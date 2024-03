Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«L'Est Républicain»: Macron ist im Ukraine-Krieg zum Falken geworden

NANCY: Zu den härteren Tönen, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Ukraine-Krieg anschlägt, schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «L'Est Républicain» am Freitag:

«Diejenigen, die Emmanuel Macrons Kurs im Ukraine-Konflikt folgen, mögen bitte die Hand heben. Es wird sicher einige Hartnäckige geben, die ihm folgen, aber die große Mehrheit der Franzosen teilt seinen Weg nicht. Von ihrem Präsidenten hatten die Franzosen das Bild des Unterhändlers in letzter Minute am Ende eines riesigen Tisches an einem Tag im Februar 2022 im Gedächtnis behalten. In ihrer Erinnerung haben einige auch die Vorbehalte des Macrons, der vor nicht allzu langer Zeit dazu aufgerufen hatte, Putin nicht zu demütigen.

Der diplomatisch abwägende Präsident, der darauf bedacht war, nicht in ein Fettnäpfchen zu treten, musste sich damals die Kritik derjenigen gefallen lassen, die ihn für zu nachgiebig gegenüber Moskau hielten. Seitdem hat sich alles geändert. Emmanuel Macron hat die Taube wieder in die Voliere gesetzt und ist nunmehr ein Falkner. Indem er nichts ausschließt, wenn es um die Unterstützung Kiews geht, lässt der Präsident alles zu. Auch das Schlimmste.

Macron wurde als zu weich verunglimpft und wird heute, ironischerweise, noch mehr verunglimpft, da er sich bemüht, einen härteren Ton anzuschlagen. Hat er sich mit seinen Verbündeten überworfen? Macht er sich eines Analysefehlers schuldig? Hat er zu früh Recht bekommen? Ein Schelm, wer hier die Antworten kennt. (...)»

«Corriere della Sera»: Europas Parteien müssen Verteidigung erklären

ROM: Die italienische Zeitung «Corriere della Sera» sieht am Freitag die Parteien in der Pflicht, vor der Europawahl im Juni die Bedeutung einer gemeinsamen europäischen Verteidigung zu erklären:

«Wir wissen, dass die öffentliche Meinung schlecht informiert ist und kaum bereit, soziale Opfer zu bringen, um die Ausgaben für die Verteidigung zu erhöhen. Die Regierungen haben kein Interesse daran, mit den Wählern darüber zu sprechen. Die Parteien könnten dies jedoch tun. (...) Es wird oft gesagt, dass Parteien in Europa keine große Rolle spielen. Das stimmt so nicht. Viele der zur Diskussion stehenden Reformen erfordern die Zustimmung des Europaparlaments. Es liegt in der Natur der Sache, dass Parteien in einer transnationalen Logik agieren. Das ist nützlich, um Konflikte zwischen Ländern zu entschärfen.

Die wichtigste Rolle der Parteien besteht jedoch darin, die öffentliche Meinung zu prägen. Es ist ihre Aufgabe zu erklären, dass die Welt unsicherer geworden ist, dass diplomatische Bemühungen und humanitäre Einsätze allein nicht ausreichen. Die Stärkung einer gemeinsamen europäischen Verteidigung darf nicht länger aufgeschoben werden. Und sie wird nicht zum Nulltarif zu haben sein.»

«The Independent»: Kampf für Rechte der Frauen muss weitergehen

LONDON: Zum Internationalen Frauentag meint der Londoner «Independent» am Freitag:

«Es ist bemerkenswert, dass der erste Internationale Frauentag bereits im Jahr 1911 begangen wurde. Bemerkenswert deshalb, weil diese Form der vielgestaltigen feministischen Bewegung fast allen globalen Institutionen vorausging, mit denen wir heute vertraut sind.

Es ist ein Tag, um daran zu erinnern, dass der Kampf für die Rechte der Frauen im Wesentlichen ein Kampf ist, bei dem sie aus eigener Kraft ihre Menschenrechte einfordern müssen - denn niemand sonst tut es für sie. Männer waren - peinlich für alle Beteiligten - entschlossen, sie daran zu hindern. (...)

Nach den bisherigen Erfahrungen zu urteilen, wird der Internationale Frauentag auf absehbare Zeit ein fester Bestandteil des Kalenders bleiben. Jedes Jahr gibt es zwar neuen Anlass zur Freude - aber allzu oft auch zu Wut und Angst. Der Feminismus ist ein andauernder Kampf, der im Beruf, in der Schule, zu Hause und in der Öffentlichkeit geführt wird und immer wieder Rückschläge ebenso wie Erfolge erlebt.»

«NZZ»: Deutschland ist eine Republik des Stillstands geworden

ZÜRICH: Zu den Streiks bei der Bahn und der Lufthansa meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Deutschland ist im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Republik des Stillstands geworden. In dem Land, das lange als Hort der Verlässlichkeit und Heimat der Pflichtbewussten bewundert wurde, herrschen an vielen Ecken mittlerweile italienische oder griechische Verhältnisse. Der Streik von Lokführern und Lufthansa-Mitarbeitern steht dabei als Symbol für diese neue deutsche Bewegungslosigkeit, doch der Stillstand beschränkt sich nicht auf Bahntrassen und Flugrouten.

Auch das Berliner Regierungsviertel wirkt seit Monaten wie paralysiert. Egal, ob es um die Reform des morschen Rentensystems, den Abbau der lähmenden Bürokratie oder den Ausbau der maroden Infrastruktur geht: Die deutsche Regierung verliert sich beinahe bei jedem Thema in faulen Kompromissen. Und unter dieser politischen Paralyse müssen jetzt eben auch die Kunden der Deutschen Bahn leiden.»

«de Volkskrant»: Nukleare Abschreckung der Nato nicht untergraben

AMSTERDAM: Zur Debatte über europäische Atomwaffen meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«Mit Russlands Invasion in der Ukraine drängt das Thema Atomwaffen wieder in den Vordergrund. Von Anfang an hat Russland dem Westen damit gedroht - und bislang mit Erfolg. Nun verleiht die Aussicht auf eine mögliche Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus dem Thema neue Dringlichkeit. (...)

Ein Amerika, das immer mehr auf Abstand zu den Verbündeten geht und dessen Sicherheitsgarantie immer ungewisser wird, ist gepaart mit Putins aggressivem Revanchismus. Ein gefährlicher strategischer Cocktail. Das gilt vor allem für Länder, die unter dem Schutzschirm der USA eine atomwaffenfreie Welt gepredigt hatten. Jetzt diskutieren sogar die größten Pazifisten der Nachkriegszeit, die Deutschen, über Nutzen und Notwendigkeit von Atomwaffen.(...)

Nato-Chef Jens Stoltenberg und auch viele deutsche Politiker warnen jedoch davor, dass nichts getan oder gesagt werden sollte, was die derzeitige nukleare Abschreckung der Nato untergraben könnte. Auf absehbare Zeit gibt es dazu keine Alternative.»