Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«Dagens Nyheter»: Energie nicht für Erdogans Show verwenden

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Freitag die Verhandlungen über eine Aufnahme von Schweden in die Nato und die Blockade der Türkei:

«Die schwedische Regierung hat im vergangenen Halbjahr das Ziel verfolgt, die Nato-Mitgliedschaft bis zum Gipfel in Vilnius in der kommenden Woche klarzumachen. Da nur noch wenige Tage verbleiben, ist höchst unklar, ob es so kommen wird. Letztlich ist die schwedische Nato-Mitgliedschaft aber nur eine Zeitfrage. Auf Dauer kann es das Bündnis der Türkei nicht erlauben, zu blockieren. Das würde (dem russischen Präsidenten) Wladimir Putin direkt in die Hände spielen.

Wie viel Zeit das Ganze benötigen wird, ist dagegen außerhalb schwedischer Kontrolle. Das ist frustrierend, aber auch befreiend. Die Regierung muss ihre Energie nicht darauf verwenden, sich an Erdogans Show zu beteiligen. Stattdessen sollte sie Richtung Nato gerichtet werden. Sollte bis nächste Woche nicht alles klar sein, sollte die Energie der Regierung darauf verwendet werden, eine so tiefe militärische Integration in das Verteidigungsbündnis wie nur möglich zu ermöglichen - und sicherzustellen, dass wir «de facto» als Mitglied behandelt werden, bis wir es offiziell sind. Das nützt sowohl uns als auch der Nato.»

«Público»: Klimawandel und Egoismus

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Freitag die steigenden weltweiten Durchschnittstemperaturen:

«Höhere Zinsen, Inflation und der Krieg haben direkte Auswirkungen auf unser Leben. Wir spüren sie, wenn wir Rechnungen bezahlen oder einkaufen. Aber es gibt andere Nachrichten, die uns auf Bedrohungen für unsere Lebensweise hinweisen, deren Auswirkungen für eine mehr oder weniger ferne Zukunft reserviert zu sein scheinen. Die Tatsache, dass wir derzeit eine Woche mit den höchsten jemals auf dem Planeten gemessenen Durchschnittstemperaturen erleben, ist so eine Nachricht, aber die dadurch ausgelöste Unruhe ist dem Ausmaß des Problems überhaupt nicht angemessen.

Junge Menschen sind sich darüber im Klaren, was auf dem Spiel steht, Krieg, Klimawandel und Gesundheit sind in dieser Reihenfolge ihre größten Sorgen. Was ist mit allen anderen, den älteren Menschen, Geschäftsleuten, Politikern? Es gibt immer noch Menschen, die den Zusammenhang zwischen menschlichem Handeln und Klimawandel leugnen. Und solche, die das nicht tun, aber hoffen, dass sich die Erde selbst regeneriert. Die Warnungen der Wissenschaft und des Planeten sind klar und deutlich. Nicht aus Unwissenheit messen wir ihnen weiter zu wenig Bedeutung bei, sondern aus Egoismus.»

«Hospodarske noviny»: Selenskyj-Besuch willkommene Ablenkung in Prag

PRAG: Zum Überraschungsbesuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Prag schreibt die tschechische Zeitung «Hospodarske noviny» am Freitag:

«Der Besuch Selenskyjs ist für die tschechische Regierung eine willkommene Form der politischen Unterstützung. (...) Wenn wir es personifizieren wollen: Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala braucht Selenskyj im Moment mehr als Selenskyj Tschechien braucht. Die Regierungskoalition in Prag ist Umfragen zufolge unpopulär. Die Zustimmungswerte für die Opposition, vor allem die ANO-Bewegung des Ex-Ministerpräsidenten und Milliardärs Andrej Babis, nehmen zu. Doch mit der Art, wie das Kabinett auf die russische Aggression gegen die Ukraine reagiert hat, ist selbst ein großer Teil derjenigen Wähler zufrieden, die keine Fans der Fünferkoalition sind. Für Fiala ist es daher von Vorteil, wenn sich die öffentliche Debatte zumindest für kurze Zeit auf die Ukraine und die russische Aggression gegen das Land konzentriert - statt auf die Kürzungen seines Kabinetts und die hohe Inflation.»

«The Times»: Horizon-Mitgliedschaft im Interesse Großbritanniens

LONDON: Großbritannien hofft bei einer Rückkehr in das EU-Forschungsprogramm Horizon auf finanzielle Zugeständnisse. Dazu meint die Londoner «Times» am Freitag:

«Aber es geht bei weitem nicht nur um Geld. Spitzenforschung beruht auf Beziehungen zwischen Teams, die über Jahre hinweg aufgebaut werden - Beziehungen, die verkümmern, wenn gemeinsame Projekte und gemeinsame Finanzierung versiegen. Daher sind Berichte sehr willkommen, wonach Premierminister Rishi Sunak kurz davor steht, eine Vereinbarung über die Wiederaufnahme Großbritanniens als assoziiertes Mitglied in Horizon zu besiegeln. (...)

Einzelne europäische Staaten können nicht darauf hoffen, mit den Forschungsbudgets der USA und Chinas mithalten zu können. Um in dieser Welt der wissenschaftlichen Giganten relevant zu bleiben, müssen sie ihre Talente und Ressourcen bündeln. Für Großbritannien birgt die totale Souveränität in der wissenschaftlichen Forschung die Gefahr einer zunehmenden Marginalisierung. Die Folgen des Ausstiegs aus Horizon sind bereits spürbar und schmerzhaft. (...) Letztendlich sollte Sunak auf die Wissenschaftler hören und anerkennen, dass ein Wiedereinstieg in Horizon im strategischen nationalen Interesse dieses Landes liegt.»

«Standard»: egoistischer Machtpoker um Schwedens Nato-Beitritt

WIEN: Über das Gezerre um den Nato-Beitritt Schwedens schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard» unter dem Titel «Der egoistische Machtpoker um Schwedens Nato-Beitritt muss enden»:

«Budapest beklagt, Schweden sorge sich allzu laut um die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Die Türkei wiederum wirft Schweden vor, ein Zufluchtsort für Mitglieder der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu sein. Auch dass die schwedische Polizei kürzlich eine Koranverbrennung mit Verweis auf die Meinungsfreiheit genehmigt hat, empört Ankara.

Gemessen wird aber mit zweierlei Maß. Als die Türkei im Februar mit den USA über den Ankauf von F-16-Kampfjets verhandelte, warnte der damalige türkische Außenminister davor, das Geschäft an die Nato-Norderweiterung zu knüpfen. Das seien «zwei verschiedene Dinge», hieß es in Ankara. Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine wäre es auch für die Türkei und Ungarn an der Zeit, die «verschiedenen Dinge» zu entwirren - anstatt das Sicherheitsbedürfnis Schwedens einem egoistischen Machtpoker zu opfern. »