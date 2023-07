Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«De Standaard»: EU-Deal mit Tunesien ist unbegreiflich

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» beklagt am Freitag Auswirkungen der Migrationsvereinbarung der EU mit Tunesien:

«Die EU spricht über ihre Ehrfurcht vor den Menschenrechten. In Artikel 2 des Europäischen Vertrags wird bekräftigt, dass die Union auf der «Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit» beruht. Doch während diese Grundsätze innerhalb der Grenzen der Union unantastbar sind, wird leichtfertig mit ihnen umgegangen, sobald es um Nichteuropäer geht. (...) Denn Europa hat mit dem tunesischen Präsidenten Kais Saied einen Deal vereinbart, wonach er Geld dafür bekommt, dass er die Flucht nach Europa in Booten unterbindet. Die dramatischen Folgen kommen jetzt ans Licht: Migranten, die in der Wüste sterben, nachdem sie von den tunesischen Behörden dort abgesetzt wurden. Eine unmenschliche Politik, deren Schrecken man nur verstehen kann, wenn man weiß, dass Saied dunkelhäutige Afrikaner zutiefst verachtet. Dass die EU-Kommission hier ein Auge zudrückt, ist unbegreiflich. Im Kampf gegen den Autokraten Putin wird alles aufgeboten, aber bei dem Autokraten Saied versucht man, sich mit Nachsicht beliebt zu machen.»

«La Vanguardia»: Putsch im Niger hat verheerende Auswirkungen

MADRID: Zum Militärputsch im westafrikanischen Niger schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Freitag:

«Der Militäraufstand geht weit über einen Staatsstreich mit internen Folgen hinaus: Er bedeutet die totale Destabilisierung der Sahelzone, den Zusammenbruch der letzten mit Frankreich und dem Westen verbündeten Hochburg und einen größeren Einfluss der russischen Söldner der Wagner-Gruppe in der Region. (...)

Selbst wenn der Putschversuch am Ende scheitern sollte, wird dieses für den Westen so wichtige Land entscheidend destabilisiert. Hinzu kommt die jüngste Destabilisierung in Mali und Burkina Faso, wo jetzt Militärjuntas regieren. Das ist für die Europäische Union bei der Bekämpfung der illegalen Migration aus Ländern südlich der Sahara Anlass zu großer Sorge. Es ist klar, dass die Länder Zentral- und Westafrikas beschlossen haben, ihre historische Allianz mit Frankreich zu brechen und sich Russland anzunähern. Die Instabilität, in die der Niger nun gestürzt ist, wird verheerende Auswirkungen auf die gesamte Region haben.»

«de Volkskrant»: Westen sollte Druck auf Netanjahu ausüben

AMSTERDAM: Zur politischen Krise in Israel meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«Die politische Krise Israels ist Teil eines weltweiten Kampfes zwischen den Befürwortern einer liberalen Demokratie mit rechtsstaatlichen Grundrechten und den Anhängern einer «illiberalen» Demokratie, die der Meinung sind, dass eine Mehrheit, auch wenn sie noch so klein ist, ihren Willen ohne Rücksicht auf Minderheiten und Andersdenkende durchsetzen darf. (...)

Es stimmt hoffnungsvoll, dass es dem liberalen Teil Israels nun gelungen ist, sich gegen die Netanjahu-Regierung zu vereinen, während das Land in den letzten Jahren ohne großen Widerstand immer weiter nach rechts gerutscht war.

Um die Demokratie in Israel zu verteidigen, müssen Europa und die USA mehr Druck auf Israel ausüben. Israelische Politiker glauben, dass sie sich aufgrund der strategischen Lage Israels und seiner historischen Bindungen an den Westen alles erlauben können. Die westlichen Staats- und Regierungschefs, allen voran US-Präsident Biden, müssen Netanjahu und seinen Verbündeten klar machen, dass ihre Unterstützung nicht mehr bedingungslos gilt.»

«NZZ»: Kreml hat keine Strategie für eroberte ukrainische Gebiete

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Freitag mit dem Verlauf des Krieges in der Ukraine:

«Die amerikanische Regierung macht kein Hehl daraus, dass sie sich schnellere Erfolge erhofft hat. Aber Ungeduld breitet sich beim wichtigsten Verbündeten Kiews nicht aus. Der Vorsitzende der Joint Chiefs, General Mark Milley, betonte vergangene Woche, die Offensive sei weit von einem Scheitern entfernt. Die USA haben ihre Militärhilfe jüngst weiter ausgebaut, unter anderem mit der Lieferung von Streumunition. (...)

Trotzdem muss die Ukraine befürchten, dass in einigen Nato-Ländern Diskussionen über die Militärhilfe und Kompromisse mit Russland aufkommen. Präsident Wladimir Putin versucht diese Stimmung gezielt zu schüren. Die Ukrainer hätten nichts erreicht, behauptet er bei jeder Gelegenheit; die Gegenoffensive sei gescheitert. Die hohen eigenen Verluste verschweigt Putin ebenso wie die Querelen unter seinen Generälen. Unter russischen Militärfachleuten ist die Besorgnis angesichts der ständigen ukrainischen Angriffe deutlicher spürbar. Auch wenn die russische Abwehr vorläufig funktioniert, vermag der Kreml keine Strategie vorzuweisen, wie er die 2022 eroberten Gebiete längerfristig halten und entwickeln will.»

«Die Presse»: Die Chance des Westens in Afrika

WIEN: Über den Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg schreibt die österreichische Zeitung «Die Presse» am Freitag:

«Bei allen antiwestlichen Ressentiments und legitimer Kritik an den USA und den alten Kolonialmächten sollten Afrikas Führer inzwischen eingesehen haben, dass Putin ein Spiel spielt, bei dem Afrika letztlich der Verlierer ist. Afrika ist für Russland, das angesichts des Sanktionenkorsetts des Westens nach neuen Märkten giert, ein billiger Absatzmarkt. (...) Wo Russland ziemlich plump agiert, schöpft China beim geopolitischen Wettlauf nach Afrika aus dem vollen ökonomischen Reservoir. Doch Xi Jinping, Pekings Autokrat, hat nichts zu verschenken. Längst haben Äthiopien, Kenia und Co. die Lektion gelernt, dass China Arbeiterheere nach Afrika schickt, statt Afrikaner anzuheuern - und dass es seine Kredite beinhart einfordert.

(...) Für den Westen eröffnet dies die Chance, endlich als ehrlicher Makler in Afrika aufzutreten, statt nur rhetorisch eine «Jahrhundertchance» zu proklamieren. Zu lang hat er den Kontinent links liegen gelassen.»