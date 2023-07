Zeitungen zum Geschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 14.07.23 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

«Financial Times»: Deutschland will Schockgefahr verringern

LONDON: Zur China-Strategie der Bundesregierung meint die Londoner «Financial Times» am Freitag:

«Die Festlegung einer umfassenden Strategie zeigt, welche Bedeutung Berlin der Diversifizierung seiner Lieferketten und Exportmärkte jetzt beimisst, um auf diese Weise seine Anfälligkeit für externe Schocks zu verringern. Die Strategie zielt darauf ab, Schwachstellen zu identifizieren, deutsche Unternehmen für Risiken von Geschäften in China zu sensibilisieren und deutlich zu machen, dass Berlin ihnen nicht aus der Patsche helfen wird, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Das 64-seitige Dokument ist für die Verantwortlichen in den anderen EU-Hauptstädten eine lohnende Lektüre. Auch für Großbritannien könnte es einen Weg in die Zukunft weisen.

Sowohl Großbritannien als auch Deutschland sind sehr daran interessiert, den Zugang zu einem chinesischen Markt mit schätzungsweise 550 Millionen Verbrauchern aus der Mittelschicht zu erhalten. Ihr Ziel sollte es sein, das zu schaffen, was die US-Regierung unter Präsident Biden als «kleiner Hof, hoher Zaun» bezeichnet hat - strenge Beschränkungen für Investitionen und Handel bei einer kleinen Anzahl von Technologien, die mit der nationalen Sicherheit verbunden sind, während andere Formen des Handels zugelassen werden.»

«NRC»: Europa muss mehr Geld für Verteidigung ausgeben

AMSTERDAM: Zu den Ergebnissen des Nato-Gipfels in Vilnius meint die niederländische Zeitung «NRC» am Freitag:

«Die neuen Pläne müssen nun umgesetzt werden. Die Nato-Staaten müssen erklären, was sie konkret an Personal und Ausrüstung beisteuern wollen. Sie dürfen die schönen Worte des Gipfels nicht vergessen, wenn es darauf ankommt und kostspielige Entscheidungen getroffen werden müssen.

Es ist hilfreich, dass die Verteidigungshaushalte steigen sollen und dass sich die Staats- und Regierungschefs verpflichtet haben, dafür in den kommenden Jahren zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts bereitzustellen. (...)

Die europäischen Länder haben eine besondere Verantwortung: Schließlich geht es um ihre Verteidigung, und diese kann ein Dreivierteljahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg nicht länger auf die Vereinigten Staaten abgewälzt werden. Die Nato ist in Washington wieder populär, aber während der Präsidentschaft Trumps hat Europa bereits gelernt, dass die Unterstützung der USA kein Naturgesetz ist. Und wenn China künftig mehr Aufmerksamkeit erfordert, könnte Europa in eine Zwickmühle geraten. Europa sollte sich nach Putins Invasion nicht erneut überraschen lassen.»

«Sydney Morning Herald»: Hollywood kämpft für Zukunft der Branche

SYDNEY: Zum Doppelstreik in Hollywood, nachdem nach den US-Drehbuchautoren auch die Gewerkschaft Screen Actors Guild für den Ausstand gestimmt hat, schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Freitag:

«Die Entscheidung der Screen Actors Guild, ihre 160.000 Mitglieder zum Streik aufzufordern, bewirkt weit mehr als die Einstellung von Film- und Fernsehproduktionen. Es macht auch Schluss mit jeder Art von Werbearbeit, einschließlich Interviews, Pressekonferenzen, Podcast-Gesprächen, Filmfestivalauftritten, Teilnahme an Preisverleihungen und roten Teppichen - mit anderen Worten, dem A und O des Unterhaltungsjournalismus. (...)

Durch den Schauspielerstreik werden die Dinge für eine Weile etwas anders aussehen - nicht nur auf unseren Zeitungsseiten, sondern in allen Medien. Preisverleihungen wie die Emmys werden sich wahrscheinlich verzögern, rote Teppiche werden abgesagt und Talkshows Schwierigkeiten haben, Talente zu finden. (...) Sie (die Schauspieler) kämpfen, wie die Writers Guild vor ihnen, für die Zukunft ihrer Branche. Sie treten gegen Tech-Giganten wie Netflix und Amazon an, die versuchen, die Art von Arbeitsdynamik, die Hollywood erst erschaffen und die Schauspielerei und das Schreiben für so viele zu einer rentablen Karriere gemacht hat, weiter zu stören.»