch Serbien Mitglieder der Union werden wollen, aber keiner sie hereinlässt, solange sie sich weigern, auf zivilisierte Weise miteinander umzugehen. Der Kosovo kann nirgendwo anders hin. Und während viele Serben eine slawische Verwandtschaft mit den Russen empfinden, hat Belgrad keinen wirtschaftlichen oder politischen Vorteil aus einem Bündnis mit Moskau. Die EU muss weiter insistieren. Eines Tages könnten sogar ewige Antagonisten von Realismus erfasst werden.»

«NZZ»: Forderung nach EU-Standarts für KI-Systeme leuchtet ein

ZÜRICH: Zur Debatte über strengere Regeln im Umgang mit Künstlicher Intelligenz meint die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz am Mittwoch:

«Gerade für KI-Systeme in riskanten Bereichen wie Arbeit, Schule, Gesundheit und Polizei will die EU Mindeststandards festschreiben. Neu sollen auch allgemeinere Systeme wie Chat-GPT von den Regeln betroffen sein. Das ergibt Sinn. Denn OpenAI verkauft seine Sprach-KI an Firmen, die sie in ihre Produkte einbauen wie einen Motor.

Kleinere Firmen machen aus der allgemeinen Sprach-KI dann vielleicht einen Chatbot nur für Rechtsfragen oder einen Schreibassistenten für die Schule. Im Moment tun sie das, ohne zu wissen, mit welchen Methoden und Daten Chat-GPT trainiert wurde. Sie verkaufen also die Katze im Sack weiter. Es leuchtet ein, dass die EU auch hier Standards setzen will.

Wenn OpenAI offenlegen muss, wie es seine KI trainiert hat, wirkt sie erstens weniger «magisch». Zweitens könnte sich die Konkurrenz Ideen abschauen. Drittens ist nicht klar, ob die Firma überhaupt die nötigen Rechte an den Daten hatte, die in die KI eingeflossen sind.»

«De Telegraaf»: Selenskyj muss kühlen Kopf bewahren

AMSTERDAM: Zur Drohnenattacke auf Moskau heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Wenn die Ukraine wirklich einen Drohnenangriff auf Moskau durchgeführt hat, spielt sie mit dem Feuer. Der Ruf nach Rache ist groß angesichts der andauernden unerbittlichen russischen Luftangriffe und Kriegsverbrechen, aber wenn die Ukraine die Unterstützung des Westens behalten will, muss sie sich zurückhalten.

Rote Linien wie die Lieferung von Langstreckenraketen wurden von der Nato bereits überschritten, und F-16-Kampfjets werden wahrscheinlich noch hinzukommen - allerdings immer mit dem Hinweis, dass solche Waffen nicht über russischem Gebiet eingesetzt werden dürfen.

Das bedeutet, dass das ukrainische Militär sich mit einer Hand auf dem Rücken verteidigen muss. Angesichts des Leids, das dem Land zugefügt wurde, ist das fast unmoralisch, aber die Realität. (...) Präsident Selenskyj wird einen kühlen Kopf bewahren müssen, um die Unterstützung des Westens nicht zu verlieren.»