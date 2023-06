Zeitungen zum Geschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 30.06.23 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

«The Guardian»: Urteil entlarvt britisches Asylgesetz als Farce

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Freitag das Urteil eines Berufungsgerichts zum Vorhaben der britischen Regierung, Asylsuchende unabhängig von ihrer Herkunft nach Ruanda abzuschieben:

«Das Urteil entlarvt das Asylgesetz, das derzeit im Parlament verhandelt wird, als eine üble Farce. Die mit kleinen Booten ankommenden Flüchtlinge können nicht ins Ausland gebracht werden, wie Premierminister Sunak sich das wünscht, wenn es keinen Ort gibt, an den man sie schicken kann. Wir wussten bereits, dass die Pläne der Regierung grausam, nicht praktikabel, teuer und unpopulär sind. Jetzt wissen wir, dass sie auch gesetzwidrig sind.

Die Zahl der Asylbewerber in Großbritannien ist mit 89.000 im letzten Jahr niedriger als in vielen anderen Ländern. Das Innenministerium sollte sich darauf konzentrieren, die Asylverfahren (einschließlich der von den Richtern kritisierten) zu verbessern und die Rückstaus abzubauen. Um seinen rechtlichen und moralischen Verpflichtungen nachzukommen, braucht Großbritannien eine Politik, die auf Pragmatismus und Zusammenarbeit mit den EU-Partnern beruht. Die Regierung sollte die Idee der Auslagerung von Flüchtlingen ebenso aufgeben wie die Anti-Migranten-Parolen.»

«The Telegraph»: Illegale Einwanderung könnte Wahlkampfthema werden

LONDON: Ein Gericht in London hat Pläne der britischen Regierung, Asylsuchende unabhängig von ihrer Herkunft nach Ruanda abzuschieben, für gesetzwidrig erklärt. Dazu meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Freitag:

«Premierminister Rishi Sunak steht auf der Seite der Millionen von Briten, die der Meinung sind, dass das derzeitige Ausmaß der illegalen Einwanderung nicht länger tragbar ist, dass dem unmenschlichen Geschäftsmodell der Menschenhändler ein Ende gesetzt werden muss - und damit vielen Tausenden von Migranten die gefährliche Reise über den Ärmelkanal erspart bleibt - und dass die oberste Pflicht einer Regierung die Sicherheit ihrer Bürger ist. Einige Mitglieder der Labour-Partei von Sir Keir Starmer hingegen finden es schwer erklärbar, warum Großbritannien überhaupt Grenzen haben sollte.

Die Regierung hat angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns den Parlamentswahlen nähern, während die illegale Einwanderung ein aktuelles Thema bleibt. Für Sunak wäre es dann von Vorteil, wenn er geltend machen könnte, dass er die notwendigen Maßnahmen ergreift, um die Ruanda-Regelung rechtlich einwandfrei zu gestalten, oder wenn er das entsprechende Gesetz gar nach einem Sieg vor dem Obersten Gerichtshof umsetzen könnte.»

«La Vanguardia»: Frankreichs Integrationsmodell ist gescheitert

MADRID: Zu den Krawallen in Frankreich nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Freitag:

«Es gibt viele Elendsviertel am Rande der französischen Großstädte, in denen unter den Bürgern mit Migrationshintergrund Unzufriedenheit und Wut herrscht. Sie sind die Kinder und Enkelkinder von Nordafrikanern und von Einwanderern aus den ehemaligen Kolonien südlich der Sahara. Sie wurden in einem Land geboren, das sie oft als Bürger zweiter Klasse behandelt. Sie misstrauen der Polizei und die Polizei misstraut ihnen. Das Integrationsmodell ist gescheitert, und der Zusammenstoß ist unvermeidlich geworden. (...)

Nichts rechtfertige den Tod eines jungen Mannes, sagte (Emmanuel) Macron. Der Präsident rief zur Ruhe auf, damit der Gerechtigkeit Genüge getan werden könne. Es wird allerdings nicht einfach sein. (...) Es ist klar, dass Frankreich die Bedingungen, unter denen die Polizei ihre Waffen einsetzen darf, überdenken muss, denn niemand sollte an einer Straßensperre getötet werden. Das rechtfertigt jedoch nicht, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund das Gesetz selbst in die Hand nehmen und ihrem Unmut und ihrer Wut in Form von Krawallen und Gewalt freien Lauf lassen.»

«Sydsvenskan»: Koranverbrennung das Letzte, was Schweden braucht

MALMÖ: Die liberale schwedische Tageszeitung «Sydsvenskan» (Malmö) kommentiert am Freitag die Koranverbrennung in Stockholm:

«Gewiss sind die Koranverbrennungen sowohl geschmacklos als auch destruktiv. Sie fördern Polarisierung und Misstrauen zwischen Menschen und Bevölkerungsgruppen und tragen zu Spannungen in der Gesellschaft bei. Und das verbessert natürlich nicht Schwedens außenpolitische Zwickmühle. Diese Art von politischen Provokationen ist das Letzte, was die Regierung gebrauchen kann. Wenige Tage vor dem Nato-Gipfel in Vilnius will Ministerpräsident Ulf Kristersson um jeden Preis weitere Konfrontationen mit der Türkei vermeiden.

Aber warum will Schweden der Nato beitreten, was wollen wir eigentlich verteidigen? Natürlich die territoriale Grenze. Aber mehr als das: die schwedische Freiheit. Die Werte, die unser Land auszeichnen und die Menschen dazu bringen, hierher zu kommen. Demokratie, Gerechtigkeit und der gleiche Wert aller. Die Möglichkeit, frei zu meinen, zu denken und sich auszudrücken. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wenn Erdogan und andere Lärm machen.»