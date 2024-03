Zeitungen zum Geschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 01.03.24 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

«Hospodarske noviny»: Nicht von Putins Atomdrohungen lenken lassen

PRAG: Zur Drohung des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Atomwaffen in seiner jüngsten Rede zur Lage der Nation schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Freitag:

«Wladimir Putin hätte seine Anhänger und Gegner enttäuscht, wenn er in seiner jährlichen Rede über die Lage Russlands vor dem Parlament nicht wenigstens einmal das Atomwaffenarsenal seines Landes erwähnt hätte. (...) Doch eine akute Gefahr, dass Kernwaffen zum Einsatz kommen könnten, lässt sich daraus nicht ableiten. Vielmehr versuchte Putin damit, der russischen Gesellschaft zu versichern, dass das Land trotz des Krieges in der Ukraine stark bleibe. Er hält an seinen Kriegszielen wie der Eroberung Odessas und Kiews fest. Die westlichen Verbündeten Kiews sollte das dazu bewegen, die Ukraine stärker in ihrem Kampf um ihre Existenz zu unterstützen. Größere Vorsicht aufgrund der Sorgen vor einem - sehr wenig wahrscheinlichen - Atomkrieg wäre fehl am Platze.»

«The Times»: Putins Drohung mit Atomwaffen ist ein Bluff

LONDON: Zur Atomwaffen-Warnung des russischen Präsidenten Wladimir Putin in seiner Rede an die Nation meint die Londoner «Times» am Freitag:

«Seine Drohung war eine Reaktion auf unkluge und unvorsichtige Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der sagte, dass es im Ukraine-Krieg Umstände geben könnte, die «Elemente» eines Nato-Einsatzes rechtfertigen würden. Macrons Äußerungen wurden von den USA, Großbritannien, Deutschland, Italien und dem Nato-Generalsekretär schnell zurückgewiesen. Sie alle erklärten, es gebe keine Pläne, Truppen in die Ukraine zu schicken. Dass sich diese Haltung ändern wird, ist unwahrscheinlich. Dennoch sind die Äußerungen Macrons ein Propagandacoup für Moskau, das immer behauptet hat, sein Einmarsch in die Ukraine ziele darauf ab, die Nato an dem Versuch zu hindern, Russland zu vernichten.

Die Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen ist wahrscheinlich ein Bluff: China, ein wichtiger Verbündeter Russlands, hat bereits privat und öffentlich deutlich gemacht, dass es eine solche Aktion nicht unterstützen würde. Doch nach einer Reihe ukrainischer Rückschläge auf dem Schlachtfeld fühlt sich Moskau nun selbstbewusster denn je und ist bereit, den Zermürbungskrieg fortzusetzen, bis die Ukraine zu einer demütigenden Verhandlungslösung gezwungen sein wird.»

«Financial Times»: Das Oberste Gericht der USA hilft Trump

LONDON: Das Oberste Gericht der USA hat die Berufung von Donald Trump in der Frage nach Immunität des Ex-Präsidenten vor Strafverfolgung angenommen. Dazu meint die Londoner «Financial Times» am Freitag:

«Ursprünglich sollte sein Prozess wegen des mutmaßlichen Versuchs, das Wahlergebnis von 2020 umzukehren, am kommenden Montag beginnen. Nun wird er wahrscheinlich auf den Herbst verschoben. Die Chancen auf ein Urteil, bevor die Wähler im November ihre Stimme abgeben, werden immer geringer. Dies ist der jüngste und bedeutendste Schritt in einer Reihe von Maßnahmen des Obersten Gerichts, die offenbar darauf abzielen, den Prozess gegen Trump so lange wie möglich hinauszuzögern. Das wird Trump zugutekommen, denn das Timing ist in diesem Fall, der einen großen Einfluss auf die Entscheidung der Wähler haben könnte, von entscheidender Bedeutung. (...)

Nur wenige Juristen haben Zweifel am endgültigen Ausgang des Immunitätsverfahrens. Es gibt weder in der US-Verfassung noch in irgendeinem Gesetz eine Grundlage dafür, dass ein Präsident tun kann, was er will, ohne befürchten zu müssen, haftbar gemacht zu werden. (...) Da es keine substanziellen Argumente dafür gibt, den Prozess zu stoppen, spielt das Anwaltsteam des Ex-Präsidenten auf Zeit. Die Tatsache, dass eine Mehrheit der Richter des Obersten Gerichts offenbar bereit ist, sich darauf einzulassen, ist äußerst besorgniserregend. In diesem Fall wäre aufgeschobene Gerechtigkeit verweigerte Gerechtigkeit.»

«NZZ»: Scholz inszeniert sich als «Weltkriegsverhinderer»

ZÜRICH: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einer Videobotschaft sein Nein zu einer Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine bekräftigt. Dazu heißt es am Freitag in der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Die SPD mag heute nicht mehr der Klub der Moskau-Freunde sein, der sie bis vor kurzem war. Aber sie ist immer noch eine Partei, in der «Friedenspolitik» eine große Rolle spielt und die Angst vor dem Krieg besonders schnell mobilisiert werden kann - im Ernstfall auch gegen das Kanzleramt. Scholz weiß das. (.)

Hat Scholz mit seinem Video den Wahlkampf eröffnet - für die Wahl des Europäischen Parlaments im Juni, für die Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern im Herbst und vielleicht sogar schon für die Bundestagswahl im nächsten Jahr? Dieser Vorwurf wurde umgehend erhoben. Ganz von der Hand weisen lässt er sich nicht.

Die Partei des Kanzlers ist in den Meinungsumfragen regelrecht abgestürzt. Nur rund 15 Prozent der Deutschen würden für die SPD stimmen, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. Die oppositionelle Union ist doppelt so stark. Scholz braucht also «ein Thema», wenn er nach dem Herbst 2025 weiterregieren will. Die Inszenierung als Weltkriegsverhinderer könnte - ungeachtet aller berechtigten Einwände gegen seine Weigerung, der Ukraine Marschflugkörper zu liefern - durchaus verfangen.»

«Nesawissimaja»: Unklarheit nach Putins Rede zur Lage der Nation

MOSKAU: - Nach der mehr als zweistündigen Rede zur Lage der Nation von Kremlchef Wladimir Putin sieht die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag offene Fragen:

«Wladimir Putin präsentierte der Öffentlichkeit ein grandioses Programm zur Umgestaltung des Landes im Sinne einer echten Souveränität. Es ist jedoch nicht klar, welche Organisationsstruktur für einen Erfolg dieser Pläne geschaffen werden soll. (.) Da die angekündigten grundlegenden Veränderungen in der Produktions-, Sozial- und Wissenschaftsinfrastruktur aus dem Haushalt finanziert werden sollen, ist zu befürchten, dass die verfügbaren Mittel des Staates nicht ausreichen werden.

Der internationale Teil der Rede war klein, aber klar: Solange der Westen das Ziel verfolgt, Russland auf dem Schlachtfeld strategisch zu besiegen, ergeben Verhandlungen über jeden beliebigen Aspekt der strategischen Stabilität keinen Sinn.

Die Erwähnung der prinzipiellen Möglichkeit, dass russische Raketen das Territorium westlicher Länder erreichen könnten, ist wahrscheinlich als Einladung zu Verhandlungen über diese Stabilität unter ganz anderen Bedingungen gemeint. Die Botschaft: Wir sind keine Partner und werden auch in absehbarer Zukunft keine sein, aber wir müssen irgendwie existieren. Es ist besser, in Frieden zu leben und sich gegenseitig hemmungslos zu kritisieren, als sich gegenseitig zu zerstören (.).»