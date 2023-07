Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«Libération»: Neuer französischer Regierungskurs bleibt unklar

PARIS: Zur Umbesetzung französischer Ministerposten schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Freitag:

«Eine Regierung neu zusammenzustellen oder auch nur neu anzupassen, ist oft eine Gelegenheit, um herauszufinden, wie geschmeidig die Beziehung des höllischen Paars aus Präsident und Premierministerin ist. Die vergangenen Tage waren in dieser Hinsicht nicht gerade beruhigend. Und auch das: eine Regierungsumbildung gibt normalerweise Hinweise auf den politischen Kurs, der eingeschlagen werden soll. Hier ist davon nichts zu sehen.»

«Göteborgs-Posten»: Meinungsfreiheit als Waffe gegen Extremismus

GÖTEBORG: Die liberale schwedische Tageszeitung «Göteborgs-Posten» (Göteborg) meint zum Sturm der schwedischen Botschaft im Irak vor einer Aktion gegen den Koran in Stockholm:

«Die religiösen Extremisten, die die schwedische Botschaft in Bagdad angegriffen haben, dürfen nicht darüber bestimmen, wie wir mit der schwedischen Meinungsfreiheit umgehen. Wir sollten nicht akzeptieren, dass jemand versucht, uns seine Normen, Werte oder Gesetze aufzuzwingen. Wir leben in einem säkularen Land und einer pluralistischen Gesellschaft, in der jeder das Recht hat, seine Meinung zu äußern. Wir leben auch in einer Rechtsgesellschaft, in der alle vor dem Gesetz gleich sind und in der Konflikte durch Dialog, Vermittlung oder im schlimmsten Fall Gerichte gelöst werden. Nicht durch Aufruhr und Vandalismus.

Nur wenige dürften behaupten, dass das Verbrennen eines Korans etwas anderes als eine respektlose Handlung ist. Der eigentliche Sinn der Koranverbrennung besteht ja darin, seine Respektlosigkeit zu zeigen. Aber unsere Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht, das geschützt werden muss, auch wenn wir selbst anderer Meinung sind und sie auf eine Weise ausgeübt wird, die verletzt. Denn die Meinungsfreiheit ist eine Voraussetzung für Demokratie, Debatte und Entwicklung. Sie ist auch eine Waffe gegen Extremismus, Unterdrückung und Gewalt.»

«Magyar Nemzet»: Für Biden zählen ukrainische Menschenleben nichts

BUDAPEST: Zur Unterstützung der Ukraine durch US-Präsident Joe Biden schreibt die regierungsnahe ungarische Tageszeitung «Magyar Nemzet» Freitag:

«Biden hilft der Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland so, dass er kein einziges amerikanisches Menschenleben opfern muss. Die fortlaufenden Lieferungen von Waffen - zuletzt die von massenmörderischer Streumunition - dienen nur der Verlängerung des Kriegs und dem Erhalt des pro-amerikanischen Selenskyj-Regimes. Weitere Zehntausende und Hunderttausende werden deshalb sterben. Für den US-Präsidenten und die ihn dirigierende Hintergrundmacht zählen ukrainische Menschenleben nichts. Sie messen mit demselben doppelten Maß wie die Brüsseler Bürokratie, die diese Methode mit Vorliebe gegen ein Ungarn anwendet, das sich für Frieden und Normalität einsetzt.»

«Times»: Vernichtung von Getreide hilft Russland nicht

LONDON: Die britische Tageszeitung «The Times» kommentiert am Freitag die russischen Bombenangriffe auf Häfen am Schwarzen Meer:

«Mehrere Dinge sind nun klar. Erstens muss Präsident Putin nach der undurchsichtigen und destabilisierenden Prigoschin-Meuterei zeigen, dass er die militärische Initiative wiedererlangt hat und dass die Gegenoffensive der Ukraine abgewehrt werden konnte. Allerdings wird die Verlagerung des Kampfgeschehens von den Schützengräben der Ostukraine zum Schwarzen Meer die nervöse und eingeschüchterte russische Bevölkerung kaum davon überzeugen können, dass die «militärische Sonderoperation» ein Erfolg ist.

Zweitens könnte diese absichtliche Eskalation militärisch nützlich für die Ukraine sein. Das Pentagon hat zusätzliche Unterstützung im Gesamtwert von etwa 1,3 Milliarden Dollar angekündigt, darunter Luftabwehrkapazitäten und Munition. In Brüssel haben die EU-Außenminister über die Bereitstellung von bis zu 22 Milliarden Dollar für Waffen, Munition und andere militärische Hilfe für die Ukraine über einen Zeitraum von vier Jahren beraten. Und drittens dürfte eine absichtliche Verbrennung von Millionen Tonnen ukrainischen Getreides wohl kaum dazu beitragen, dass sich Entwicklungsländer auf die Seite Russlands ziehen lassen.»

«de Volkskrant»: Bessere Wahlchancen für rot-grünes Bündnis

AMSTERDAM: Bei den Neuwahlen in den Niederlanden wollen die sozialdemokratische PvdA und die grüne Partei Groenlinks mit einer gemeinsamen Liste und dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, Frans Timmermans, als Spitzenkandidat antreten. Dazu meint die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«Die Zusammenarbeit zwischen der Partei der Arbeit (PvdA) und GroenLinks sowie ein möglicher Zusammenschluss beider Parteien kann der Zersplitterung im Parlament entgegenwirken und zu einer besseren Regierungsfähigkeit in den Niederlanden beitragen. Aber sie ist natürlich auch eigennützig. Beide Parteien mussten bei den letzten Wahlen einen drastischen Rückgang ihrer Parlamentssitze hinnehmen.

Die PvdA sank von 38 Sitzen im Jahr 2012 auf jeweils 9 in den Jahren 2017 und 2021. Die sozialdemokratische Partei war noch nie so klein. Bei GroenLinks, die als fusionierte Partei eine kürzere Geschichte hat als die Sozialdemokraten, ist das Bild uneinheitlich: 10 Sitze im Jahr 2010, runter auf 4 im Jahr 2012, rauf auf 14 im Jahr 2017 und wieder runter auf 8 im Jahr 2021. Wobei auch gilt, dass die Partei im Gegensatz zur geschichtsträchtigen PvdA aus den verschiedensten Gründen nie an einer Regierung beteiligt war. Dank dieser neuen Zusammenarbeit sind die Chancen dafür nun größer, auch wenn das Spielfeld vor den Wahlen am 22. November noch sehr ungewiss ist.»

«El País»: Ende des Getreideabkommens trifft Millionen Afrikaner

MADRID: Zur russischen Aufkündigung des internationalen Getreideabkommens mit der Ukraine schreibt die spanische Zeitung «El País» am Freitag:

«Diese De-facto-Kündigung des Abkommens erfolgt in einer Zeit starker Verteuerung der Nahrungsmittel, in der jede Verzögerung automatisch den Verlust von Menschenleben bedeutet Der russische Krieg gegen die Ukraine hat bereits schwerwiegende Folgen für die ganze Welt. Die Energiekrise und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Probleme haben nicht nur die Gesamtwirtschaft, sondern auch die Geldbörsen der Menschen schwer belastet.

Diese unmenschliche Maßnahme wird sich nun nicht auf die westlichen Gesellschaften auswirken, sondern in erster Linie auf das Schicksal von Millionen Afrikanern, für die diese Getreideexporte überlebenswichtig sind. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass (Russlands Präsident Wladimir) Putin in seinem besonderen Expansionskreuzzug vor dem hemmungslosen Einsatz jeglicher Kriegswaffen nicht zurückschreckt.»